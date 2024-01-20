Вы покупаете билет, но вас все равно штрафуют. В чем проблема с оплатой проезда через телефон?

Прага и Среднечешский край хотят защитить себя от безбилетников. Поэтому, когда в 2018 году было запущено приложение PID Lítačka, оно также ввело период проверки. Проще говоря, двухминутный промежуток между покупкой пассажиром билета и началом оплаты призван предотвратить поспешную покупку билета при виде билетного контролера.



Однако это еще и издержки для обычных пассажиров, которые до недавнего времени даже не подозревали о периоде валидации. Сорок жалоб в январе — это почти ничто по сравнению с количеством купленных пассажирами билетов. В январе их было более полутора миллионов — либо через SMS, либо через мобильное приложение. С другой стороны, другие данные показывают, что людей, несправедливо оштрафованных, может быть больше.



В среднем два с половиной процента от общего числа штрафов налагаются за недействительные электронные билеты. В прошлом году ревизоры в Праге выписали 255 115 штрафов. Даже если бы штрафы, связанные с двухминутным периодом проверки, составляли лишь малую часть от этого количества, таких случаев были бы сотни.



Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги, подтверждает, что неудачные периоды валидации — это лишь часть от общего числа. На самом деле транспортная компания относит это правонарушение к той же категории, что и пересылку билета или замену его скриншотом. Таким образом, потенциальное правонарушение, когда кто-то покупает билет, но не ждет две минуты, прежде чем сможет сесть в вагон, относится к той же категории, что и попытки преднамеренного мошенничества.



Сейчас Прага рассматривает возможность изменения своего подхода. Однако она планирует только сократить срок действия билета, а не отменить его. «Если бы билет был действителен сразу, то риск утечки доходов значительно увеличился бы, так как безбилетники получили бы возможность купить билет, увидев контролера в вагоне или в метро, или проводника в поезде. Это было бы несправедливо по отношению к честно платящим пассажирам», — сказал Гржиб изданию CzechCrunch.



Новый период проверки будет длиться всего одну минуту, как и в Брно. «Мы считаем, что двухминутный период не очень удобен, особенно если пассажир решает ехать в последнюю минуту. Одна минута позволит купить билет непосредственно перед прибытием транспортного средства и в то же время будет являться определенной защитой от злоупотреблений», — добавил Гржиб. Однако это изменение должно быть одобрено не только Прагой, но и Среднечешским краем. Обе стороны принимают решение о тарифе и условиях перевозки.



Советники даже не рассматривают возможность полной отмены периода подтверждения. По словам Гржиба, цель системы тарифов — обеспечить, чтобы пассажиры платили за проезд. «Это происходит всегда, независимо от того, проверяет ли кто-то билеты в транспорте или на станции метро. Не хватает ревизоров, чтобы быть в каждом транспортном средстве. Вы также всегда платите за покупки в супермаркете, а не только тогда, когда кто-то проверяет содержимое вашей сумки или карманов», — считает депутат.



Оповещения в приложении также должны измениться. По словам Гржиба, как только билет будет куплен, на дисплее телефона появится уведомление о начале срока действия билета, выделенное жирным красным цветом. «Как правило, это указывается во всей информации о том, как работает покупка билетов в PID Lítačka. Чтобы сделать это еще более наглядным, в настоящее время в приложение вносится программное изменение, чтобы предупреждение о сроке действия защиты также появлялось перед его активацией. Это изменение появится в мартовском обновлении приложения», — поясняет он.



В то время как уведомление о новом сроке действия тарифа появится только в марте, неделю назад Прага представила несколько новых функций в приложении PID Lítačka. Среди них — улучшенный поиск пересадок, позволяющий комбинировать несколько видов транспорта, а также более точная пешеходная навигация. В будущем приложение также должно информировать о текущем местоположении транспортных средств, а также появится возможность поделиться маршрутом через SMS или сообщения в других приложениях или сохранить маршрут в календаре.



Однако не будет изменена, например, возможность использовать как приложение, так и пластиковую карту для предъявления действующего купона. Человеку придется выбирать, какой носитель использовать.



«При проверке проездных документов не всегда есть возможность уделить пристальное внимание сравнению сходства пассажира с фотографией. На практике мы не видим серьезных проблем с необходимостью загружать купон только на один носитель. Более того, например, в случае предстоящей разрядки телефона купон можно перенести с телефона на карту и наоборот в течение нескольких десятков секунд. При этом дополнительная плата за разряженный телефон составляет всего пятьдесят крон», — говорит Гржиб.