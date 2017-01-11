Редактор чешской газеты о том, почему чехи беднее немцев и австрийцев

Редактор чешского издания MF DNES Любош Палата поделился своей точкой зрения, почему в Чехии такая большая разница между производительностью экономики и зарплатами населения.

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По производительности экономики Чешская Республика достигла почти 90% ВВП государств Евросоюза, но зарплаты населения по-прежнему соответствуют нецелым 37%. Почему чешская экономическая модель не работает, попытался разобраться редактор MF DNES Любош Палата.

Европейские государства, которые Чехия за минувшие 10 лет обогнала по росту экономики, например, Португалия и Кипр предлагают работникам зарплаты намного выше. В Кипре, к примеру, можно зарабатывать в два раза больше. Безусловно, нужно учесть, что в Чехии расходы на жизнь ниже, благодаря этому жить легче, но все равно расхождение в производительности экономики и зарплатах составляет десятки процентов.

Это объясняется целым рядом причин. Например, большая доля участия зарубежных инвесторов в росте экономики и связанный с этим отток капитала из Чехии. Ежегодно он достигает 10% ВВП, и в рамках Евросоюза это очень большая цифра.

Не нужно забывать и о коммунистическом наследии в виде недофинансированной устаревшей экономики, которая нуждалась в больших инвестициях. Купонная приватизация и другие подобные операции нанесли ущерб в размере около триллиона крон, или тысячи миллиардов крон.

Но было это давно, и только данными факторами объяснять нынешнее положение чешской экономики недостаточно. В отличие от богатых соседей (немцев и австрийцев), чехи так и не смогли за последние два десятилетия наладить социально ориентированную модель рыночной экономики и пользуются только рыночной.

В результате, как пишет редактор Палата, в Чехии появилась собственная модель капитализма со слабыми, почти заброшенными профсоюзами и многострадальным индивидуальным предпринимательством. Также речь идет о «брутальной и, по сути, криминальной форме трудоустройства», при которой работодатель не имеет практически никаких обязательств перед наемными сотрудниками, а у них нет почти никаких прав.

Массовое трудоустройство иностранцев из менее развитых стран далеко не всегда имеет логическое объяснение, но однозначно снижает оплату труда и помогает компаниям в Чехии держать ее на «позорном» уровне.

Кроме того, предприниматели получили от Чешского Национального банка подарок в виде искусственно сдерживаемого низкого курса кроны, который помогает большинству из них зарабатывать, но грабит превалирующее большинство работающих чехов.

Чтобы исправить ситуацию, нужно посмотреть, что делают в соседней Германии или Австрии, и очень хорошо работающую модель социально-рыночной экономики внедрить в жизнь в чешских условиях. «Я убежден, что тех, кто нам уже два десятилетия твердит, что на западе от нас все плохо, мы можем поблагодарить, что сегодня мы беднее, чем могли и должны были быть», – заключает Любош Палата.

Источник: rozhlas.cz