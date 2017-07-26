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Слабая крона – путь к постоянной бедности в Чехии

Слабая крона – путь к постоянной бедности в Чехии

artyommm 1049 0
Искусственное сдерживание кроны не раз помогало чешским экспортерам. Но оно же и замедлило рост продуктивности труда и сделало так, что Чехия стала страной дешевых фабрик. Процесс достижения уровня богатых стран Западной Европы остановился на мертвой точке.
Слабая крона – путь к постоянной бедности в Чехии

Евро – только через мой труп. Так можно обобщить предвыборные заявления политиков, которые касаются введения единой европейской валюты. Мы не отдадим крону, у нас прекрасный центральный банк, который знает, что лучше для чешской экономики. Вечно слабая валюта. Она поддерживает экспорт, зарубежные инвестиции, а значит, и занятость населения, налоговые отчисления и рост ВВП. 

Чешский национальный банк написал немало материалов на тему, почему слабая крона – это самое лучшее, что с нами может быть – наверное, за исключением прекрасных сотрудников центрального банка. Поэтому он не колебался и вмешивался, когда это было нужно – как это было в 2000 году, когда к нам шел большой, но, как оказалось, «непродуктивный» приток инвестиций (продавались банки, строились гипермаркеты). Или как это было в 2002 году, когда крона мгновенно укрепилась и экспортеры призвали правительство и банкиров что-то с этим сделать.

Последующие годы шли под знаменем инвестиций в обрабатывающую промышленность, которая смогла смириться с укреплением кроны благодаря низким зарплатам. И так шло до 2013 года, когда в рамках борьбы с дефляцией снова подключился ЧНБ и начал искусственно сдерживать крону на уровне ниже 26 крон за евро. И снова назревал вопрос: не слишком ли крайней была эта мера?

В отличие от многочисленных выгод слабой кроны, о которых не раз говорилось, нигде не пишут, чем могла бы быть полезна сильная крона, за исключением более дешевого отпуска за границей. 

Сильная крона дает больше шансов производству с более высоким НДС. Возможно, она привела бы к более высокому уровню безработицы, но те, кто работает, получали бы более высокие зарплаты. Чешским предприятиям не пришлось бы всюду говорить о том, что им нужна дешевая рабочая сила из Украины, иначе они потерпят крах. 

За последние 25 лет чешские экспортеры много раз получали возможность повысить конкурентоспособность благодаря подушке безопасности в виде слабой кроны. Несмотря на это, сейчас, когда крона укрепляется, а профсоюзы требуют увеличения зарплат для рабочих, кто-то может снова попросить центральный банк вмешаться. Понятно, что евро никто не хочет. Возможность когда угодно ослабить курс – заманчива.

При этом она способствует удержанию зарплат на низком уровне (в интересах конкурентоспособности), а также тому, что реальное достижение уровня богатых странах Западной Европы становится больше вопросом денег из еврофондов, а не роста продуктивности в чешских компаниях и повышения качества жизни домохозяйств.

Да, слабая крона принесла всеобщее трудоустройство. Трудоустройство в стране дешевых фабрик, у которой нет шансов на перемены.

Автор: Юлия Грсткова, комментатор Hospodářské noviny 
Источник: ihned.cz

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Чешская крона банки курсы валют
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