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Самолеты не могут приземлиться в пражском аэропорту в тумане из-за удара молнии в метеостанцию
6 января 2024
16:45
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В четверг из-за удара молнии вышла из строя метеостанция, что в сочетании с плохой видимостью из-за сильного тумана осложняет работу пражского аэропорта. По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), неисправность еще не устранена. Некоторые экипажи перенаправили самолеты в другие места, другие рейсы были отменены. Ожидается, что из-за ухудшения погоды прилет будет ограничен как минимум до 16:00 субботы.
О причинах неисправности прибора, который предоставляет прибывающим самолетам данные о погоде, Чешская национальная метеорологическая служба сообщила в субботу днем в сети X, добавив, что в четверг вечером была гроза.
«Молния ударила прямо в здание метеостанции и вызвала перебои в централизованном сборе данных с систем, контролирующих параметры в аэропорту. Мы работаем над ремонтом, но пока нам не удалось полностью восстановить работоспособность системы», — говорится в сообщении.
Молния вывела станцию из строя настолько, что для ремонта требуется вмешательство поставщика системы.
«Предоставление метеорологических услуг для чешского управления воздушным движением было переведено на альтернативные процедуры. Неисправность влияет на работу аэропорта в случае ухудшения видимости, то есть при нормальной видимости аэропорт может работать нормально», — уточнили метеорологи.
По состоянию на 13:00 субботы двенадцать самолетов не смогли приземлиться из-за густого тумана, еще семь рейсов были отменены перевозчиками. Хотя ситуация ненадолго улучшилась около 10 часов утра, ожидается, что дальнейшее ухудшение погоды будет ограничивать прилеты как минимум до 16:00.
Самолеты, которые не могут приземлиться в Праге, перенаправляются чешской службой управления воздушным движением в другие места в зависимости от ситуации в конкретных аэропортах. «Это могут быть аэропорты в Чешской Республике, например, Пардубице или Брно, а также Вена», — сказал Ричард Клима, пресс-секретарь управления воздушным движением, в субботу днем.
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