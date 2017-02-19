Люди с высшим образованием рассказали, почему они работают в Праге уборщиками

В обществе есть устоявшееся мнение, что уборкой занимаются люди без образования и четких жизненных позиций. Герои нашего материала – люди с высшим образованием и знанием нескольких иностранных языков. 420on.cz узнал у них, почему они занимаются этой работой и с чем им приходится сталкиваться.

Куат Сыргабаев

Куат находится в Праге с сентября этого учебного года и в данный момент учится на языковых курсах. По образованию он врач-хирург, говорящий на четырех иностранных языках: немецком, английском, китайском и русском (его родной язык – казахский).

О любви к работе

Когда я приехал в Прагу, то сразу решил, что не буду сидеть без дела. Еще одна важная деталь, повлиявшая на выбор подработки, — легкое проявление обсессивно-компульсивного синдрома (психическое заболевание человека, выражающееся в проведении монотонных ритуалов, навязчивых действиях и мыслях — прим.авт.). У меня он проявляется в том, что я люблю чистоту, стерильность и порядок. Уборка помогает мне избавиться от негативных мыслей и упорядочить их.

Я искал варианты подработок в соцсетях, где наткнулся на ребят (основателей клининговой компании Easy Clean). Они мне сразу понравились на собеседовании своей открытостью и общительностью. В работе мне нравится домашняя атмосфера компании, хорошая оплата и небольшая затрата времени и сил. Кстати, благодаря ей можно даже путешествовать. Зимой у меня была возможность поехать в Швейцарию – руководство предложило поехать туда на работу, – но, к сожалению, не получилось по личным причинам.

Рабочий день

Обычно мой день проходит так: я иду на учебу, после на пару часов на работу, затем возвращаюсь домой. Иногда уборка занимает час, иногда – пять. Пять часов – это генеральная уборка с мытьем апартаментов от потолка до пола в буквальном смысле.

За час я зарабатываю сто крон. Занимаясь, можно сказать, любимым делом – я действительно люблю убираться – я при этом получаю деньги. Когда меня спрашивают о работе, я без стеснения отвечаю о своей деятельности. Говорю, что занимаюсь уборкой в клининговой компании. Многие удивляются, спрашивают, сложно ли это. Зато я работаю, а не бесцельно провожу время дома, не завишу от родителей и не пачкаю свои руки в прямом смысле этого слова.

Планы на будущее

В дальнейшем я бы хотел заниматься микрохирургией глаза, то есть продолжить свою врачебную практику. А насчет уборки…возможно, да. Если у меня накипит, случится что-то, о чем надо подумать, то я позвоню ребятам и спрошу у них о возможности убраться.

Ирина К.

В Праге живет около пяти лет. Имеет высшее юридическое образование, полученное в России, говорит на трех иностранных языках (английский, немецкий, чешский), играет на фортепиано и воспитывает дочь Анну.

О работе

Приехав в Прагу, я сразу устроилась на работу. Приходилось по несколько часов в день подрабатывать в нескольких местах, чтобы оставалось время на учебу. Я изучала чешский язык и всерьез думала получать чешское юридическое образование, так как мой российский диплом никого здесь не впечатлял.

Поначалу я преподавала английский язык детям, которые не были заинтересованы в его изучении, что меня невероятно раздражало. Так я поняла, что быть учителем – не мое. Приходилось постоянно уговаривать детей, как-то заинтересовывать их, но это не давало никаких результатов, и я решила покончить с преподавательской деятельностью.

Денег особо не водилось, поэтому пришлось устроиться на первую попавшуюся работу. С этого момента я стала заниматься уборкой. В студенческое время мне, в принципе, хватало заработанных денег. Я получала от 80 до 100 крон в час, убиралась по три-пять часов в день три-четыре раза в неделю. Иногда нас с коллегой приглашали убираться в коммерческих и жилых помещениях после ремонта или переезда. Работы много, но и оплата соответствовала.

Сейчас, когда я воспитываю дочь, приходится работать в два раза больше. Помогать нам некому, но как-то, знаете, везет, и мне постоянно предлагают хорошо оплачиваемую уборку или просят присмотреть за детьми.

Рабочий день

Я всегда просыпаюсь рано. Делаю зарядку, кормлю дочь и отвожу ее в садик. После этого еду на уборку в офис, навожу там порядок, а после убираюсь в детском саду, где провожу несколько часов. Там нужно пропылесосить, вымыть полы, столы, стулья, полностью убрать ванную комнату и протереть пыль. Ближе к обеду еду домой – там меня ждет соседская девочка, которой я даю уроки игры на фортепиано. Она планирует поступать в музыкальное училище и сейчас усердно занимается.

Далее, приблизительно с трех до семи часов, я убираюсь в двух офисах. По иронии судьбы один из них – это адвокатское бюро, с которым у меня связан забавный случай. Однажды к адвокату-чеху пришли русские, которые рассчитывали получить у него совет по российскому законодательству. Помимо того что адвокат не понимал их (они говорили только на русском), он еще и не разбирался в системе российского права. Представьте, как они удивились, когда уборщица на чистом русском языке, с использованием юридической терминологии и нормативных правовых актов разложила все по полочкам и дала совет о том, как поступить в той ситуации.

Планы на будущее

Я работаю каждый день, по выходным присматриваю за детьми знакомых, если они куда-то уезжают. В дальнейшем, когда дочь немного подрастет, думаю поступить на юридический или экономический факультет. Сейчас мне стыдно говорить, кем я работаю, не хочу, чтобы и дочь стеснялась. Учитывая мои навыки и способности, надеюсь, что все получится.

Портал 420on.cz и лично автор статьи выражают благодарность за помощь в подготовке материала Ефремову Тимофею и компании Easy Clean