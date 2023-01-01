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Когда туристов перестанут проверять на входе в Пражский Град

Когда туристов перестанут проверять на входе в Пражский Град

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
14 марта
15:56
122
О намерении упростить вход для туристов заявил в субботу Чешскому телевидению министр внутренних дел Вит Ракушан. Он сказал, что проверки, возможно, останутся только в отдельных местах, а территория замка будет находиться под видеонаблюдением.

Когда туристов перестанут проверять на входе в Пражский Град

«В настоящее время происходит проверка мер со стороны всего охранного комплекса, служб безопасности и полиции. Результаты должны быть в апреле. Мы с президентом на нашей первой встрече сказали, что понимаем, что территорию нужно как-то охранять, но это должно выглядеть совершенно иначе, чем сейчас», — сказал Ракушан.

По его словам, дальнейшая форма охраны Пражского Града будет зависеть от результатов расследования и взаимного решения. Ракушан также заметил, что охранные конструкции могут остаться только в отдельных местах внутри помещений. 

Он признал, что нынешние проверки, которые приводят к длинным очередям у входов в Пражский Град, представляют угрозу безопасности, ведь люди, стоящие в них, могут стать целью нападения. По его словам, задача состоит в том, чтобы разработать эффективные меры, которые не будут неприятны для посетителей.

Разговоры об отмене проверки на входе начались чуть больше года назад. В то время, по словам министра, службы безопасности выступали за послабления, однако ситуация изменилась, когда Россия напала на Украину и начала войну.

Проверки на входах были введены летом 2016 года. Они вызвали критику, поскольку, особенно поначалу, у входа в замок образовывались длинные очереди. По мнению критиков, эти меры были излишними. В то время Пражский Град отстаивал эти меры, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности туристов.

Источник: idnes.cz

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