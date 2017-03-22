Валерий Жидков из студии «Квартал 95»: «В конце года приеду к вам с сольной программой!»

Два дня популярные украинские юмористы – студия «Квартал 95» – радовали жителей Чехии своей новой программой, собрав в оба вечера зал с полным аншлагом. Редакция портала 420on.cz пообщалась с одним из основателей, сценаристов и артистов студии «Квартал 95» – Валерием Жидковым.

Фото: kvartal95.com

- Валерий Викторович, хочу вам сказать, что мне очень понравилось ваше юмористическое шоу. Спасибо вам. Вам самому как в Праге, понравилось?

- В Праге лично я впервые, очень красивый город. Ребята-то уже были, и не раз. А я вот - в первый. Мне понравилась Прага, в какой переулок ни сверни – везде всё очень здорово.

- А попробовали чешскую кухню?

- Да, конечно. Но, в первую очередь, естественно, пиво. Побывать в Праге и не попробовать пива – это, как по мне, преступление. Я, в общем, преступление не совершал – я пиво попробовал. Мне очень понравилось.

- В Праге у вас прошло два выступления, хотя изначально планировалось только одно. Билеты раскупили так быстро, что организаторы решили сделать второе выступление. Как вы к этому отнеслись?

- Для меня поездка в Прагу и два выступления здесь были вдвойне незапланированными, потому что – открою вам тайну, – узнал о своей командировке ровно за сутки до выступления. Дело в том, что должен был лететь Саша Пикалов, и материала хватало. В основном у нас так: актерский состав гастролирует, а сценаристы продолжают писать. Но в последний момент оказалось, что у Саши в паспорте закончились страницы и ему негде ставить штампы. Вот. И мне позвонили, спросили: «Валера, у тебя есть Шенген или нет?» Я сказал: «По-моему, есть». Был не дома, паспорт не с собой. В общем, где-то часа в четыре я ответил, что Шенген у меня еще пока «живой». И где-то в шесть вечера мне подтвердили: «Завтра летим в Прагу». Вот такое у меня путешествие. Так что для меня это двойной сюрприз, и от этого вдвойне приятно.

Фото: kvartal95.com

- А как вам публика наша?

- Мне очень понравилась. Мне понравился интеллект – назовем это так. Знаете, есть паузы в какой момент люди начинают смеяться над шуткой. Дело даже не в городах и странах, а конкретно в каком-то зале. Могу сказать, что в Праге я ощутил людей, которые начинали смеяться, скажем, не поздно, а именно там, где нужно. И я понял, что люди слушают, люди думают, люди умеют читать мысли и умеют играть в ту самую игру – юмор. Мне понравилось играть с пражанами в эту игру. Я получил массу удовольствия. Это, наверное, заслуга тех, кто делает рекламные акции, т.е. каких людей они смогли сюда завлечь.

- Скажите а почему вы вообще связали свою жизнь с юмором, смехом и весельем? Знаю, что вы родились в семье милиционера и сами два год работали оперуполномоченным. Как вышла такая смена профессиональной деятельности?

- Это, скажем так, произошло само собой. С юмором на сцену я начал выходить в студенческие годы, а юмор мне нравился всегда, с самого детства. Я помню, в школьные годы на уроках сидел и рисовал карикатуры на своих друзей, мы придумывали какие-то смешные стишки и что-то еще. Как-то оно где-то в голове росло, искало просто, куда выльется. И КВН в институтские годы дал возможность этому принять какую-то форму. Это все выросло в выступления на сцене, в КВН, во все остальное. Я очень во все это влюбился. И уже потом, желая просто иногда «покушать», я стал оперуполномоченным, но все-таки тяга к творчеству вернула меня обратно на сцену, в работу со сценариями. В результате всех этих многочисленных выборов, которые передо мной стояли в жизни, я оказался сегодня здесь, рядом с вами, в том числе.

Фото: kh.vgorode.ua

- Что для вас юмор? Что это вообще? Явно, нечто иное, чем для обычного человека.

