Организатор игры Mad Head в Чехии Константин Новиков: «Следующий шаг проекта – сделать летний выезд»

Редакция 420on.cz встретилась с организатором и ведущим игры Mad Head Константином Новиковым. Мы узнали, как пришла идея организовать Mad Head в Праге, кто составляет вопросы для игр, сколько человек работает над проектом, чем отличаются Малые игры от Больших, как прошла первая игра в чешской версии и какие сюрпризы еще готовит нам Константин и его команда.

- Константин, расскажите, как пришла идея организовать игру Mad Head?

- Начну издалека. Сумасшедшие шесть лет мы посвятили КВН. Я и мои друзья из Вильнюса. Мы были увлечены игрой, авторством, юмором, самим процессом. В итоге дошли до Высшей Лиги КВН в составе «Сборной Прибалтики, Рижские готы». Но даже когда для нас КВН закончился, наш неугомонный ум не хотел стоять на месте и требовал продолжать движение в творческом направлении. Я видел глаза своего друга и понимал, что он уже что-то придумывает. Человеку хотелось оставаться на сцене, во-первых, как ведущему, а во вторых, хотелось создать большую движуху среди русскоязычных в Литве. И он придумал Mad Head! Андрей, спасибо!

На то время еще не существовало таких больших движений подобных проектов ни в России, ни в Украине, ни в Литве, а он создал. Стал проводить игры в Вильнюсе, которые в итоге получили большой успех. Когда они существовали уже два года, я решил, что эта игра должна быть в Праге. Я чувствовал, что это мое, верил в этот проект на все 100 процентов. Я не берусь за проекты, если в них не верю. Чуть больше двух лет назад я сделал первую игру, собрав всех знакомых, друзей, живя на то время в Праге всего полтора года. И пришло 70 человек: неплохо, когда ты живешь в чужой стране.

- А какое максимальное количество человек было на игре?

- 283 человека было на одной из игр. Я даже ездил на Вацлавскую площадь к знакомому за стульями, так как их просто не хватало.

- Ты всегда весел и находчив на игре, держишь публику в тонусе, мы все время видим что-то новое и интересное. Кто тебе помогает? Сколько человек работает над проектом?

- Мы стараемся радовать публику, устраивать шоу. Я горел этим проектом и не думал о коммерческой стороне. Но, так как я человек творческий, нужен был специалист, который сможет выстроить всю систему. Этим человеком оказалась теперь моя уже жена. У нее экономическое образование, она грамотно выстроила структуру внутри нашей организации. Сейчас над проектом работает три человека. Но в день игры это целая команда: это ребята, которые ставят зал, ведь он совершенно пустой. 4-5 сильных, крепких мужчин помогают уносить и приносить столы, еще 5-6 девочек бегают по залу, встречают гостей и работают во время игры в роли «ласточек». Есть администратор по залу, готовый решать любые возникающие вопросы. За музыкальное оформление игры отвечает диджей Сержио Бертолуччи. Мы с ним и начинали Mad Head, без него никуда. Эдуард зачитывает вопросы.

- Эдуард только зачитывает вопросы? В чем еще его функции?

- Он красивый (улыбается). Когда игра приобрела тот масштаб, который мы видим сегодня, я понял, что мне будет сложновато одному. Я хотел вести мероприятие, а не читать вопросы. Поэтому я все время искал того, кто будет зачитывать вопросы, чтобы я мог и по залу передвигаться, с людьми общаться, шутить, успеть почитать смешные неправильные варианты, за которые, кстати, сейчас мы дарим фирменные кружки MAD HEAD SHOW. Поэтому нужен был голос Mad Head – и вот он появился. Просто красивый человек с хорошим голосом, кстати, пока холостой.

- Что самое сложное в организации игр Mad Head?

- Что самое сложное?..(думает.)Знаешь, почему задумался. Сейчас я приезжаю на игру, переодеваюсь и веду ее. Это самое кайфовое. Вспоминаю, как раньше я таскал стулья, столы, все делал сам. Наверное, самое сложное – это организовать свою же команду, чтобы все были на одной волне, понимали, что происходит, предлагали идеи, творили, работали в конце концов.

- Как часто проходят игры?

- Каждый месяц. Большая игра и малая. Мало кто знает, что техника Большой и Малой игр различается. Малые игры тоже проходят раз в месяц, желающих много, мы проводим малые игры два дня, по четвергам и пятницам.

- В чем отличие и зачем нужна маленькая игра?

