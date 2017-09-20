Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 14 °C
Директор чешской строительной компании высказался о трудоустройстве украинцев

Директор чешской строительной компании высказался о трудоустройстве украинцев

artyommm 623 0
Директор компании Kasten Алеш Коцоурек назвал главную причину, почему в Чехии сложно взять на работу иностранца.
Директор чешской строительной компании высказался о трудоустройстве украинцев

Чешские строительные компании уже давно испытывают дефицит сотрудников. Спасти ситуацию могли бы иностранцы, но в республике действуют довольно строгие правила, которые усложняют их трудоустройство. 

Эксперты считают, то даже новая правительственная программа «Режим Украина» в Чехии не поможет. Директор и основатель строительной компании Kasten Алеш Коцоурек дал интервью порталу Echo24.cz. По его мнению, государство должно быть более гибким в этом вопросе. Он считает, что ни одна чешская строительная компания не смогла бы работать сейчас без иностранных сотрудников.

Коцоурек рассказывает, что на рынке труда в Чехии мало специалистов, которые захотели бы работать в строительной отрасли. То же самое касается и сельского хозяйства. В его компании иностранцы на рабочих позициях занимают 60% от общего штата сотрудников. Некоторые приезжают из ЕС (Словакии, Польши и Болгарии), некоторые – из Украины.

Директор компании Kasten отмечает, что благодаря программе по трудоустройству украинцев «Режим Украина» ситуация с поиском работников за рубежом улучшилась, но ее все равно нельзя сравнить с простотой поиска иностранцев для работы, например, в Боснии и Герцеговине. Там, если нужно сделать набор сотрудников, работодатель подписывает договор со специалистами требуемой квалификации, те подают заявление на рабочую визу и, если они исполняют обязательные условия, получают разрешение на отъезд. Это занимает минимум времени.  

Что касается проверок на стройках, то полиция периодически приезжает. Коцоурек говорит, что бывают месяцы, когда полицейские могут прибыть два раза подряд, а бывает, что и по полгода никаких проверок нет. Все иностранцы на стройках в Чехии должны иметь при себе трудовой договор и действующие документы (паспорт с действительной трудовой визой). 

Если у иностранного работника нет с собой оригинала договора, то полиция может его задержать и отвезти в участок. Могут также начать искать прораба, у которого должны храниться при копии всех договоров. Возможно также и то, что полицейские будут звонить в компанию или отправят запрос по электронной почте.

Директор строительной фирмы Kasten считает, что государство должно быть более гибким в вопросе трудоустройства иностранных граждан в Чехии. На ситуацию сильно влияют профсоюзы, которые боятся, что из-за иностранцев понизится оплата труда у менее квалифицированных сотрудников. Но в Чехии хватает специальностей, в которых не найти сотрудников вообще. Но у государства для всего одинаковые инструменты.

Источник: echo24.cz

Рассказать всем:
Темы
украинцы работа в Праге работа визы строительство
Читайте
по теме 
В Чехии до смерти избили украинца
15.09.2017 11:47 Общество
В Чехии до смерти избили украинца
4553 0
В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве
22.08.2017 09:24 Экономика
В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве
1726 0
Сербы могут заменить украинцев на чешском рынке труда
27.07.2017 16:50 Экономика
Сербы могут заменить украинцев на чешском рынке труда
1670 0
Украинцы лидируют среди иностранцев по задолженности за лечение без страховки в Чехии
20.07.2017 11:40 Общество
Украинцы лидируют среди иностранцев по задолженности за лечение без страховки в Чехии
1195 0
Последние новости:
20
сентября
Видео: в Праге открылся крупнейший магазин товаров без упаковки
20.09.2017 16:34 Общество
Видео: в Праге открылся крупнейший магазин товаров без упаковки
261 0
В Праге появятся новые места для легального стрит-арта
20.09.2017 13:29 Общество
В Праге появятся новые места для легального стрит-арта
111 0
Это чешское вино вошло в список лучших в мире
20.09.2017 12:12 Общество
Это чешское вино вошло в список лучших в мире
741 0
Пражские таксисты заблокируют улицы в Праге в знак протеста против Uber
20.09.2017 12:02 Общество
Пражские таксисты заблокируют улицы в Праге в знак протеста против Uber
487 0
19
сентября
Из машины ученых в Чехии украли прибор на миллион
19.09.2017 16:22 Общество
Из машины ученых в Чехии украли прибор на миллион
498 0
В Праге станет удобнее передвигаться на общественном транспорте ночью
19.09.2017 16:08 Общество
В Праге станет удобнее передвигаться на общественном транспорте ночью
1007 0
88-летняя чешская пенсионерка схватила вора и сдала его в полицию
19.09.2017 14:17 Общество
88-летняя чешская пенсионерка схватила вора и сдала его в полицию
611 0
Ryanair отменяет рейсы в Прагу
19.09.2017 13:24 Общество
Ryanair отменяет рейсы в Прагу
1011 0
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб
19.09.2017 13:04 Общество
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб
1210 0
Киргизия разрывает договор с чешской компанией и оставляет деньги себе
19.09.2017 11:41 Экономика
Киргизия разрывает договор с чешской компанией и оставляет деньги себе
614 0


Мобильная версия