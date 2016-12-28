Наталья Иванова о балетных мастерских и открытии школы Андрея Меркурьева в Праге

Наталья Иванова – менеджер ведущего солиста балета Большого театра Андрея Меркурьева приехала в Прагу вместе с Андреем, чтобы подготовиться к рождественскому мюзиклу «Мир на ладони. Пражские сны в Рождество» и провести серию важных переговоров. В перерыве между встречами Наталья рассказала порталу 420on.cz о планах Андрея Меркурьева в Праге: гала-концерт, балетная мастерская и даже открытие собственной школы.

Фото: Андрей Меркурьев, фотограф Елена Пушкина

- Наталья, здравствуйте. Мы знаем, что вы прилетели в Прагу с большими планами. Поделитесь с нами, пожалуйста.

- Наш приезд связан с переговорами о месте проведения летних мастерских и с выбором расположения будущей балетной школы. Этим летом мы хотим открыть первую международную балетную мастерскую в Чехии: для студентов-профессионалов, которые занимаются балетом.

Для проведения занятий и мастер-классов мы будем приглашать опытных педагогов, мастеров с мировым именем, звезд балета. Кроме занятий в балетных классах мы предложим образовательную программу «Открытие классики», в рамках которой участники мастерской будут знакомиться с историей балета, посещать музеи, интересные спектакли, обмениваться впечатлениями со специалистами в области истории искусств. Это будут как отечественные, так и зарубежные профессионалы, преподающие в лучших балетных заведениях мира.

Тот артист, который не повышает свой образовательный уровень, и на сцене не представляет большого интереса. Мало только безупречно владеть телом, артист должен уметь мыслить и понимать, что он делает и что он хочет донести зрителю.

- Где вы планируете провести эти мастерские?

- В Праге или в Карловых Варах.

- После этого вы откроете балетную школу Андрея Меркурьева в Праге?

- Мы уже давно планируем открыть школу Андрея Меркурьева. Сначала мы собираемся открыть ее в Москве, а затем и в других странах. После знакомства с Алексом Верником и участия в постановке «Мир на ладони. Пражские сны в Рождество» начали рассматривать планы по открытию такой же школы здесь, в Праге.

- Для кого будет эта школа?

- Это будет международная школа, наше предложение уже ждут в Италии. Дети оттуда тоже хотят приезжать учиться в русской школе балета, ведь такого уровня школ еще нет в Чехии. Планируется несколько возрастных групп. Конечно же, мы будем рады видеть студентов балетных студий, которые требуют шлифовки мастерства и готовятся к поступлению в профессиональные балетные школы. Еще мы мечтаем приглашать всех желающих, потому что почти у каждого человека есть желание прикоснуться к миру танца. Возможно, кто-то с детства мечтал заняться балетом.

- То есть, все желающие, независимо от возраста и способностей, смогут прийти и попробовать себя?

- Да, ведь мечты должны исполняться. Танец дарит нам абсолютно новый мир, другое ощущение себя и мира, радость, счастье, молодость.

Фото: Елена Пушкина

- Вы планируете привозить балетные спектакли в Чехию?

- Да, сейчас в разработке гала-концерт с солистами ведущих театров оперы и балета России. Мы хотим показать настоящих звезд балета. В Чехии такого еще не было. Планируем привезти сюда солистов Большого, Мариинского, Михайловского театров, а также Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Хотелось бы сделать такие Гала-концерты традиционными, регулярными, чтобы жители Праги смогли увидеть настоящий русский балет. Мы же воспитаны на классике, гордимся нашим балетом. Поэтому хотелось бы порадовать зрителей Праги и Чехии самыми лучшими артистами и постановками.

- Вы уже посещали Прагу?

- Это мой первый визит в Прагу. Но это моя мечта. Причем, мечта детства. Я еще не успела посмотреть город, но даже за то короткое время, которое я провела сегодня в Праге, я увидела красоту, теплоту, глубину. За те несколько встреч, которые мы уже здесь провели, я почувствовала эту теплоту в людях. Люди здесь красивые, добрые.

- Как работается с артистами балета? Они капризные, как звезды шоу-бизнеса?

- Это огромное счастье работать с такими людьми, профессионалами своего дела. Ты готовишь огромный проект, прикладываешь все силы, уже падаешь от отсутствия сил… Но в финале, когда ты садишься и смотришь спектакль, то понимаешь, ради чего проделан нелегкий путь.

Нужно сказать, что артист балета – это человек с железной дисциплиной и невероятной силой воли. Никаких отклонений от курса, очень продуманный и целенаправленный график, четкое выстраивание всех дел, планов, репетиции с утра до ночи. Это очень организованные люди. Как правило, все артисты уже в сборе за пять минут до назначенного времени. Опоздания в балетном мире не приняты. Это не профессионально.

Фото: Виктор Горячев

- Как вы считаете, в чем главное значение мюзикла «Мир на ладони. Пражские сны в Рождество» для детей?

- Это очень интересно и правильно, когда большой артист приходит к тем, кто еще только хочет им стать. В этом мюзикле мы говорим о празднике танца, музыке, искусстве, о сказке, которая происходит на наших глазах с участием молодого поколения. Высокая миссия артиста балета – дарить людям радость, счастье и красоту.

Проект является благотворительным и имеет огромное значение не только для юных артистов и зрителей, но и для участвующих в нем мастеров сцены. Мы подарили 160 билетов детским фондам Клоканек и Псарны. Ладислав Бубнар с детским балетом сам ездил туда, и дети, которые не имеют понятия, что такое балет, смотрели на это, как на чудо. Дети чувствуют ту энергетику, которую передают им артисты. Может быть, какой-нибудь ребенок после этого спектакля загорится и тоже пойдет в мир искусства, в танец.

Наша задача – наполнить детей созидательными целями. Хочется, чтобы таких проектов было больше. Еще очень приятно, что некоторые из наших зрителей покупали билеты не только себе, но и тем, кто не может это себе позволить, – и проводили подарочную эстафету на «Фейсбуке»! Это очень приятно. Спасибо всем, кто поддержал нас в этом начинании.

- Скоро Новый год и Рождество. Мы вам желаем реализации всех ваших планов, конечно, добра, красоты, мира! Пожелайте что-нибудь нашим читателям.

- Света, добра и мира. Очень легко быть злым и агрессивным по инерции. Идешь по улице, кто-то тебя толкнул, ты огрызнулся. Нужно попытаться перестроить себя, идти по миру с открытой улыбкой, с добром. Тогда мы сами будем менять мир вокруг себя. Добрых попутчиков, светлых улыбок, искренних пожеланий и исполнений собственных желаний в рождественскую ночь.