- Есть несколько команд, которые начинали играть в Mad Head два года назад и вдруг перестали ходить на большие игры. Я встретился с ребятами, спросил, почему они не ходят к нам. Они ответили, что им очень нравились атмосферные маленькие игры, когда все чувствовали себя большой семьей. Все друг друга знали, могли пообщаться, атмосфера была почти семейная что ли. Я подумал, что это классная идея: надо сделать маленькие игры. Только они должны отличаться от больших не только атмосферой, но и техникой игры.

Сейчас маленькая игра – это 8 тематических туров, и только 6 из них будет сыграно за вечер. Во время игры команды сами выбирают, в какой тур они сыграют, путем лотереи. Из 8 туров у нас есть 4 больших тура и 4 маленьких. Темы туров меняются каждую игру. Кроме того, в самом начале игры, как только команды узнали тематику туров, они могут сделать ставку на один из больших туров. Если в выбранном ими туре они ответят на 8 из 10 вопросов, то получают дополнительные три бала. Есть отличный стимул вырваться вперед!

- Есть любимый тур?

- Мой любимый тур – капитанский. Он состоит из 5 вопросов. Капитан выходит на сцену и думает в течение 30 секунд над каждым вопросом, беря всю ответственность и нагрузку на себя. Тут надо видеть их лица, смотреть на реакцию капитана. Это очень впечатляющий по эмоциям конкурс, и даже крутые капитаны сильных команд его иногда проваливают. Нервы сдают. Многие стоят рядом со мной на сцене и пишут дрожащей рукой. Вот эти настоящие эмоции мне нравятся. Это круто.

- Где берете вопросы?

- В Литве Mad Head идет уже пятый год. Это мои друзья, мы работаем по дружеской франшизе, поэтому играем в пакеты вопросов, которые уже были сыграны там. Но, тем не менее, есть авторский коллектив в Вильнюсе, и они переделывают пакеты под особенности Чехии, под особенности нашего зала. Например, я прошу не вставлять в визуальном туре какие-нибудь мелкие картинки. Зал достаточно большой, почти 300 человек. Кто-то что-то не разглядит, люди вскакивают, загораживают экран другим, поэтому авторы уже знают об этом условии. Но условий на самом деле много. Я знаю, что Mad Head идет в нескольких странах: в Украине, России, Латвии, Беларуси и у нас, в Чехии. Сейчас запустили в Казахстане.

- Мы знаем, что вы сделали чешскую версию Mad Head и провели первую игру. Как она прошла?

- Да, мы сделали уже не одну чешскую игру. Ведет ее мой коллега Алексей, он хорошо говорит по-чешски, учился здесь, в чешской школе, у него неплохое чувство юмора. Поэтому он и ведущий чешской версии игры. Что касается менталитета, подходит чехам такая игра или нет, я пока не понял, но мне кажется, что такое времяпрепровождение подходит всем. Первые игры прошли хорошо. Мы делали после них видеоинтервью, чехи были в восторге, многие говорили, что последний тур их вообще поразил.

Когда у нас малое количество людей, мы можем сделать тур-сюрприз. Так было и с русской версией вначале, но при большом количестве людей это сложно. Например, на чешской игре это был тур фильмов, при котором фильм нужно было нарисовать в течение двух минут на экране компьютера, картинка которого транслировалась на большой экран. И команды должны были отгадать, что это за фильм. Представляете, какие им пришлось находить зацепки, чтобы из этих «детских» рисунков понять, о каком фильме идет речь?

- Какие планы по развитию чешской версии? Сколько стоит такая игра?

- Я знаю, что обычный паб-квиз в Чехии стоит 50 крон. У нас – привычные 200 крон, при этом, мы будем придерживаться все той же линии, выгодно отличаясь от подобных игр. В наших задачах делать шоу, вручать подарки, делать призовые места, профессионально озвучивать и проводить игру. Я надеялся, что чехи будут позитивно реагировать на нашу игру, и вторая игра это доказала, она прошла совсем недавно в Котве – в стильном кафе Bibloo. Видео с игры уже можно найти на нашем сайте, в его чешской версии. Кстати, наша игра – это еще и хороший тим-билдинг, к примеру, я вижу, что команда компании Lekvi и ваша команда 420on.cz не пропускает ни одной игры.

- Мы всегда с удовольствием приходим на Mad Head и видим, что вы развиваетесь и растете. Какие у вас планы на будущее? Чего нам ждать?

- Мы хотим и дальше расти, развиваться, будем придумывать новые фишки, планы, как всегда большие. На базе MAD HEAD мы будем организовывать и другие игры. Заглядывая в будущее, обещаем, что приятные изменения и сюрпризы будут. Моя давняя идея – сделать летний выезд Mad Head на природу, с барбекю, с купанием, с вечеринкой и танцами, этакий летний праздник объединенный под флагом MAD HEAD SHOW! Будет весело, обещаю!