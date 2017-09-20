Директор чешской строительной компании высказался о трудоустройстве украинцев

Директор компании Kasten Алеш Коцоурек назвал главную причину, почему в Чехии сложно взять на работу иностранца.

Чешские строительные компании уже давно испытывают дефицит сотрудников. Спасти ситуацию могли бы иностранцы, но в республике действуют довольно строгие правила, которые усложняют их трудоустройство.

Эксперты считают, то даже новая правительственная программа «Режим Украина» в Чехии не поможет. Директор и основатель строительной компании Kasten Алеш Коцоурек дал интервью порталу Echo24.cz. По его мнению, государство должно быть более гибким в этом вопросе. Он считает, что ни одна чешская строительная компания не смогла бы работать сейчас без иностранных сотрудников.

Коцоурек рассказывает, что на рынке труда в Чехии мало специалистов, которые захотели бы работать в строительной отрасли. То же самое касается и сельского хозяйства. В его компании иностранцы на рабочих позициях занимают 60% от общего штата сотрудников. Некоторые приезжают из ЕС (Словакии, Польши и Болгарии), некоторые – из Украины.

Директор компании Kasten отмечает, что благодаря программе по трудоустройству украинцев «Режим Украина» ситуация с поиском работников за рубежом улучшилась, но ее все равно нельзя сравнить с простотой поиска иностранцев для работы, например, в Боснии и Герцеговине. Там, если нужно сделать набор сотрудников, работодатель подписывает договор со специалистами требуемой квалификации, те подают заявление на рабочую визу и, если они исполняют обязательные условия, получают разрешение на отъезд. Это занимает минимум времени.

Что касается проверок на стройках, то полиция периодически приезжает. Коцоурек говорит, что бывают месяцы, когда полицейские могут прибыть два раза подряд, а бывает, что и по полгода никаких проверок нет. Все иностранцы на стройках в Чехии должны иметь при себе трудовой договор и действующие документы (паспорт с действительной трудовой визой).

Если у иностранного работника нет с собой оригинала договора, то полиция может его задержать и отвезти в участок. Могут также начать искать прораба, у которого должны храниться при копии всех договоров. Возможно также и то, что полицейские будут звонить в компанию или отправят запрос по электронной почте.

Директор строительной фирмы Kasten считает, что государство должно быть более гибким в вопросе трудоустройства иностранных граждан в Чехии. На ситуацию сильно влияют профсоюзы, которые боятся, что из-за иностранцев понизится оплата труда у менее квалифицированных сотрудников. Но в Чехии хватает специальностей, в которых не найти сотрудников вообще. Но у государства для всего одинаковые инструменты.

Источник: echo24.cz