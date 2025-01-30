Прага — второй самый дешевый город для британцев на длинные выходные

Весна уже в разгаре, а вместе с ней приходит, пожалуй, самое популярное время года для городского туризма. Самые дешевые направления для трехдневного путешествия не только ради культуры были опубликованы газетой Daily Mail и оценены британской компанией TravelSupermarket, занимающейся сравнением цен на туристические услуги.



Лучшее соотношение цены и качества для жителей Великобритании — Милан. Перелет и проживание в течение трех ночей там на одного человека стоит всего 250 фунтов стерлингов (7 314 крон). Этот город на севере Италии особенно привлекает любителей моды, достопримечательностей и гастрономии.



Далее в списке преобладают города Восточной Европы. Прага заняла второе место, а Краков в Польше — третье. Стоимость проезда и проживания в Праге составляет 286 фунтов стерлингов (8 374 кроны), а в Кракове — 299 фунтов стерлингов (8 756 крон).



Столица Венгрии Будапешт заняла четвертое место с 325 фунтами стерлингов (9 518 крон), а пятым неожиданно стал исландский Рейкьявик (334 фунта стерлингов, что эквивалентно 9 783 кронам).



На шестом месте — ирландский Дублин с 359 фунтами стерлингов за ночь и поездку (10 513 крон), на седьмом — немецкий Берлин (360 фунтов, эквивалент 10 546 крон), на восьмом — испанская Пальма-де-Майорка (395 фунтов, 11 572 кроны), на девятом — греческие Афины с той же ценой и на десятом — португальский Порту с 397 фунтами (11 633 кроны).



Самым дорогим направлением для британцев с точки зрения короткого отдыха в городе стал Нью-Йорк — 969 фунтов (28 362 кроны), а самым дорогим европейским городом для британцев стал Дубровник (520 фунтов, 15 220 крон).