Задержки самолетов в Европе: в воздухе становится тесно

Время отпусков и каникул заполнило небо самолетами, и цифры это подтверждают. В воскресенье количество коммерческих рейсов в среднем за неделю превысило 137 000 по всему миру, согласно данным Flightradar. Это сравнимо с 126 000 годом ранее за тот же период и всего лишь от 56 000 до 106 000 в период с 2020 по 2022 год. В эти годы, особенно в 2020 году, авиаперевозки были ограничены из-за пандемии ковид-19.





«В настоящее время в европейском воздушном пространстве ежедневно совершается в среднем 33 000 полетов. Рекорд был достигнут 5 июля, в пятницу, когда была преодолена отметка в 35 000. Эти цифры свидетельствуют о том, что воздушное движение возвращается к показателям, существовавшим до ковида, и составляет 99 процентов от контрольного 2019 года», — заявил Рихард Клима, представитель службы управления воздушным движением.





По его словам, в случае Чехии в воздушном пространстве ежедневно совершается 2400 перемещений, то есть в основном пролетов, поскольку мы являемся транзитной страной. Предыдущий рекорд составлял 2 612 перемещений в день.





В случае с аэропортом Праги это в среднем 442 прибытия и вылета в день. В обоих случаях эти показатели составляют 93% от объема перевозок до пандемии.





«Изменения в потоке воздушных перевозок в связи с войной в Украине привели к тому, что основной поток сместился с запада на восток и обратно в более южном направлении за пределы нашей территории», — объяснил Клима, почему Чехия немного отстает от среднеевропейских показателей.





В аэропорту Праги по-прежнему происходят задержки с некоторыми прилетами и вылетами, о чем можно судить по информации на его сайте.





Например, в понедельник до полудня на час и 15 минут был задержан рейс Pegasus Airlines из Стамбула (Турция) и на полчаса — рейс Smartwings/ CSA из Родоса (Греция).





Ситуация с регистрацией багажа на данный момент стабильна. Выдача багажа также проходит без особых проблем, время ожидания составляет около 45 минут, в некоторых случаях меньше, сообщила пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова.





Однако она не может полностью исключить ситуацию, когда пассажиры могут прождать более часа, если одновременно будет выполняться несколько задержанных рейсов. В этом случае они могут заполнить форму на стойке жалоб, и хэндлинговая компания бесплатно доставит их багаж по указанному адресу.





Поэтому в связи со сложившейся ситуацией пассажирам следует брать с собой в самолет не только самое необходимое, например, лекарства или мелкие предметы гигиены. По-прежнему действует ограничение на количество жидкостей в 100 миллилитров, а острые предметы, такие как ножницы, брать на борт нельзя.