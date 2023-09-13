Ryanair запустит шесть новых рейсов из Праги в Европу

В общей сложности Ryanair будет обслуживать 27 маршрутов. В этом году авиакомпания планирует перевезти в пражском аэропорту 2,4 млн пассажиров, что соответствует уровню до covid-19.





В аэропорту Праги Ryanair является вторым по силе перевозчиком после Smartwings.





«Аэропорт Праги рад тому, что Ryanair расширяет свою деятельность в Праге за счет новых направлений и дополнительных базирующихся самолетов. Мы особенно рады, что рост продолжается и в зимнем сезоне, и у пассажиров появится больше возможностей для выбора прямых рейсов в наш аэропорт и из него», — сказал Иржи Выскоч, исполнительный директор по развитию авиационного бизнеса аэропорта Праги.





«Ryanair рад предложить своим клиентам еще больший выбор и более низкие тарифы этой зимой, предлагая 27 маршрутов, включая шесть очень интересных новых маршрутов», — сказал Джейсон МакГиннесс из Ryanair.





Компания Smartwings также недавно представила новые продукты для зимнего сезона. Зимнее расписание предложит прямые рейсы из чешских аэропортов в более чем 20 пунктов назначения. Например, из Праги в Дубай, Испанию, на Канарские острова или недавно в Анталию (Турция). По словам пресс-секретаря Владимиры Дуфковой, в настоящее время в аэропортах Чехии базируется 25 самолетов авиакомпании. С октября CSA, входящая в группу Smartwings, будет также выполнять полеты в Ереван (Армения).





В первом полугодии текущего года аэропорт Праги обслужил 5,8 млн пассажиров, что примерно на 36% больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост, аэропорт не достиг показателей предрождественского 2019 года, когда за полугодие услугами аэропорта воспользовались 7,8 млн человек.











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