РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
Вы покупаете билет, но вас все равно штрафуют. В чем проблема с оплатой проезда через телефон?
6 февраля 2024
19:30
794
Пассажиры пражского общественного транспорта в последнее время сталкиваются с тем, что билет, купленный в мобильном приложении, начинает действовать только через две минуты. Только в январе сорок человек пожаловались на то, что билетный контролер наложил штраф в так называемый период валидации. Период ожидания активации билета — явление не новое, но со временем в социальных сетях возникли жаркие споры, и многие пассажиры жалуются на данный факт. И не исключено, что система продажи билетов изменится.
Прага и Среднечешский край хотят защитить себя от безбилетников. Поэтому, когда в 2018 году было запущено приложение PID Lítačka, оно также ввело период проверки. Проще говоря, двухминутный промежуток между покупкой пассажиром билета и началом оплаты призван предотвратить поспешную покупку билета при виде билетного контролера.
Однако это еще и издержки для обычных пассажиров, которые до недавнего времени даже не подозревали о периоде валидации. Сорок жалоб в январе — это почти ничто по сравнению с количеством купленных пассажирами билетов. В январе их было более полутора миллионов — либо через SMS, либо через мобильное приложение. С другой стороны, другие данные показывают, что людей, несправедливо оштрафованных, может быть больше.
В среднем два с половиной процента от общего числа штрафов налагаются за недействительные электронные билеты. В прошлом году ревизоры в Праге выписали 255 115 штрафов. Даже если бы штрафы, связанные с двухминутным периодом проверки, составляли лишь малую часть от этого количества, таких случаев были бы сотни.
Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги, подтверждает, что неудачные периоды валидации — это лишь часть от общего числа. На самом деле транспортная компания относит это правонарушение к той же категории, что и пересылку билета или замену его скриншотом. Таким образом, потенциальное правонарушение, когда кто-то покупает билет, но не ждет две минуты, прежде чем сможет сесть в вагон, относится к той же категории, что и попытки преднамеренного мошенничества.
Сейчас Прага рассматривает возможность изменения своего подхода. Однако она планирует только сократить срок действия билета, а не отменить его. «Если бы билет был действителен сразу, то риск утечки доходов значительно увеличился бы, так как безбилетники получили бы возможность купить билет, увидев контролера в вагоне или в метро, или проводника в поезде. Это было бы несправедливо по отношению к честно платящим пассажирам», — сказал Гржиб изданию CzechCrunch.
Новый период проверки будет длиться всего одну минуту, как и в Брно. «Мы считаем, что двухминутный период не очень удобен, особенно если пассажир решает ехать в последнюю минуту. Одна минута позволит купить билет непосредственно перед прибытием транспортного средства и в то же время будет являться определенной защитой от злоупотреблений», — добавил Гржиб. Однако это изменение должно быть одобрено не только Прагой, но и Среднечешским краем. Обе стороны принимают решение о тарифе и условиях перевозки.
Советники даже не рассматривают возможность полной отмены периода подтверждения. По словам Гржиба, цель системы тарифов — обеспечить, чтобы пассажиры платили за проезд. «Это происходит всегда, независимо от того, проверяет ли кто-то билеты в транспорте или на станции метро. Не хватает ревизоров, чтобы быть в каждом транспортном средстве. Вы также всегда платите за покупки в супермаркете, а не только тогда, когда кто-то проверяет содержимое вашей сумки или карманов», — считает депутат.
Оповещения в приложении также должны измениться. По словам Гржиба, как только билет будет куплен, на дисплее телефона появится уведомление о начале срока действия билета, выделенное жирным красным цветом. «Как правило, это указывается во всей информации о том, как работает покупка билетов в PID Lítačka. Чтобы сделать это еще более наглядным, в настоящее время в приложение вносится программное изменение, чтобы предупреждение о сроке действия защиты также появлялось перед его активацией. Это изменение появится в мартовском обновлении приложения», — поясняет он.
В то время как уведомление о новом сроке действия тарифа появится только в марте, неделю назад Прага представила несколько новых функций в приложении PID Lítačka. Среди них — улучшенный поиск пересадок, позволяющий комбинировать несколько видов транспорта, а также более точная пешеходная навигация. В будущем приложение также должно информировать о текущем местоположении транспортных средств, а также появится возможность поделиться маршрутом через SMS или сообщения в других приложениях или сохранить маршрут в календаре.
