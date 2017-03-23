Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк: «Прага вдохновляет меня, сюда я приезжаю творить»

Два дня назад в Праге прошло выступление популярной украинской группы «Бумбокс». Музыканты исполнили свои лучшие хиты и новинки с макси-сингла «Люди». Корреспондент портала 420on.cz пообщался с солистом и основателем группы Андреем Хлывнюком.

- Андрей, вы в Праге не впервые. В какой раз приехали?

- Первый мой гастрольный концерт в жизни вообще прошел в Праге. Мне было около 14 лет, я был солистом «Хоррор». И это был успех. Каждый год я приезжаю в этот город с удовольствием.

- Вам нравится Прага?

- Да, я люблю этот город и Чехию люблю. Здесь живут мои друзья, здесь можно писать, здесь хорошо писать.

- А как вам местная публика?

- Публика очень хорошая.

Фото: 420on.cz

- Вы приехали с новой программой, расскажите немного о ней.

- Для Чехии эта программа точно новая, мы уже больше года в туре в поддержку альбома, который называется «Люди». Это мини-альбом. Большой альбом был разбит на два релиза: первый называется «Люди», второй будет называться «Голый король», и он выйдет в скором времени. И там, и там по шесть песен. Мы уже экранизировали несколько композиций и готовимся к экранизации следующей песни.

Программа? В ней не только новые песни. Новых там 6, а остальные песни из разных альбомов, которые композиционно сказали сами о себе, что хотят быть частью этой программы. Есть песни еще довоенные, есть песни уже этого времени. Правда, я немного не в голосе, но, надеюсь, публика меня поддержит.

- А что касательно вашего тура?

- Этот тур задумывался как всеукраинский, но вышел за рамки. И сейчас часть европейская, а в конце года у нас будет североамериканская часть этого тура, где мы сыграем где-то около 10 концертов: несколько в Канаде, а остальные все в США. Это уже традиционно. Там, где живут люди, которые не смотрят телевизор.

Фото: 420on.cz

- Что пожелаете пражской публике и читателям 420on.cz?

- Продолжайте вкусно готовить, обязательно, мы хотим ездить к вам в гости. И счастья, конечно же, реализации персональной, это очень важно, хорошей и разной музыки.

- Когда планируете в следующий раз посетить Прагу?

- Я приеду, наверное, летом уже. Без концерта, просто в Прагу. Она вдохновляет очень. И все мои знакомые разбились на тех, кто очень любит Прагу, и тех, кто почему-то еще не знает, что он очень любит Прагу. Здесь живет очень много людей из всего постсоветского пространства. И это такой город, где есть ощущение того, что ты дома, будто зашел в другую комнату. И в моем здешним окружении существует атмосфера несогласия: не то что с враждой и пропагандой, а вообще с тем, что такое возможно в принципе. И чех, и гражданин любой страны вообще прекрасно уживаются за одним столом. К этому хочется вернуться.