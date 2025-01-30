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Прага — второй самый дешевый город для британцев на длинные выходные

Новости и статьи
9 апреля 2025
20:30
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Этой весной чешская столица вновь наводнится туристами, и, как можно ожидать, большинство из них будут жителями Великобритании. Согласно последнему исследованию, Прага является вторым по дешевизне городом для их отдыха. Дешевле только Милан в Италии, а Краков занимает третье место.
Весна уже в разгаре, а вместе с ней приходит, пожалуй, самое популярное время года для городского туризма. Самые дешевые направления для трехдневного путешествия не только ради культуры были опубликованы газетой Daily Mail и оценены британской компанией TravelSupermarket, занимающейся сравнением цен на туристические услуги.

Лучшее соотношение цены и качества для жителей Великобритании — Милан. Перелет и проживание в течение трех ночей там на одного человека стоит всего 250 фунтов стерлингов (7 314 крон). Этот город на севере Италии особенно привлекает любителей моды, достопримечательностей и гастрономии. 

Далее в списке преобладают города Восточной Европы. Прага заняла второе место, а Краков в Польше — третье. Стоимость проезда и проживания в Праге составляет 286 фунтов стерлингов (8 374 кроны), а в Кракове — 299 фунтов стерлингов (8 756 крон).

Столица Венгрии Будапешт заняла четвертое место с 325 фунтами стерлингов (9 518 крон), а пятым неожиданно стал исландский Рейкьявик (334 фунта стерлингов, что эквивалентно 9 783 кронам).

На шестом месте — ирландский Дублин с 359 фунтами стерлингов за ночь и поездку (10 513 крон), на седьмом — немецкий Берлин (360 фунтов, эквивалент 10 546 крон), на восьмом — испанская Пальма-де-Майорка (395 фунтов, 11 572 кроны), на девятом — греческие Афины с той же ценой и на десятом — португальский Порту с 397 фунтами (11 633 кроны).

Самым дорогим направлением для британцев с точки зрения короткого отдыха в городе стал Нью-Йорк — 969 фунтов (28 362 кроны), а самым дорогим европейским городом для британцев стал Дубровник (520 фунтов, 15 220 крон).
Чехия Прага отдых Великобритания
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