Однако не будет изменена, например, возможность использовать как приложение, так и пластиковую карту для предъявления действующего купона. Человеку придется выбирать, какой носитель использовать.
«При проверке проездных документов не всегда есть возможность уделить пристальное внимание сравнению сходства пассажира с фотографией. На практике мы не видим серьезных проблем с необходимостью загружать купон только на один носитель. Более того, например, в случае предстоящей разрядки телефона купон можно перенести с телефона на карту и наоборот в течение нескольких десятков секунд. При этом дополнительная плата за разряженный телефон составляет всего пятьдесят крон», — говорит Гржиб.
Однако это еще и издержки для обычных пассажиров, которые до недавнего времени даже не подозревали о периоде валидации. Сорок жалоб в январе — это почти ничто по сравнению с количеством купленных пассажирами билетов. В январе их было более полутора миллионов — либо через SMS, либо через мобильное приложение. С другой стороны, другие данные показывают, что людей, несправедливо оштрафованных, может быть больше.
В среднем два с половиной процента от общего числа штрафов налагаются за недействительные электронные билеты. В прошлом году ревизоры в Праге выписали 255 115 штрафов. Даже если бы штрафы, связанные с двухминутным периодом проверки, составляли лишь малую часть от этого количества, таких случаев были бы сотни.
Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги, подтверждает, что неудачные периоды валидации — это лишь часть от общего числа. На самом деле транспортная компания относит это правонарушение к той же категории, что и пересылку билета или замену его скриншотом. Таким образом, потенциальное правонарушение, когда кто-то покупает билет, но не ждет две минуты, прежде чем сможет сесть в вагон, относится к той же категории, что и попытки преднамеренного мошенничества.
Сейчас Прага рассматривает возможность изменения своего подхода. Однако она планирует только сократить срок действия билета, а не отменить его. «Если бы билет был действителен сразу, то риск утечки доходов значительно увеличился бы, так как безбилетники получили бы возможность купить билет, увидев контролера в вагоне или в метро, или проводника в поезде. Это было бы несправедливо по отношению к честно платящим пассажирам», — сказал Гржиб изданию CzechCrunch.
Новый период проверки будет длиться всего одну минуту, как и в Брно. «Мы считаем, что двухминутный период не очень удобен, особенно если пассажир решает ехать в последнюю минуту. Одна минута позволит купить билет непосредственно перед прибытием транспортного средства и в то же время будет являться определенной защитой от злоупотреблений», — добавил Гржиб. Однако это изменение должно быть одобрено не только Прагой, но и Среднечешским краем. Обе стороны принимают решение о тарифе и условиях перевозки.
Советники даже не рассматривают возможность полной отмены периода подтверждения. По словам Гржиба, цель системы тарифов — обеспечить, чтобы пассажиры платили за проезд. «Это происходит всегда, независимо от того, проверяет ли кто-то билеты в транспорте или на станции метро. Не хватает ревизоров, чтобы быть в каждом транспортном средстве. Вы также всегда платите за покупки в супермаркете, а не только тогда, когда кто-то проверяет содержимое вашей сумки или карманов», — считает депутат.
Оповещения в приложении также должны измениться. По словам Гржиба, как только билет будет куплен, на дисплее телефона появится уведомление о начале срока действия билета, выделенное жирным красным цветом. «Как правило, это указывается во всей информации о том, как работает покупка билетов в PID Lítačka. Чтобы сделать это еще более наглядным, в настоящее время в приложение вносится программное изменение, чтобы предупреждение о сроке действия защиты также появлялось перед его активацией. Это изменение появится в мартовском обновлении приложения», — поясняет он.
В то время как уведомление о новом сроке действия тарифа появится только в марте, неделю назад Прага представила несколько новых функций в приложении PID Lítačka. Среди них — улучшенный поиск пересадок, позволяющий комбинировать несколько видов транспорта, а также более точная пешеходная навигация. В будущем приложение также должно информировать о текущем местоположении транспортных средств, а также появится возможность поделиться маршрутом через SMS или сообщения в других приложениях или сохранить маршрут в календаре.
