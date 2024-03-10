Hainan Airlines возобновит прямые авиарейсы из Праги в Китай
4 апреля 2024
10:30
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Из Чехии в Китай снова можно будет добраться прямым рейсом. Авиакомпания Hainan Airlines возобновит регулярное сообщение между Прагой и Пекином 24 июня. Авиаперевозчик вернется после более чем четырехлетнего перерыва.
Авиакомпания Hainan Airlines будет летать из Праги в китайскую столицу три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Маршрут будет обслуживаться самолетом Airbus A330, рассчитанным на 292 пассажира. Рейс будет вылетать из Пекина в 02:30 и прибывать в Прагу в 06:45. Обратный рейс будет вылетать из Праги в 14:00 и прибывать в Пекин в 05:20 на следующий день.
Авиакомпания и аэропорт Праги подтвердили возвращение авиарейсов в социальных сетях. Продажа билетов еще не началась.
Hainan Airlines была первым китайским перевозчиком, летавшим в Прагу. Она открыла сообщение с Пекином в сентябре 2015 года. Помимо Hainan Airlines, до пандемии из Праги в Китай летали Sichuan Airlines из Чэнду и China Eastern из Шанхая и Сианя.
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