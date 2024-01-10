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Возращение гиганта: Qatar Airways вывела Boeing 787 Dreamliner на маршрут Прага — Доха (Катар)
10 января 2024
23:00
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Ожидается, что широкофюзеляжный самолет обеспечит более комфортное путешествие и увеличит пропускную способность на оживленном маршруте. Об этом на сегодняшней встрече с журналистами рассказали председатель совета директоров Пражского аэропорта Йиржи Пос и директор Центрально-Европейского региона Qatar Airways Михаэль Маасс. Пассажиры будут сталкиваться с этим типом самолета на маршруте перевозчика каждый день.
Qatar Airways отозвала самолет из Праги в связи с пандемией ковида-19. По словам Маасса, авиакомпании было необходимо сократить пропускную способность, поэтому она решила заменить Dreamliner на Airbus A320. «С тех пор мы наблюдаем рост пассажирского спроса и большее желание пассажиров увидеть мир и путешествовать по нему, чем до пандемии», — сказал Маасс.
По словам Йозефа Трейбала, директора Letuška. cz, этот тип самолета обеспечит пассажирам больший комфорт в дополнение к высокой вместимости. По его словам, самолет большой вместимости может снизить цены на билеты в пункты назначения в Азии и Африке.
Самолет будет выполнять рейсы один раз в день в Доху и обратно. Он будет вылетать из Праги в 14:55. Три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — будет выполняться рейс на имеющемся Airbus A320. В эти дни он будет отправляться в 08:40.
По словам Йозефа Трейбала, директора Letuška. cz, этот тип самолета обеспечит пассажирам больший комфорт в дополнение к высокой вместимости. По его словам, самолет большой вместимости может снизить цены на билеты в пункты назначения в Азии и Африке.
Самолет будет выполнять рейсы один раз в день в Доху и обратно. Он будет вылетать из Праги в 14:55. Три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — будет выполняться рейс на имеющемся Airbus A320. В эти дни он будет отправляться в 08:40.
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- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM