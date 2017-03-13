Андрей Мерзликин в Праге: «Сегодня был полный зал, я был приятно поражен»

8 марта в Праге прошел спектакль режиссера Юлии Меньшовой «Друзья». После спектакля корреспондент портала 420on.cz пообщалась с исполняющим одну из главных ролей актером Андреем Мерзликиным о кино и театре, Праге, увлечениях, друзьях и творческих планах.

- Здравствуйте, Андрей! Спасибо за спектакль. Вы давно уже его играете?

- Да нет, недавно. Мне нравится все, за что я берусь. Вкладываю в это силы. Это мой первый опыт в антрепризе. Несомненно, антреприза отличается от кино, от репертуарного театра. Я много открытий для себя делаю сейчас, работая в этом жанре. Плюсом, конечно, является то, что антреприза дает поездить по стране и по ближнему зарубежью. Это невозможно с репертуарным театром. Поэтому, кто хочет высокого искусства, тот должен купить билет и пойти в репертуарный театр: это дороже и, конечно же, более полезно для души. Но антреприза дает возможность зрителю встретиться с артистами, посмотреть и спектакль, и увидеть людей, которых чаще видно на экране.

- Часто можно услышать мнение артистов, что в театре гораздо сложнее работать, нежели, чем в кино. Что для вас сложнее?

- Театр сложнее, конечно, с точки зрения постоянного включения в само производство спектакля. Это требует безостановочного тонуса. В кино есть дубли, перерывы, выходные дни, когда ты не снимаешься и имеешь возможность аккумулировать в себе силы. Конечно, все требует профессионального включения, и сложно их разделять, но все-таки театр сакраментальнее.

- После спектакля домой или опять гастроли?

- У нас был тяжелый и долгий тур: Израиль, Прибалтика, Прага – завтра едем домой. Я уже очень соскучился. Как героиня Чехова «Трех сестер» : «Домой, домой, в Москву».

- Вы не в первый раз в Праге?

- В Праге нет, но всякий раз по рабочим вопросам. Два раза я здесь был со съемками. Но все равно успеваешь пробежать по центру, посмотреть старый город. Здесь у меня живут товарищи, есть знакомые. К сожалению, остается очень мало свободного времени. По большому счету, Прагу мы плохо знаем. Знаем только туристическую. Прага – прекрасный город, мы рады, что здесь сыграли. Хотя для меня было полным удивлением, что, оказывается, здесь кто-то может прийти посмотреть спектакль на русском языке. Сегодня был полный зал. Я был приятно поражен. Было здорово, мне понравилось. Очень хорошие люди, очень хорошо слушали, смотрели. Спасибо!

- Что-то купили в Праге в качестве подарков для своих дам на 8 марта?

- Богемское стекло. Все традиционно. (Смеется.) У нас же спектакль про традиционные ценности – и мы пошли традиционным путем.

- Пробовали чешскую кухню?

- В прошлый раз пробовали. Сейчас многие из нас соблюдают пост, поэтому было не совсем пражское меню.

- Насколько вам близок спектакль «Друзья»​, который вы сегодня играли?

- Это французская пьеса, и она затрагивает французский быт, представляет собой срез французского общества. Но неожиданно актуально он ложится вообще на весь мир, на всю Европу. И в России мы так же можем поругаться из-за ерунды, и предметом столкновения так же может являться разница в мировоззрении, как в нашем спектакле. Это, например, столкновение традиционных взглядов с более современными.

В общем, предмет ссоры может быть абсолютно любым и незначительным. И люди готовы поругаться из-за ерунды, забывая о том, что они любят друг друга, что они друзья. И что бы там ни стояло за предметом спора, важно, что в итоге люди готовы примириться: как в нашем спектакле, когда они в конце осознают, что они друзья, и надо прощать друг друга, смиряться и смирять свой гнев ради любви ближнего, как бы ты прав ни был. Со временем может оказаться, что ты был не прав. И наш спектакль об этом.

- А у вас много друзей?

- Конечно, у меня есть друзья. Мои лучшие друзья – это жена и дети.

- Какое ваше любимое занятие, кроме работы?

- Сейчас я заканчиваю строительство своего дома, и меня потянуло к земле. (Смеется.) Я в том году с таким наслаждением сажал деревья, что в этом у меня все мысли об этом. Я думаю: так, какие кустарники, какие деревца меня интересуют, в каком месте их посадить. Жду не дождусь конца весны. Как Адам и Ева – тянусь к своему саду. К ландшафтному дизайну. Я в интернете просматриваю картинки, изучаю, как и что лучше сделать. Мне сейчас это стало очень интересно.

- Если не собой, то кем бы вам хотелось быть?

- (Задумался.) Не знаю, по большому счету я везде был бы счастлив. Мне все нравится, чем бы я ни занимался. Я и космонавтикой занимался – мне нравилось, экономикой занимался – мне нравилось, сейчас нравится заниматься садом. Лет 10 назад я мечтал быть строителем, мне нравится строить. Я тогда строил свой дом, мне казалось, что я был бы тем строителем, который любит свое дело. Наверное, это такой склад характера: мне все нравится. Поэтому конкретной мечты такой нет.

- Как вам нравится отдыхать?

- Путешествовать. Причем по местам, которые ты выбираешь себе сам, а не которые работа тебе диктует. Знаете, я понял, что я совершенно не знаю и мало видел Россию. Я понял, что она необыкновенно красивая. Существуют такие места, где я стоял просто открыв рот, понимая, что мы стремимся в какие-то туристические, избитые места, которые, по большей части, из-за глобализации стали настолько похожи друг на друга, что ты просто едешь либо на море, либо в какой-нибудь город: походить, посмотреть исторические памятники.

А существуют места, где природа просто необъяснимая, и на картинках это даже не передать. Я посетил Алтай, Южно-Сахалинск, Урал посмотрел, съездил в Мурманск. Это что-то необыкновенное, просто отдельная графа в мире путешествий! Мне предстоит путь на Камчатку. Хочется повторить эти поездки, чтобы посмотреть все еще раз более осмысленно. Ну, и конечно же, нравится путешествовать с детьми на море. Детям нужно солнце, и папа едет с детьми на море за солнцем. Это обязательно. Раз в году, на месяц. В этом году открыли для себя горные лыжи для всей семьи. Мы были во Франции, и это тоже абсолютно перевернуло мировоззрение. Зимний вид отдыха, горы, красота альпийских шале, образ жизни – все это нас покорило. Дети счастливы, влюбились во Францию. Девочки мои кричат: «Все, я люблю Францию, Франция – моя любимая страна».

- Расскажите о ваших дальнейших творческих планах.

- Сейчас готовлюсь к съемкам новой картины. Она посвящена жизни известного советского драматурга Вампилова. Это автор таких замечательных пьес, как «Старший сын», «Утиная охота». Он известен тем, кто любит советскую литературу, драматургию. Вампилова поставил каждый уважающий себя драматический театр. Это очень известная фигура в мире драматургии. Но и его личная жизнь настолько драматична и интересна, что мы написали сценарий, нашли финансовую поддержку и этой весной приступим к съемкам. Мне предстоит попробовать сыграть жизнь самого Вампилова. Больше пока сказать не могу, не принято.

- Что бы вы пожелали женщинам Праги к 8 марта?

- С большой благодарностью я желаю всем жителям Праги поздравить всех женщин с весной, пожелать им улыбок, мира в душе и в жизни. И, самое главное, чувства юмора по отношению к себе, к жизни, по отношению к нам, мужчинам. Вы с нами живете, и это всегда непросто, надо обязательно иметь чувство юмора. И чувство юмора по отношению к той жизни, которая нас окружает. Без этого чувства жизнь будет скучна, неинтересна. Как сказал барон Мюнхгаузен, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Целую всех, обнимаю, до новых встреч!

Беседовала Ольга Бузанова

Фотографии: Татьяна Михалёва