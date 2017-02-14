Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»

Компания Lekvi Group пользуется репутацией надежного делового партнера и ответственного работодателя. Портал 420on.cz пообщался с генеральным директором Lekvi Group Фиразом Муиновым и узнал, какие условия труда предлагает компания своим работникам, куда они выезжают на корпоративы, какие качества считают самыми ценными в своих коллегах и как общаются с клиентами.

Lekvi Group называют компанией, где комфортно работать, профессионально развиваться и достигать своих целей. Группа компаний предлагает большой выбор услуг в сфере недвижимости, инвестиций, ипотечного кредитования, а также бухгалтерской поддержки и налогового сервиса.

- Ваша компания занимает одно из ведущих мест на рынке недвижимости в Чехии. Сколько лет существует Lekvi Group и как в команду попали вы?

- Приятно об этом слышать. Мы существуем на рынке с 2007 года. Я пришел в компанию в 2008 году как программист и IT-администратор, такой специалист на все руки. Сначала нас было 3 человека. Виктор Лехман (основатель), его ассистентка и я. Активный рост у нас произошел в 2010 году. И тогда я возглавил, непосредственно, направление недвижимости. С 2017 года я возглавляю всю группу Lekvi Group.

- Сколько сейчас у вас направлений деятельности?

-У нас четыре направления – это продажа недвижимости, управление недвижимостью, как жилой, так и коммерческой, бухгалтерский и налоговый сервис и четвертое направление – решение визовых вопросов. Мы равноценно развиваем все четыре направления, уделяя большое внимание специалистам, которые там работают, и всем изменениям на рынке.

- Каковы взаимоотношения внутри компании, здесь присутствует дух соперничества, конкуренции или это сплоченная команда?

- Если посмотреть в целом, у нас семейные отношения. Мы всегда это старались культивировать. Как видите, сначала мы были маленькой компанией, поэтому для нас это очень важно. Отношения «сотрудник-работодатель» у нас всегда придерживаются этой семейности.

Но, что касается конкуренции – она всегда нужна. Например, между отделами. Но не жесткая, а здоровая. Когда люди соперничают друг с другом, но мягко. И заслуги коллег мы всегда стараемся афишировать перед другими сотрудниками, чтобы люди тянулись. Доска почета выражена в цифрах. Кто сколько продал, кто сколько сделал. И все тянутся за лучшими. У нас одни из самых высоких зарплат по рынку – и это, конечно, является большой мотивацией для роста и работы.

- Помните ли вы кого-нибудь из специалистов, которые оставили наиболее ощутимый позитивный след в истории компании?

- У нас много хороших, лояльных сотрудников. Если бы я стал перечислять заслуги каждого, потребовалась бы целая статья. Назову некоторых. Это Владислав Кочетов, наш самый успешный продавец, Андрей Левин, который отлично строит партнерскую сеть, Екатерина Хищенко, которая сейчас возглавила отдел продаж. Они давно работают. Екатерина у нас, можно сказать, ветеран, она с нами с 2010 года. Мы каждого помним и ценим. Поздравляем друг друга с днем рождения, дружно отмечаем любое радостное событие в жизни каждого.

- Часто на рынке законы довольно жесткие. Встречаются специалисты, которые приносят доход в компанию, но ущемляют интересы ваших клиентов. Кто для вас важнее, клиент или хороший специалист, который приносит доход?

- Специалист, который приносит доход, но не удовлетворяет клиента и ущемляет его интересы, не является хорошим специалистом. Хороший специалист может удовлетворить клиента и принести доход, поэтому для нас это несопоставимо. Для нас клиент важнее, нежели доход. Мы стараемся быть плечом для клиента. Можем пожертвовать своими интересами, но главное, чтобы наш клиент был доволен. Мне не совсем понятно, что как может хороший специалист ущемлять интересы клиента? Тем более, в недвижимости

- Сколько сейчас человек в команде?

- На данный момент в работе компаний нашей группы участвует порядка 60 человек. Офис у нас только здесь, но мы планируем переехать, потому что не вмещаемся, и разделить на фронт-офис и бэк-офис.

- В последнее время я часто вижу в сети объявления о свободных вакансиях в Lekvi Group, в чем причина? Это текучка или вы постоянно расширяете штат?

- В связи с положительными тенденциями роста нашей компании у нас расширяются все отделы. Большие цели требуют высококвалифицированных специалистов.

- Какие вакансии сейчас есть в компании Lekvi Group?

- Их много, в разных сферах, требуются юристы, бухгалтеры, риэлторы, операторы call-центра, менеджеры. Мы постоянно растем и развиваемся – и всегда ищем новых специалистов, которые станут прекрасным дополнением к нашей успешной команде.

- Это правда, что сейчас достаточно сложно найти грамотного специалиста в сфере недвижимости?

