Летом из Праги будет выполняться 167 авиарейсов — на 15 больше, чем в прошлом году

Однако летнее расписание полетов, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября, все равно не сравнится по количеству маршрутов с 2019 годом, когда выполнялись полеты по 190 направлениям. Новые прямые рейсы из Праги доставят пассажиров в Верону и Флоренцию в Италии, Понта-Делгаду в Португалии, Таллинн в Эстонии, Познань в Польше и Астану в Казахстане. Об этом сегодня журналистам сообщили представители пражского аэропорта.





По словам Иржи Позе, председателя совета директоров Пражского аэропорта, помимо количества новых направлений, аэропорт также увеличил количество рейсов по более чем 30 маршрутам. В летнем сезоне аэропорт будет выполнять до 93 рейсов в неделю из Праги в Лондон, 59 рейсов в неделю в Анталию (Турция), 57 рейсов в неделю в Париж, 54 рейса в неделю в Амстердам и 40 рейсов в неделю в Милан. Также улучшится сообщение с Барселоной, Осло, Марселем и Копенгагеном.





В прошлом году операционная прибыль EBITDA аэропорта составила 3,1 млрд крон, что на 900 млн крон больше, чем планировалось, сообщает Pose. Однако более подробно компания прокомментирует финансовые результаты в начале апреля, после аудиторского заключения и утверждения финансовых отчетов.





По словам директора по развитию авиационного бизнеса Иржи Выскоче, в летнем сезоне перевозчики предложат более 12,8 миллиона пассажирских мест, что на 16% больше, чем в прошлом году. По его словам, увеличение пропускной способности стало возможным благодаря тому, что на некоторых маршрутах будут задействованы более крупные самолеты. Например, Qatar Airways поставит Boeing 787 Dreamliner на регулярные рейсы в Доху, увеличив количество рейсов на этом маршруте до десяти в неделю. Korean Air также поставит Dreamliner на рейсы в Сеул, куда он будет летать четыре раза в неделю с апреля.





По словам Выскоче, в летнем сезоне аэропорт предложит больше всего направлений в Испанию. Прага будет иметь 23 прямых сообщения с этой страной. За ней следуют Италия и Греция с 20 прямыми рейсами, Великобритания с 12 прямыми маршрутами и Франция с восемью рейсами из Праги.





По словам Выскоча, маршруты из аэропорта Рузине также будут обслуживаться пятью новыми перевозчиками. Авиакомпания Qanot Sharq Airlines свяжет Прагу с Ташкентом (Узбекистан), SCAT Airlines после перерыва предложит прямые рейсы в Астану (Казахстан), FlyOne начнет полеты в Кишинев (Молдова), Arkia будет летать в Тель-Авив (Израиль), а KM Malta — на Мальту.





В прошлом году аэропорт обслужил 13,8 млн пассажиров, что примерно на 29% больше, чем в 2022 г., и на 22% меньше, чем в 2019 г. В завершающемся зимнем расписании аэропорт Рузине выполнял рейсы по 111 направлениям, что на четверть больше, чем в прошлом году. В 2019 году зимой он выполнял рейсы по 121 направлению. Аэропорт должен достичь показателей 2019 года к концу 2025 или началу 2026 года. В этом году аэропорт имени Вацлава Гавела ожидает 16 миллионов пассажиров. «Однако из-за войны на Украине нам все еще не хватает более полутора миллионов пассажиров и 16 направлений, в частности из Российской Федерации, Украины и Беларуси», — добавил Выскоч.





До конца года аэропорт будет стремиться развивать авиасообщение, особенно с Азией и Северной Америкой. «В частности, мы ведем переговоры с перевозчиками о регулярном сообщении с Ханоем, Пекином, Дели, Бангкоком или Нью-Йорком», — сказал он. Он надеется, что эти маршруты будут запущены к началу летнего сезона 2025 года.





В летний сезон аэропорт предложит пассажирам 11 новых точек питания и девять торговых точек. Аэропорт также планирует полностью обновить систему парковок и пристроить терминалы 1 и 2. Недавно аэропорт завершил тендер на проектирование пристроек и в настоящее время приступает к строительным работам.





Аэропорт также сотрудничает с Пражской транспортной компанией, чтобы устранить проблемы на новой троллейбусной линии, ведущей к аэропорту. Pos надеется, что технические недостатки троллейбусов будут устранены до начала летнего сезона. Тем не менее, компания положительно оценивает их вместимость, комфорт и уровень выбросов.