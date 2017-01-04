Подводные камни тренингов личностного роста: деньги не бумеранг, они не вернутся

Набравшие немыслимую популярность с 70-х годов прошлого века тренинги личностного роста, психотренинги и психокульты мотивируют сегодня едва ли не весь мир или же манипулируют им?! За обещанные горы денег, успеха, любви и порабощения всего мира заплатить нужно многим: и деньгами, и временем и собственными нервами. Но хэппи-энд вам никто не гарантирует. Решили соскочить - скатертью дорожка.

Участники любого из психологических тренингов делятся, как показывает практика, на два лагеря: тех, кто боготворит данную им возможность пройти чудо-курс и восхищается полученными результатами и тех, кто плюется и называет все это не чем иным как сектой, где участников предположительно пичкают психотропными веществами. Зато равнодушных нет. Всемирная паутина кишит как рассказами о попытках суицида и нервных срывах после посещения тренингов, так и ошеломляющими жизненными изменениями участников все тех же курсов. Даже профессиональные психологи дают такое же деление: 50 довольных на 50 недовольных.

В основе каждого психологического тренинга лежат “эмоциональные качели”. Сперва человека унижают и оскорбляют, затем восхваляют. Программа тренингов, как правило, состоит из нескольких этапов. Мотивируют не только громкими словами, но и вполне реальными скидками - если оплатить еще в самом начале все ступени тренинга. И тех, кто решил сэкономить (еще не поняв на что подписался) большинство. А осознав куда они попали или столкнувшись с тем, что их ожидания не оправдываются, они спешат покинуть тренинг и вернуть свои средства за еще не пройденные этапы. Но увы и ах.

С такой проблемой к нам в редакцию обратилась В.О., участница психологических тренингов, проходящих в Праге. В.О. проходила курс трансформирования собственной личности.

- Как Вы нашли эти курсы? Почему решили поучаствовать и как проходил этап регистрации?

- Нашла я эти курсы совершенно случайно: увидев рекламу на Facebook. Зайдя на сайт почитала о тренингах и оставила адрес своей электронки для пробного задания, после которого должна была состоятся встреча с психологом и решится вопрос нужно мне это или нет. Задание я выполнила быстро и с удовольствием. Почти сразу со мной связалась приятная женщина и предложила встретится, что бы обсудить результаты выполненного задания. Встреча проходила в офисном помещении данного центра, общались мы порядка двух часов, разговор был интересным. Стоимость первого этапа мне огласили в самом конце и она составляла 250 евро, которые я должна была заплатить на следующий день. На следующий день я оплатила курс, заполнила анкету участника и подписала договор (копию мне не выдали).

- Как проходила процедура оплаты?

- Все было построено таким образом, что о сумме ты узнаешь в последний момент и у тебя есть всего два дня на оплату по данной цене. После, уверяли, она значительно вырастет. И, конечно, говорили о том, что предстоящий курс будет совершенно не сравним по объему и содержанию со всеми предыдущими и последующими.

- Чего вы ожидали от курса и оправдались ли ваши ожидания?

- На мой взгляд курс действительно содержит положительные моменты для каждого человека, проходящий данный тренинг. Я впервые была на групповом занятии, до этого у меня был опыт лишь с психологами. Участие в групповом тренинге дало понимание, что у всех у нас абсолютно одинаковые жизненные сложности с которыми мы и пришли на тренинг. Если кто-то из нас до курса думал, что он очень уникальный и проблемы у него у одного такие, то мы все очень ошибались. Все это как-то сближает всех участников тренинга и дает необходимую поддержку. Ожидала от этого курса – изменений в моей жизни или возможности посмотреть на мою жизнь иначе. Но как показывает практика – никто за тебя не проживет твою жизнь. И после курса ты так же остаешься один на один с собой с тем же самым.

- А в чем же тогда суть таких курсов?

- Я думаю, суть прежде всего в прибыли для организаторов. Если бы смысл был помочь людям, которые участвуют в этом, то думаю, что деньги за не пройденные ступени возвращали бы без проблем. Каждому обещают стать лидером, но это ведь априори не возможно.

- А почему решили не проходить курс до конца?

