Uber будет официальным такси в пражском аэропорту. Цену клиент будет знать заранее

В июне этого года антимонопольное ведомство отклонило предложение компании Tick Tack. Оно заявило, что не нашло оснований для применения корректирующих мер. Затем оно прекратило производство по делу в другой части, поскольку ходатайству не предшествовали надлежащим образом оформленные возражения. Компания Tick Tack обжаловала это решение у председателя ведомства Петра Млсны, который отменил решение первой инстанции и прекратил административное производство.





Причиной этого стало то, что после подачи апелляции компания Tick Tack отказалась от участия в концессионной процедуре и, таким образом, потеряла право оспаривать условия конкурса в Управлении по защите конкуренции и прав потребителей.





«В ходе рассмотрения дела во второй инстанции заявитель вышел из концессионной процедуры и тем самым утратил право на обжалование процедуры, проведенной заказчиком», — заявил Мартин Шванда, пресс-секретарь Управления по защите конкуренции и прав потребителей.





Решение председателя ведомства является окончательным, и аэропорт Праги может заключить договор с Uber. Первоначально предполагалось, что Uber будет предоставлять услуги такси с февраля этого года, но затем из-за возражений срок был перенесен на май этого года.





В мае пресс-секретарь аэропорта сообщила, что до окончания разбирательства в прокуратуре услуги такси будет оказывать компания Tick Tack из группы Taxi Praha, которая с 2016 года совместно с Fix предоставляет услуги такси в аэропорту.





«Как мы уже заявляли ранее, Uber соответствовал всем требованиям, которые были предъявлены в рамках конкурса на официального оператора. Мы рады, что антимонопольная служба пришла к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего препятствования подписанию контракта и отсрочки начала работы, которую с нетерпением ждут пассажиры. В течение последних месяцев мы интенсивно работали над специализированным продуктом и готовы начать работу», — прокомментировала Ивона Крук из пресс-службы Uber.





Одним из основных условий текущего тендера является обязательство оператора перед каждой поездкой устанавливать окончательную цену, которая будет рассчитываться программным обеспечением. При этом итоговая стоимость проезда не может превышать оговоренную цену даже в случае изменения маршрута или ожидания в пробке.





Оператор также должен гарантировать требуемое качество обслуживания и безопасность, автопарк возрастом не более трех лет и репрезентативное поведение водителей, которые должны владеть английским и чешским языками на уровне не ниже базового. Оплата всегда будет возможна без наличных денег. Оператор также должен будет поддерживать достаточное количество автомобилей в аэропорту в соответствии с текущим спросом и предоставлять автомобили для пассажиров с ограниченными возможностями или семей с детьми.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





