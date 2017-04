Создатели известных русскоязычных сообществ в Чехии рассказали о своей работе

В социальных сетях существует огромное количество сообществ с информацией о Чехии. 420on.cz решил узнать у создателей сообществ RuPoint.cz, Kdovi Prague и iCIZINEC о том, с чего они начинали, с какими сталкиваются проблемами и что планируют на будущее.

Часть 1

Иван Прохоров, RuPoint.cz

Проект RuPoint.cz занимается поиском интересных мероприятий, проходящих в столице.

О сообществе

Когда мы начали писать статьи об интересных проектах и местах, люди стали со временем находить нас. Если не брать Чехию, нас также читают в Беларуси, России, Украине, Казахстане и, как ни странно, в Германии.

В настоящий момент сфера моей деятельности – это поиск партнеров и клиентов, продажа рекламы. Команда у нас небольшая, не буду это скрывать, но на данный момент нам больше и не надо. Ведению RuPoint.cz я посвящаю много времени, для меня это не хобби. Я работаю полный рабочий день, иногда бывает, что засиживаюсь допоздна. Естественно, мне интересно то, чем я занимаюсь, но, повторюсь, это не хобби, а полноценная работа.

О контенте

Мы специализируемся на развлечениях: афиша, гастрономия, чем заняться в Праге.

О будущем

У нас есть определенный план на будущее. Естественно, мы растем, ставим цели, которых добиваемся, учимся на своих ошибках. Если говорить глобально о каком-то расширении и росте в другие страны, это все не так легко и просто. Не все сразу, так я, наверное, скажу. Думаем ли мы над этим? Думаем.

Максим, Kdovi Prague

Kdovi Prague – платформа для поиска мнений и ответов на самые разнообразные вопросы, включая проживание, учебу, работу и отдых в Чехии.



О сообществе

Нашему паблику три полных года – мы его открыли в 2014 году, причем сделано это было случайно. У нас до этого был юмористический паблик Praga huyaga, где постились оригинальные шутки, и все, кому не лень, их воровали. (Улыбается.) На то время были только перешедшие из форумов сообщества о жизни в Чехии и новостные порталы. Когда наш паблик стал известен, нам стали задавать вопросы об обучении и визах, но направление сообщества было юмористическим, и мы не знали, куда эти вопросы девать. Тогда мы решили публиковать вопросы из Praga huyaga в новый паблик, который на тот момент назывался «Кто знает». Честно говоря, мы даже не думали, что из него что-то получится. Люди стали писать благодарности, сообщество оказалось полезным и нужным. Теперь приехавший в Чехию человек может не собирать по крупицам информацию в интернете, а найти ее в паблике.

Со стороны не видно, сколько времени занимает эта работа. Последние полтора года мы вообще топчемся на одном месте. Раньше, когда не было лимитов на количество постов в день, мы могли публиковать огромную кучу вопросов. Сейчас в день их приходит по 100, порой по 200, а опубликовать мы можем только 50. Это создало проблему с очередями – если задаешь вопрос, то его смогут опубликовать только через 2 дня.

О будущем

Мы планируем расширяться не только на русскоязычных [пользователей], но и в целом. Сделать удобную платформу для иностранных студентов и экспатов по всему миру. Куда бы ты ни поехал, везде сможешь присоединиться к локальному комьюнити на своем родном языке.

Сама суть идеи Kdovi состоит в том, чтобы помочь экспатам. Помимо того что, когда ты едешь в чужую страну, тебе нужно знать много информации: о визе, документах, страховании, нюансах с арендой квартиры и т.д., так еще и проблемно найти услуги на своем родном языке (парикмахера, врача, ремонт). Вот эти 2 категории людей мы хотим объединить.

Также через Kdovi можно узнать дополнительную полезную информацию и различные лайфхаки. Получается, ты находишься в своем локальном контакте with your native speakers, wherever you go.

Олимжон Арипов, Иван Смирнов

соавторы проекта iCIZINEC

iCIZINEC – группа сообществ, в которую входят паблики «Первый Пражский», «Работа в Праге», «Барахолка» и «Афиша».

Иван: Паблик «Первый Пражский» я начинал вести один. Статьи писал, также мне помогала жена. Доходило до того, что я просыпался, а первой мыслью в голове было: «Сколько прибавилось подписчиков?». И вот так было года полтора. А потом пришел он (Кивает в сторону Олимжона – прим.авт.) и начал все делать по-другому. (Улыбается.) Собственно, тогда я начал заниматься визами и страховками, а делать об этом паблик было глупо и никому не нужно. Появилась идея сделать то, что будет востребовано. Так родилась идея с «Работой», «Первым Пражским», называвшимся тогда iCizinec, и последний из топовых – «Барахолка».

О работе

Олимжон: Для нас это сейчас высокооплачиваемое хобби. (Смеется.)

Иван: На это тратится куча времени, при этом я еще чем-то успеваю заниматься. Это работа, но приятная, это прикольно.

О: Чуть больше полугода назад мы еще начали заниматься всеми услугами в сфере digital: снимаем видео, делаем рекламу, сайты. В нашем коллективе восемь человек, не считая фрилансеров.

Планы на будущее

И: Выкупить всех конкурентов и закрыть! (Смеется.) Это шутка, конечно. Пока ничего не хотим менять или продавать. Мы вложили душу и кучу времени в это…

О: Два с половиной года, если быть точным.