- По началу нами действительно занимались, но на втором этапе тренер появлялся редко, были два помощника (на сколько мне известно это были люди без психологического образования), которые орали на нас матом. Ведь я платила за то, чтобы со мной занимался определенный тренер, а так получается отдала деньги (во втором этапе) не за что. Идти на следующую ступень я побоялась. И решила что будет лучше - отказаться. Я пришла к руководителю центра Г.П. и попросила вернуть деньги за предстоящий тренинг, но мне отказали. При этом предложили пройти курс когда я буду к этому готова.

- Что Вы предприняли чтобы решить этот вопрос?

- Я нашла множество таких же как я, тем кому попросту не вернули средства за не пройденные курсы. Пыталась вернуть деньги несколько раз и при личной встречи и через телефонные звонки, электронные письма. И все время мне отвечали отказом. На данном этапе я работаю над этой проблемой с юристом и планирую довести дело до логического завершения во что бы то ни стало.

- К каким выводам Вы пришли по итогам курсов?

- На самом деле, уже сейчас после того, как прошла эти курсы, поняла, что бизнес модель построена очень нечестно по отношению к людям. В этой модели нет места вопросам человечности и открытости. Курсы больше похожи на кружок самодеятельности, только стоят они больше 1000 евро. Организация на низком уровне: все время все забывается, ничего не ясно, как будто эти курсы проходят впервые. Мне жаль, что на людях, которые попадают на данные курсы в силу разных жизненных обстоятельств так жестоко зарабатывают.

Тех кто не хочет идти на третий этап тренинга каждый раз порядка 20-30%. И все эти люди не могут вернуть свои деньги. Организаторы дают незамысловато дают понять: “Не хочешь? Как хочешь!”

Мнения людей, которые ходили на курсы личностного роста:

М.В.: “Я также была участницей психологического тренинга. Прошла два этапа и из-за давления и того, как вообще с нами там обращались, твердо решила не продолжать. К счастью, оплатила я курс не полностью. И решила, что сумма в 100 евро не стоит нервов и времени на попытки вернуть средства. Так как, пообщавшись с другими участниками поняла, что деньги вернуть нереально”.

П.Р.: “Я прошел только первую часть, за вторую внес залог в 200 евро, но не пошел. Возвращать деньги мне отказываются. Если честно, у меня сложилось впечатление, что на тренинге нас пичкали какими-то препаратами: мы были активны не смотря на график занятий и легко на все соглашались. В том числе оплатить часть стоимости следующего этапа. После тренинга я собрал информацию о его ведущих и участниках, многие из которых оказались сотрудниками центра, в котором проходил тренинг. Я считаю, что это секта”.

Психолог Н.А., участвующая на вышеупомянутых курсах (для собственного интереса), на данную тему высказывается весьма философски: “Если человек пришел на тренинг и ничего от этого не получил - то это проблема человека. Сам виноват. Хотеть и мочь - это вещи очень разные”. Также Н.А. уверяет, что все подобные тренинги имеют американские корни, построены по шаблону и аккредитованы. И “бодаться” с ними почти нереально, необходимые для своей защиты документы организаторы всегда имеют на руках. “Но суть всех этих тренингов прежде всего в том, чтобы заставить человека работать, и почему бы не в этом направлении?!”

У юриста Ренаты Девановой на этот счет своя, правовая точка зрения: “В Чехии ни коим образом не регулируется деятельность контор и организаций, которые проводят подобные курсы. А их здесь очень много. Сетовать на права потребителей тоже не удастся - ведь на руках участников нет договоров, и ни они ни контролирующие органы не знают, что же было подписано. Следовательно какая тут может быть оборона? Они могли подписать бумагу о том, что залог безвозвратный. К тому же, договор о предоставлении семинара не обязан быть письменным. Стороны договора могут свои права (касательно платежей) урегулировать любым способом, который не нарушает императивные нормы гражданского права, если обе стороны согласны. В суде доказать участникам тренингов свою правоту будет нереально, не будет должных доказательств. Только еще больше денег и нервов потратят впустую. Могу лишь порекомендовать: всегда смотреть и читать, подписываемые документы и брать на руки одну копию”.