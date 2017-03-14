Александр Васильев: «Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться»

5 марта в Праге выступил всемирно известный историк моды Александр Васильев с моноспектаклем «Загадки Коко Шанель». Перед выступлением редакция 420on.cz встретилась с мэтром моды и узнала, в каком городе он еще не был, кого из современников считает иконами стиля, где проходят выставки моделей одежды из его огромного личного архива и что нужно иметь для того, чтобы развить свой стиль.

- Александр, вы приезжаете в Прагу уже не в первый раз. Какие у вас впечатления от города, от его жителей?

- У меня самые золотые, блестящие впечатления. Это один из самых красивых городов в Европе, расположенный на Влтаве, на холмах, с уникальной архитектурой, прекрасной атмосферой, замечательной внутренней жизнью. Прага всегда хотела походить на Рим, и отчасти ей это удалось. Хотя бы Карловым мостом.

- На ваш взгляд, есть ли у пражан какие-то особые черты в стиле одежды?

- Никаких особых черт у пражан в стиле одежды нет. Этот вопрос я слышу в каждом городе планеты. Здесь одеваются точно так же, как и все остальные люди в Европе. Абсолютно, без всяких отличий. Отличить пражанку от не пражанки, от братиславянки или жительницы Варшавы или Будапешта совершенно невозможно.

- А от англичанки?

- То же самое. Все одеваются одинаково. Все одеваются в мировых сетевых магазинах масс-маркет и все одеваются в готовую одежду, сшитую в Китае.

- С европейцами понятно. Но можно ли их отличить от американцев, от русских?

- Конечно, здесь есть различия. Во-первых, потому что американцы гораздо толще, чем европейцы. Пьют очень много газированных напитков с сахаром и едят много продуктов быстрого питания, гамбургеров. И, в принципе, американцы крупнее, шире. Европейцы все-таки стройнее. Русских, конечно, всегда можно отличить. Потому что всегда на каблуках, при макияже, всегда накрашенные, волосы уложенные. Потому что для русской женщины нахождение за границей – это главный выезд в поисках жениха или главный выезд в поисках одежды. И они считают, что все должны упасть в обморок, как только они ступят на землю любого города планеты. Поэтому, естественно, они, как правило, становятся жертвами не взглядов тех самых мифических женихов, а грабителей, которые тут же у них воруют сумочку и кошелек. Потому что у таких разинь только это и можно своровать. Никто на их честь не посягает, к сожалению. А на кошельки – да.

- А знаете ли вы каких-нибудь чешских модельеров?

- Никогда не слышал даже, что они есть. Кто, например?

- Например, Пьетро Филиппи.

- Очень «чешское» имя. (Смеется.) Я сразу догадался, что это чех. К сожалению, он нигде не известен. Чешские модельеры не имеют интернациональной славы. Я уверен, что они есть, но во Франции о них не слышали. И в Италии тоже.

- Расскажите про вашу выездную школу? Приезжали ли вы в Прагу со своими учениками и куда планируете отправиться в ближайшее время?

- У меня очень большая выездная школа, она уже имеет не только очень большую репутацию, но и возраст. Школе уже 14 лет. Для выездной школы это очень много. Мы ездим во многие страны Европы, Азии. Посещали даже северную Африку. И в ней уже отучилось 2000 человек. Это для меня большое достижение. Мы бывали и в Праге со школой. Следующая наша поездка будет в Узбекистан, а вслед за ней – Будапешт и Вена, потом – Венеция и Триест.

- Какие города из тех, куда вы выезжали со школой, ваши любимые?

- Я очень люблю Париж, потому что я там живу уже 35 лет, мне очень нравится путешествовать в Венецию, Рим, я хорошо знаю Италию. Но, Прага – это тоже тот город, который мне очень нравится. Это правда. Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться. Я даже мог бы здесь жить, что уже много.

- Вы очень много путешествуете, и кажется, что вы посетили практически все города мира. Есть ли еще город, в котором вы еще никогда не были, но очень бы хотели его посетить?

- Да. Бомбей и Калькутта в Индии. А в Европе я везде был. И в Латинской Америке, в Северной Америке, в Азии. Почти во всех странах. Я собираюсь посетить Индию, надо только выбрать время. Потому что, понимаете, с одной стороны у меня съемки в «Модном приговоре», которые занимают очень много времени. С другой стороны, семинары, всевозможного рода выступления, выездные школы – все это требует времени. Еще и выставки.

- Как часто и где проходят выставки моделей одежды из ваших коллекций? Где их можно посмотреть? Я была на нескольких ваших выставках и всегда уходила впечатленная не только самой одеждой, но и тем, в каком хорошем состоянии она находится.

- Ох, как мне приятно. Сейчас мы открыли выставку в Эстонии. Также сейчас проходит выставка в Вашингтоне, еще я участвую в небольшой выставке Пикассо в Париже, у меня стоит постоянная выставка в Риге, в музее моды, другая – в Вильнюсе, в музее Арсенал. И часто проходят выставки по России. Вскоре открываю большую выставку в музее Москвы, которая называется «Революция моды», посвященная 100-летию Революции. Мы готовим еще и в Стамбуле одну выставку.

- Что помогает развить в себе чувство стиля?

- Интеллект.

- Что нужно знать о моде каждому человеку?

- Что это коллективное сумасшествие и развлечение для богатых бездельников.

- Могли бы вы дать универсальный совет по стилю?

- Такого не существует. Вы же не можете дать универсальный совет по здоровью? Нет, так же и по стилю.

- Кто из современников является для вас иконой стиля?

- Меланья Трамп, Эвелина Хромченко, вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и королева Иордании Рания Аль-Абдулла.

- Что вы предпочтете, море или океан?

- Море.

- Черный или белый?

-Черный.

- Если бы вы не стали тем, кем являетесь на данный момент, то кем бы вы хотели быть?

- Прима-балериной. (Смеется.)

- Александр, спасибо, что приезжаете к нам и делитесь с нами информацией о моде.

- Я счастлив, что могу поделиться с вами тем, что я знаю, и что наряду с чудесной атмосферой Праги меня здесь встречает такая приятная публика. Я всегда рад приезжать в ваш прекрасный город.

Беседовала Ольга Бузанова