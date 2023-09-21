Пражский аэропорт подписал контракт с компанией Uber — такси начнет работать с 26 сентября

Договор был опубликован в Реестре договоров. Стороны не раскрыли цену сделки. Тендер на предоставление услуг такси в аэропорту Праги с самого начала сопровождался сложностями. Первый тендер был отменен аэропортом, вторым занималось антимонопольное ведомство.

«Мы рады, что антимонопольное ведомство подтвердило, что аэропорт Праги установил параметры концессионной процедуры в соответствии с законом. При этом мы сделали акцент на требованиях пассажиров, которые в первую очередь хотят знать цену заранее», — заявил Якуб Пухальский, член совета директоров аэропорта Праги.

«Новый оператор такси будет предоставлять свои услуги под постоянным контролем аэропорта. Все поездки, даже за пределы Праги, должны соответствовать постановлению муниципалитета о максимальных ценах», — добавил он.

Первоначально предполагалось, что Uber будет предоставлять услуги такси в аэропорту с февраля этого года, однако из-за возражений другого конкурента, компании Tick Tack, срок был перенесен на май этого года.

Теперь пассажиры будут заранее знать цену поездки. Одним из основных условий тендера было обязательство оператора перед каждой поездкой сообщать окончательную цену, рассчитанную программным обеспечением.

Итоговая стоимость проезда не должна превышать оговоренную цену, даже если маршрут будет изменен или возникнет задержка в движении.

Оператор также должен гарантировать требуемое качество обслуживания и безопасность, наличие автопарка не старше трех лет и репрезентативное поведение водителей, которые должны владеть английским языком на базовом уровне и свободно говорить по-чешски.

Кроме того, он должен обеспечивать круглосуточное обслуживание, а оплата всегда будет возможна без наличных денег.

Оператор также должен будет поддерживать достаточное количество свободных автомобилей в аэропорту в соответствии с текущим спросом и предоставлять автомобили для пассажиров-инвалидов или семей с детьми.











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