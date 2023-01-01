7 причин посетить Прагу весной

Прага — один из самых красивых городов Европы, который притягивает множество туристов со всего мира. Хотя летний и осенний сезоны считаются наиболее популярными временами для посещения Праги, весна также имеет свои преимущества. В этой статье мы рассмотрим 7 причин, по которым стоит посетить Прагу весной.

Погода

Погода в Праге весной обычно достаточно приятная и солнечная. Средняя температура в марте составляет около 6-10 градусов тепла, а в апреле и мае — от 11 до 18 градусов. Хотя март 2023 года пока поет признаки, что весна будет прохладнее, это не повод откладывать поездку. В Праге проходит много мероприятий, открыта масса кафе, музеев и галерей, где можно провести время в тепле и комфорте, если вы чувствительны к холоду.

Акции и мероприятия

В Праге весной 2023 года пройдет несколько занимательных событий. Одними из наиболее крупных являются Пасхальные ярмарки (примерно с конца марта по середину апреля, в зависимости от локации) и фестиваль «Пражская весна» (с 12 мая), а также многие другие фестивали. Кроме того, с 30 апреля по 1 мая будет отмечаться старинный и зрелищный народный праздник «Чародейнице» или Вальпургиева ночь).

Цветение и зелень

Это время цветения и пробуждения природы! В Праге можно насладиться красивыми цветами во многих парках и садах, таких как Стромовка, Риегровы и Летенские сады, а также множество других. В этих местах вы можете сделать красивые фото и провести время на свежем воздухе.

Еще популярны, например, сады Петржин, которые расположены на холме с видом на город и являются популярным местом для прогулок весной.

Как же без того, чтобы не покормить лебедей на берегу Влтавы? Птицы к людям давно привыкли и совершенно вас не испугаются.

Комфортные прогулки по центру

Прага прекрасна в любое время года, но каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Зимой — короткий световой день и холод, а в разгар лета бывает душно и «тесно», т.к. это самый популярный сезон для туристов.

Весной же в Праге становится теплее и солнечнее, что создает идеальные условия для прогулок по городу, но огромное количество туристов еще не успело заполонить абсолютно все тесное пространство старинных улочек (во всяком случае, есть шанс найти хоть небольшое уединение). Вам будет комфортно погулять по улицам Старого города, посетить знаменитый Карлов мост и насладиться великолепным видом на город.

Вацлавская площадь — это одно из самых популярных мест в Праге, где находятся множество ресторанов, кафе и магазинов. Весной площадь оживает после зимней спячки, а ее знаменитый памятник святому Вацлаву выглядит еще более величественно и красиво.

Посещение замков в Праге и окрестностях

Прага славится своими замками, которые являются главными туристическими достопримечательностями. Замки Праги можно посетить в любое время года, но весной они особенно красивы.

Например, замок Карлштейн (всего 28 км от Праги) расположен в окружении зеленых холмов и лугов, или Тройский замок, находящий в непосредственной близости от самого крупного ботанического сада в столице.

6. Активный отдых и велосипедные прогулки

Весна — идеальное время для велосипедных прогулок по Праге. Город полон велосипедных дорожек и маршрутов, которые приводят к многим красивым местам и достопримечательностям. Например, чаще всего люди любят кататься по Стромовке, Летнянам или велосипедной дорожке в Модржаны. Вы можете взять велосипед напрокат (сервис Rekola) и отправиться на прогулку вдоль реки Влтавы или по зеленым зонам города.

Подробнее о велосипедных маршрутах писали в статье.

7. Посещение зоопарка

Зоопарк Праги является одним из самых больших зоопарков в Европе и предлагает посетителям увидеть более 600 видов животных. Весной зоопарк оживает после зимнего периода и становится ярче и красивее благодаря цветущим цветам и зелени. Кстати, зоопарк находится совсем рядом с Пражским ботаническим садом и тройским замком, так что далеко ездить не придется, если желаете осмотреть все в один день.

Мы перечислили только некоторые возможности, которых, на самом деле, еще масса! Дорогие читатели, пишите в комментариях, чем бы вы еще советовали заняться в Праге весной?





Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook