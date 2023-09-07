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Пражские отели вновь лидируют в европейских рейтингах

Новости 420on
8 сентября 2023
16:30
85
По мнению гостиничных операторов, работающих в регионе ЦВЕ или ориентированных на него, Прага является вторым по привлекательности гостиничным рынком в Центральной и Восточной Европе. Популярности чешской столицы способствовали результаты, достигнутые в первой половине этого года, которая явно стала периодом восстановления для пражских отелей.
Прага достигла второго по величине показателя RevPAR (доход на один свободный номер) среди столиц региона. За первые шесть месяцев этого года он составил 69 евро, увеличившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и улучшившись на 5% уже по сравнению с первой половиной 2019 г. Основное влияние на такое развитие событий оказал сильный рост параметра ADR (average daily rate), который превысил значения 2019 г. на 20%. В то же время, согласно анализу консалтинговой компании Cushman & Wakefield, гостиничные операторы демонстрируют оптимизм в отношении будущего развития сектора в целом и желание расширяться в регионе — правда, 28% запланированных ими проектов сталкиваются с проблемами.

Прага — снова гостиничный лидер

По результатам последнего исследования Cushman & Wakefield «Hotel Operator Beat» (охватывающего 12 стран ЦВЕ: Беларусь, Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию и Украину), Прага заняла второе место среди наиболее привлекательных рынков в ЦВЕ, получив 4,2 балла по шкале от 1 до 5. Ее лишь немного опередил Будапешт, набравший 4,3 балла. Варшава, Краков и Бухарест также вошли в первую пятерку рынков, привлекательных для отельеров на сегодняшний день. При этом интерес к Праге остается стабильным — во второй половине 2021 года, когда проводился последний опрос, она набрала практически одинаковое количество баллов.

«В последние несколько лет Прага испытывала трудности, связанные с ограниченным ростом предложения гостиниц и слабым проникновением брендов. Кроме того, по сравнению с аналогичными рынками Центральной и Восточной Европы, здесь была более низкая доля предложения отелей класса „люкс“ из-за более высоких барьеров для входа на рынок, поэтому в настоящее время Прага готова к росту показателей. Скорое появление таких крупных брендов класса люкс, как W Prague Hotel и Fairmont Golden Prague Hotel, а также постепенное возвращение числа авиапассажиров к уровню, существовавшему до начала кризиса, подтверждают ожидания роста показателей на местном рынке», — говорит Дэвид Нэш из Cushman & Wakefield.

Среди 20 рассматриваемых рынков региона еще одним потенциальным объектом чешского гостиничного бизнеса является Брно. Интерес к нему вырос до 2,7 пункта по сравнению с последним опросом. Благодаря своему развитию, Брно в последнее время привлек несколько международных гостиничных сетей, которые уже начали или собираются начать здесь свою деятельность.

Проблемы строительства

Игроки гостиничного рынка видят наиболее перспективное будущее Праги в сегменте люксового размещения, а также объектов длительного проживания. Однако инвестиционные планы сталкиваются с трудностями в 28% из 140 проектов, запланированных опрошенными операторами в регионе. Строительство откладывается (17%) или даже приостанавливается (11%), в основном из-за увеличения стоимости строительства (по мнению 65% участников опроса) и проблем с долговым финансированием (по мнению 35% респондентов).

В связи с этим, по мнению г-на Нэша, чешской столице есть что наверстывать даже в рамках региона. «В Праге недавно открылись отели Andaz Prague и The Julius Prague, в ближайшее время откроются обновленные W Prague Hotel и Fairmont Golden Prague Hotel, что увеличит местный гостиничный потенциал в категории „люкс“. Однако их доля все еще будет отставать от сопоставимых рынков, таких как Будапешт и Вена, и я считаю, что мы должны предложить больше в этом отношении, чтобы Прага реализовала свой потенциал».



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Чехия рейтинг Европа гостиницы Прага строительство

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