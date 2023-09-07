Пражские отели вновь лидируют в европейских рейтингах

Прага достигла второго по величине показателя RevPAR (доход на один свободный номер) среди столиц региона. За первые шесть месяцев этого года он составил 69 евро, увеличившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и улучшившись на 5% уже по сравнению с первой половиной 2019 г. Основное влияние на такое развитие событий оказал сильный рост параметра ADR (average daily rate), который превысил значения 2019 г. на 20%. В то же время, согласно анализу консалтинговой компании Cushman & Wakefield, гостиничные операторы демонстрируют оптимизм в отношении будущего развития сектора в целом и желание расширяться в регионе — правда, 28% запланированных ими проектов сталкиваются с проблемами.





Прага — снова гостиничный лидер





По результатам последнего исследования Cushman & Wakefield «Hotel Operator Beat» (охватывающего 12 стран ЦВЕ: Беларусь, Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию и Украину), Прага заняла второе место среди наиболее привлекательных рынков в ЦВЕ, получив 4,2 балла по шкале от 1 до 5. Ее лишь немного опередил Будапешт, набравший 4,3 балла. Варшава, Краков и Бухарест также вошли в первую пятерку рынков, привлекательных для отельеров на сегодняшний день. При этом интерес к Праге остается стабильным — во второй половине 2021 года, когда проводился последний опрос, она набрала практически одинаковое количество баллов.





«В последние несколько лет Прага испытывала трудности, связанные с ограниченным ростом предложения гостиниц и слабым проникновением брендов. Кроме того, по сравнению с аналогичными рынками Центральной и Восточной Европы, здесь была более низкая доля предложения отелей класса „люкс“ из-за более высоких барьеров для входа на рынок, поэтому в настоящее время Прага готова к росту показателей. Скорое появление таких крупных брендов класса люкс, как W Prague Hotel и Fairmont Golden Prague Hotel, а также постепенное возвращение числа авиапассажиров к уровню, существовавшему до начала кризиса, подтверждают ожидания роста показателей на местном рынке», — говорит Дэвид Нэш из Cushman & Wakefield.





Среди 20 рассматриваемых рынков региона еще одним потенциальным объектом чешского гостиничного бизнеса является Брно. Интерес к нему вырос до 2,7 пункта по сравнению с последним опросом. Благодаря своему развитию, Брно в последнее время привлек несколько международных гостиничных сетей, которые уже начали или собираются начать здесь свою деятельность.





Проблемы строительства





Игроки гостиничного рынка видят наиболее перспективное будущее Праги в сегменте люксового размещения, а также объектов длительного проживания. Однако инвестиционные планы сталкиваются с трудностями в 28% из 140 проектов, запланированных опрошенными операторами в регионе. Строительство откладывается (17%) или даже приостанавливается (11%), в основном из-за увеличения стоимости строительства (по мнению 65% участников опроса) и проблем с долговым финансированием (по мнению 35% респондентов).





В связи с этим, по мнению г-на Нэша, чешской столице есть что наверстывать даже в рамках региона. «В Праге недавно открылись отели Andaz Prague и The Julius Prague, в ближайшее время откроются обновленные W Prague Hotel и Fairmont Golden Prague Hotel, что увеличит местный гостиничный потенциал в категории „люкс“. Однако их доля все еще будет отставать от сопоставимых рынков, таких как Будапешт и Вена, и я считаю, что мы должны предложить больше в этом отношении, чтобы Прага реализовала свой потенциал».











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