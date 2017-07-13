Комментатор Чешского радио назвал главную проблему Украины

Любор Дворжак, русист и комментатор Чешского радио, дал интервью Чешскому телевидению в связи с проведением реформ в Украине.

«Самая большая проблема Украины – это то, что в западной прессе называют уже усталостью от Украины», – так считает русист и комментатор Чешского радио Либор Дворжак.

Об этом он сказал в программе Interview ČT24 в связи с введением реформ в Украине. Их требует Европейский Союз, но они, по мнению чешского комментатора, продвигаются медленно, или и вовсе не проводятся. Дворжак считает, что проблемы Украины заключаются в том, что она не смогла избавиться от власти экономических олигархов, и те могут продолжать работать в политике.

«Президент Петр Порошенко назначил ряд иностранных политиков, чтобы именно этот феномен как-то преодолеть. Самым выразительным, разумеется, стал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, но даже из этого, кажется, ничего не вышло», – констатирует Дворжак.

Затрагивая тему старых связей в политике, он упоминает бывшего премьера Юлию Тимошенко, президента Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.

«Если вы на это посмотрите, то увидите, что в политике по-прежнему те же люди, которые связаны теми же связями. И они абсолютно естественно, как бы это ни называлось, не заинтересованы в том, чтобы коррупция была подавлена. Потому что эта коррупция, к сожалению, работает им во благо. И это главная проблема Украины», – говорит Дворжак.

О ситуации на востоке Украины он говорит как о трагедии.

«Я боюсь, что Донбасс становится почти тем же, что Приднестровье, или тем, чем между Арменией и Азербайджаном является Нагорный Карабах: он становится замороженным конфликтом, хотя там часто еще стреляют», – предполагает Дворжак.

Минские договоренности, по мнению чешского комментатора, особо не действуют. «Они не работают потому, что во многих местах сформулированы слишком противоречиво - и ни одна, ни другая сторона не хотят или не могут их соблюдать», – считает Либор Дворжак.

«Русские говорят, что исторически русский государственный союз без Украины невозможно представить. Они вспоминают Киевскую Русь, которая была фундаментом для Московской Руси, русского государства, той тысячелетней русской империи. И это все правда. Но я не понимаю, почему русские ведут себя как слон в посудной лавке, и эти тысячелетние связи между украинским и русским народом сами, собственно, разрушают», – подчеркивает комментатор.

«Сейчас люди типа Владимира Путина разрушили их на два и даже на три поколения, и будет очень сложно снова объединить их. Об этом в России никто не думает», – добавляет Дворжак.

Посмотреть полное интервью Любора Дворжака на чешском языке можно по ссылке.