Однако не будет изменена, например, возможность использовать как приложение, так и пластиковую карту для предъявления действующего купона. Человеку придется выбирать, какой носитель использовать.
«При проверке проездных документов не всегда есть возможность уделить пристальное внимание сравнению сходства пассажира с фотографией. На практике мы не видим серьезных проблем с необходимостью загружать купон только на один носитель. Более того, например, в случае предстоящей разрядки телефона купон можно перенести с телефона на карту и наоборот в течение нескольких десятков секунд. При этом дополнительная плата за разряженный телефон составляет всего пятьдесят крон», — говорит Гржиб.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
5953
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ ДАЖЕ НА САМЫХ ДЕШЕВЫХ ТОВАРАХ. НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Эти товары по-прежнему пользуются спросом, но даже в самом дешевом сегменте есть первые признаки того, что люди стали меньше тратить.
12:00
3 ФЕВРАЛЯ 2024
1028
Первый чартерный рейс в Абу-Даби вылетел из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в начале февраля. Рейс обслуживает авиакомпания Smartwings для группы Der Touristik, которая представляет на...
15:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
7954
В Чехии легендарный лимонад пьют уже более 60 лет. «Кофола» была создана как социалистическая альтернатива недоступным в то время конкурирующим напиткам из зарубежных стран, а именно кока-коле и...
20:00
31 ЯНВАРЯ 2024
1445
После четырехлетнего перерыва возобновятся прямые рейсы из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в Астану (Казахстан). Маршрут будет обслуживать авиакомпания SCAT Airlines. С 22 мая самолеты...
09:00
31 ЯНВАРЯ 2024
2205
Известный универмаг Kotva в Праге закрывается. Здание, которое было построено на площади Республики в 70-х годах, ожидает полная реконструкция. Владелец торгового центра пока отказывается давать...
07:30
30 ЯНВАРЯ 2024
2440
Британская компания по производству игрушек Hamleys, вышедшая на чешский рынок восемь лет назад, решила прекратить сотрудничество с чешским инвестором, и бренд начал исчезать из магазина.
15:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1094
Администрация Праги подготовит анализ будущего использования Карлинских казарм. Документ будет разработан Пражской компанией развития и предложит, что можно было бы разместить в этом здании....
14:00
26 ЯНВАРЯ 2024
975
В Праге начались подготовительные работы по реконструкции площади Йиржиго з Подебрад, которые займут 33 месяца и обойдутся примерно в 477,8 млн чешских крон с НДС. Большая часть площади уже...
11:00
25 ЯНВАРЯ 2024
1690
Кризис во время пандемии повысил в Чехии интерес к подержанным товарам. Результаты и прогнозы компаний показывают, что подержанные товары могут быть достойным бизнесом.
21:00
24 ЯНВАРЯ 2024
1503
Транспортная компания хочет приобрести более 50 полностью автоматизированных поездов для линии C и 16 для линии D. Половину контракта составит стоимость технического обслуживания.
16:30
24 ЯНВАРЯ 2024
723
Сегодня утром ученые из Масарикова университета в Брно отправились в 20-ю экспедицию в Антарктиду. Основная группа, состоящая из 16 человек, в течение двух месяцев будет проводить исследования, а...
23:00
23 ЯНВАРЯ 2024
745
По словам заместителя мэра по транспорту Зденека Гржиба, отменять весь контракт не планируется, поскольку тендерная документация в порядке. На прошлой неделе Управление по защите конкуренции (ÚOHS)...
16:00
21 ЯНВАРЯ 2024
1996
Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в прошлом году обслужил 13,8 млн пассажиров. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров выросло на 29%. В начале прошлого года аэропорт рассчитывал на...
21:30
20 ЯНВАРЯ 2024
4536
Катание на коньках — отличное зимнее развлечение, позволяющее насладиться холодной порой в городе. В этом обзоре мы расскажем о лучших открытых ледовых площадках в Праге, где можно заняться этим...
18:00
20 ЯНВАРЯ 2024
2575
Несмотря на то, что на дворе 2024 год, на чешских железных дорогах все еще есть поезда, которые семьям с колясками следует обходить стороной. Один неприятный случай произошел несколько лет назад с...