- Довольно сложно найти специалиста по любой из профессий. Мы, как работодатель, безусловно, с этим сталкиваемся. С каждым годом становится все сложнее найти квалифицированного специалиста, мы все больше инвестируем в сотрудников: не только организуем и делаем комфортными условия работы, но и вкладываемся в их образование. Как говорится, бизнес - это легко. Самое сложное в нем - люди. Что касается поиска и отбора, нам каждый год приходится искать новые каналы, чтобы найти грамотных специалистов. Потому что здесь, в Чехии, нам требуются русскоязычные специалисты. У нас ведь русскоязычные клиенты.

- Есть ли у вас сотрудники чехи?

- Есть и чешскоговорящие, и русскоговорящие сотрудники. Наша основная целевая аудитория – это русскоговорящие, но и местные жители обращаются к нам. И всегда есть коммуникация с чешскими владельцами, государственными органами.

- Какие требования вы предъявляете к своим будущим сотрудникам? Что они должны уметь и чему вы их можете научить сами?

- Зависит от позиции. Если это продажа – то sales skills, если какие-то специализированные должности, то специальные профессиональные знания.

- Несет ли компания расходы по обучению сотрудников языкам, курсам повышения квалификации и т.п. Какие дополнительные бонусы, кроме достойной оплаты труда, вы предлагаете?

- Конечно, в обязательном порядке. Мы предоставляем обучение внутри компании и оплачиваем специализированные курсы. Уделяем большое внимание технике продаж, обучению правовым вопросам. Все сотрудники перед выходом на работу проходят эти курсы в небольших группах. Их обучают наши специалисты и привлеченные мастера. Дальше идут постоянные тренинги. Выходят новые изменения в законе, новые практики – и мы всегда стараемся держать своих сотрудников в курсе этих новинок. Наши сотрудники учатся постоянно. Кстати, несколько наших сотрудниц вернулись после декрета. Теперь в новом офисе мы будем делать детский уголок, обеспечиваем нянь. У нас baby friendly офис. О жизни нашей компании вы можете больше узнавать из новостей на нашей страничке в Facebook.

- Как вы удерживаете и привлекаете персонал?

- Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы. В компании существует пятиступенчатая система мотивации. Система грейдов персонала. К каждому грейду привязана своя вилка зарплат и социальный пакет. Система прозрачна для каждого сотрудника. Каждый видит, какие нужно улучшить компетенции, профессиональные и личные, для того, чтобы перейти на новый грейд. Такая система мотивации позволяет ставить каждому сотрудники цели на год и обеспечивает карьерный и финансовый рост.

- Вы устраиваете специальные мероприятия, тимбилдинг, корпоративные поездки на природу, спортивные игры?

- Устраиваем и любим в них участвовать. У нас довольно много корпоративных мероприятий. Например, каждый год весной мы выезжаем за Прагу всем офисом на командную игру. Это что-то типа «Форт Боярда». Очень веселое мероприятие, которое длится весь день. Сплачивает командный дух, дает разрядку. А руководителю можно еще и узнать получше своих подчиненных. Кто-то больше проявляет себя как организатор, кто-то как исполнитель, кто-то как вдохновитель.

Кроме того, у нас есть неофициальные мини-корпоративы, разные мероприятия и акции, в которых мы участвуем. В прошлом году моим самым запоминающимся тим-билдингом был заплыв по Влтаве на лодках в форме драконов. Еще мы регулярно участвуем в игре «МэдХэд». В последний раз заняли 4 место.

- Какие у вас отношение с теми, кто работал или работает сейчас у ваших конкурентов? Как вы выстраиваете отношения с теми, кто уходит от вас, и с теми, кто приходит?

- У нас со всеми хорошие отношения. Самое главное для нас, чтобы нам не было стыдно за того, кто ушел от нас. Ведь мы его обучали, много вкладывали в развитие и образование. Это основной критерий. Нам нечего скрывать, кроме понятных вопросов (база данных, внутренняя информация). Мы общаемся со всеми и после ухода. Я не помню, чтобы мы с кем-то расходились на плохой ноте.

С теми, кто приходит, мы проводим стандартные процессы. Для нас главное опыт человека и его личные характеристики. Если возвратиться к вашему первому вопросу, мы стараемся удерживать позиции лидера на рынке, и это накладывает на нас определенные обязанности. Нужно выращивать грамотную конкуренцию. Только здоровая конкуренция позволит рынку расти. А с ростом рынка мы все растем.

- Какие качества необходимы для того, чтобы работать в сфере недвижимости?

- Клиентоориентированность, в первую очередь. Потому что сама продажа недвижимости складывается из выявления потребностей. То есть вы должны стать другом клиенту, узнать, чем он живет, чем дышит, понять его страхи, желания – и постараться ответить, что ему нужно, потому что в большинстве случаев клиенты не знают, что они хотят. Они пытаются решить свой жизненный вопрос. А мы им должны подсказать, как этот вопрос решить лучше всего.

- Как добиться успеха в вашей деятельности?

- Работать на клиента. Не стараться заработать на одной сделке, а стараться сделать себе имя. И только потом это имя будет работать на тебя. И, конечно же, необходимо учиться каждый день – вот главное правило в любом виде деятельности.

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