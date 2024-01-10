Возращение гиганта: Qatar Airways вывела Boeing 787 Dreamliner на маршрут Прага — Доха (Катар)

Qatar Airways отозвала самолет из Праги в связи с пандемией ковида-19. По словам Маасса, авиакомпании было необходимо сократить пропускную способность, поэтому она решила заменить Dreamliner на Airbus A320. «С тех пор мы наблюдаем рост пассажирского спроса и большее желание пассажиров увидеть мир и путешествовать по нему, чем до пандемии», — сказал Маасс.



По словам Йозефа Трейбала, директора Letuška. cz, этот тип самолета обеспечит пассажирам больший комфорт в дополнение к высокой вместимости. По его словам, самолет большой вместимости может снизить цены на билеты в пункты назначения в Азии и Африке.



Самолет будет выполнять рейсы один раз в день в Доху и обратно. Он будет вылетать из Праги в 14:55. Три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — будет выполняться рейс на имеющемся Airbus A320. В эти дни он будет отправляться в 08:40.