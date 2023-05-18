ВИДЕО: Преступник, находящийся в международном розыске, скрывался в пражском отеле

В американском штате Вирджиния был выдан международный ордер на арест 46-летнего иностранца, который на полицейской видеозаписи рейда говорит по-словацки.
«Этот человек был осужден там за несколько преступлений, таких как вымогательство, нарушение авторских прав и отмывание денег», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина на сайте полиции.
Сотрудникам Департамента иностранной полиции удалось разыскать его в Праге 1 в одном из отелей, и именно туда они пришли за ним около часа ночи в среду, 7 июня. «На основании выдуманной истории сонный мужчина открыл дверь посреди ночи, и сотрудники полиции сразу же арестовали его», — сказал Хрдина. При нем было несколько ножей и кастетов, но он не доставал их, и офицеры оперативно организовали ограничительные меры. Они отвезли его в дежурную часть, затем под стражу, и как только они предъявят ему обвинения, он улетит обратно в США, где проведет несколько лет за решеткой.
Источник: prazska.drbna.cz
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