- Сложно сказать, что такое для меня юмор. Обычно про все человеческие качества и чувства очень много говорят. Есть стихи, есть фильмы про любовь, про ненависть, про страх, про честность, про непорядочность. А вот про чувство юмора как-то опасаются написать какой-то роман. Потому что, наверное, это настолько тонкая штучка и она настолько меняется постоянно, что нельзя ее охарактеризовать двумя-тремя и даже десятью словами. Как по мне, юмор – это игра. Игра того, кто говорит, с тем, кто слушает. И это задачка такая, от которой оба получают удовольствие. Дашь больше, чем нужно в условии задачи, – уже получится легко, неинтересно. А дашь меньше – сложно. Вот, найти эту грань, сколько нужно дать…

- «Золотую середину»?

- Да, «золотую середину». Найти именно общий язык со зрителем. Это такая игра. Одна и та же шутка не может вызвать одинаковую реакцию в разных залах, в разных городах. Каждый раз это все равно эксперимент небольшой. Это такая игра, в результате которой получает удовольствие и тот, кто говорит, и тот, кто слушает.

- Я знаю, что вы сценарист шоу. Где вы берете идеи для своих шуток? И выступаете вы в основном сольно?

- Ну, сольно выступаю я не так давно. Даже двух лет еще нет моей гастрольной сольной деятельности. Идеи? У меня есть принципы, которыми я постараюсь никогда в жизни не поступиться: не шутить и не трогать те темы, которые мне сейчас не интересны. Не идти на поводу вот этих всех «раньше я же пробовал, получалось – значит, надо сделать то же самое». Нет, надо быть честным, в первую очередь, с собой. Надо затрагивать только те темы, которые интересны тебе, и тогда ты найдешь того зрителя, с которым ты сможешь поговорить по-честному. А обманывая себя, ты будешь таким образом обманывать потом и зрителя. А в нашем жанре это недопустимо. Поэтому черпаю я свои мысли и идеи исключительно из окружающей среды, из своих впечатлений, из своих удивлений, огорчений, радости и прочих эмоций.

- Скажите, как вам звание «народных антидепрессантов»? В народе так говорят о вас. Нравится?

- Приятно, когда нас отождествляют с чем-то положительным, с тем, что мы несем какой-то заряд энергии, радости и позитива. С этим сложно спорить и, естественно, это приятно.

Фото: kudago.com

- Когда вас ждать в следующий раз в Праге? Возможно, что приедете с сольной программой?

- Эта идея, на самом деле, давно витала у наших организаторов, тем более, что наши киевские партнеры постоянно сотрудничают с ребятами в Праге. Видимо, это проще, чем привезти целый коллектив, во-первых. Во-вторых, я тут еще не был. У меня есть материал, которым можно поделиться: два сольных концерта – это две двухчасовые программы, совершенно разные. Я в этом заинтересован исключительно, потому что мне хочется попробовать, совпадают ли мои мысли, видение, мировоззрение и все остальное с людьми, живущими за пределами, скажем так, моей среды обитания, и насколько мой юмор близок к людям, живущим в Праге. Поэтому для меня этот эксперимент очень интересен. Я буду со своей стороны делать все для того, чтобы он состоялся. А все остальное зависит, собственно, от организаторов и от тех жителей Праги, которые любят наш юмор.

- Уверена, что вы соберете полный зал.

- Я буду тоже на это надеяться. Спасибо.

- Что вы пожелаете пражанам, вообще пражской публике, которая посетила ваши выступления и, конечно, нашим читателям?

- Не знаю, что я могу пожелать? Я сам отчасти мигрант – я переехал в Украину из России в свое время. Я могу сказать, что все-таки вот такие встречи не надо игнорировать. Когда есть возможность встретиться с теми, кто приехал с Родины, то нужно…. Одно дело – узнать о том, что там происходит, по телевизору, а другое дело – посмотреть на живых людей и реально понять, что их волнует. Вот тогда ты будешь иметь более четкую картину о том, что происходит на твоей Родине.

А юмор, на самом деле, это очень четкое и правильное зеркало. Оно показывает реальное отношение к тем проблемам и радостям, которые происходят в стране. Поэтому не пропускайте такие встречи – это как съездить домой, по большому счету. Просто не нужно никуда лететь и устраивать целое приключение, а достаточно зайти в зал и увидеть людей, которые свеженькие, только что приехали оттуда со свежими новостями, мыслями и с тем самым нашим настоящим мировоззрением.

Фото: 420on.cz