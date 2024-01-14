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После четырехлетнего перерыва самолеты из Праги вновь будут летать в Казахстан
31 января 2024
20:00
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После четырехлетнего перерыва возобновятся прямые рейсы из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в Астану (Казахстан). Маршрут будет обслуживать авиакомпания SCAT Airlines. С 22 мая самолеты будут летать в Казахстан дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, вмещающих 189 пассажиров.
Это следует из пресс-релиза аэропорта Праги. По данным аэропорта, возобновление маршрута принесет чехам не только новые туристические направления, но и дополнительные возможности для бизнеса.
«Казахстан является для нас важным рынком как с точки зрения выездного, так и въездного туризма. В 2019 году около 30 000 пассажиров путешествовали между Прагой и пунктами назначения в Казахстане», — сказал Ярослав Филип, директор по воздушной торговле аэропорта Праги. По его словам, в настоящее время на местном рынке активно работают чешские компании с машиностроительной и химической продукцией.
Казахстан, площадь которого составляет более 2,7 миллиона квадратных километров, является самой большой страной в мире, не имеющей выхода к морю. Для него характерен ландшафт степей и озер, которых в стране насчитывается около 50 000. Столица Астана — современный город со стеклянными небоскребами. Среди достопримечательностей Астаны — смотровая башня «Байтерек», современная пирамида Дворца мира и согласия, представляющая несколько мировых религий, и торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр».
Авиакомпания SCAT — один из крупнейших авиаперевозчиков в Казахстане. Она предлагает регулярные, чартерные, туристические, репатриационные и грузовые рейсы. Компания летает на 36 самолетах, произведенных в США и Канаде. Перевозчик обслуживает более 80 внутренних и международных маршрутов. В 2018 году авиакомпания стала членом IATA, международной организации, объединяющей 295 авиаперевозчиков из 120 стран мира.
«Прямые рейсы из Казахстана в Чехию — одни из тех, которых больше всего ждут наши пассажиры», — говорит Николай Буртаков, директор по продажам регулярных рейсов авиакомпании SCAT.
Авиакомпания Czech Airlines в прошлом также выполняла рейсы в Казахстан, в частности, в Алматы. Однако в 2014 году она отменила этот маршрут из-за низкого пассажирского спроса. Авиакомпания SCAT выполняла рейсы в Астану с июня 2019 года, но позже отменила маршрут из-за пандемии коронавируса.
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