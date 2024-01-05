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Несколько самолетов из-за плохой погоды не смогли пристать в аэропорту Праги и были перенаправлены в другие города

Новости 420on
6 января 2024
10:15
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Работа пражского аэропорта имени Вацлава Гавела 6 января затруднена из-за густого тумана и сбоя в работе метеорологической станции. Неисправность прибора, предоставляющего прибывающим самолетам данные о погоде, в сочетании с плохой видимостью заставили экипажи прибывающих самолетов изменить маршрут полета.
Пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова сообщила Чешскому агентству новостей в 9:20 утра, что восемь самолетов не смогли приземлиться в Праге и были перенаправлены в аэропорты других городов. Ситуация должна улучшиться около 10:00, добавила Дивишкова.

«В Праге густой туман, из-за неблагоприятных условий самолеты переведены в другие аэропорты», — сказала пресс-секретарь. «Ситуация осложняется сбоем в системе сбора метеорологических данных, из-за которого авиадиспетчеры не могут на 100% проинформировать экипажи самолетов об условиях, сложившихся в аэропорту», — сказала она. Экипаж каждого самолета решает, где он в конечном итоге приземлится, основываясь на информации от авиадиспетчеров.

Она также опровергла появившуюся ранее информацию о том, что аэропорт не принимает посадки. «Аэропорт не закрыт, конкретные экипажи будут решать, совершать ли посадку или воспользоваться другим аэропортом. Вылеты осуществляются в обычном режиме», — подчеркнула Дивишкова.

Метеорологическая станция в пражском Рузине находится в ведении Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), который передает данные в службу управления воздушным движением (УВД).

За первые 10 месяцев прошлого года аэропорт Праги обслужил 11,7 миллиона пассажиров, что на 28% больше, чем в прошлом году. За весь 2022 год аэропорт перевез около 10,7 миллиона человек.
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