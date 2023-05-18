У людей появилась сыпь после купания в Лхотке на Праге 4. Вероятно, это личинки церкарий

Биотоп Lhotka временно закрыт со вчерашнего дня из-за жалоб на проблемы со здоровьем от людей, которые купались там в выходные. У них на теле появилась аллергическая сыпь, сопровождающаяся сильным зудом.

В настоящее время Столичная гигиеническая станция выясняет причину появления сыпи.

Биотоп «Лхотка» объявил о закрытии в 16:00 в понедельник, сославшись на технические причины. Гигиеническая станция столицы Праги объяснила все на своем сайте. После выходных она зафиксировала увеличение числа сообщений о проблемах со здоровьем, которые возникли у людей после купания в этом бассейне с естественной очисткой.

«Специалисты по санитарной гигиене расследуют причину заболевания, которой, вероятно, является так называемый церкариозный дерматит, проявляющийся аллергической сыпью (образование пятен, волдырей и покраснение кожи)», — пояснили гигиенисты на сайте. Другой симптом — сильный зуд, но осложнения бывают редко. Он лечится приемом антигистаминных препаратов, и в течение пяти дней зуд прекращается.

«Церкариозный дерматит вызывается чужеродным паразитом, который переносится водоплавающими птицами и поселяется в водяных улитках. Появление церкарий невозможно предотвратить, и оно не связано с чистотой воды в бассейне, которая в течение длительного времени оценивается как отличная по общепринятым параметрам и прозрачности», — говорится на сайте Праги 4. Бассейн закрыт до пятницы, 23 июня, и дальнейшие действия будут зависеть от результатов тестов, проведенных санитарными инспекторами.

Люди, у которых возникли подобные проблемы и которые считают, что они были вызваны купанием в природном водоеме, реке или общественном бассейне, могут заполнить анкету на сайте Государственного института здоровья.

Источник: prazska.drbna.cz

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