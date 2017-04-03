Основатель театра «У Моста» Сергей Федотов: «Благодаря нашему театру чехи нам простили “танки”»

С Праги началось пятое европейское турне знаменитого мистического пермского театра «У Моста». Сергей Федотов привез сюда сразу два спектакля, причем со своими декорациями. А корреспонденту 420on.cz рассказал о творческом пути своего театра, авторском режиссерском методе и любви к Чехии.

Фото: Сергей Федотов, http://teatr-umosta.ru/

- Сергей Павлович, как ваш театр связан с Прагой? С Чехией?

- Для меня Чехия – это вторая Родина. Здесь нам особенно уютно и приятно. И вообще, все начиналось именно в Праге. С этим городом связано практически все, что касается самых важных и ярких событий театра «У Моста». Когда мы привозили в Чехию свои первые спектакли, то все были в шоке. Потому что так в Чехии не играют. Но наш театр оказал огромное влияние как на чешский театр, так и на чешскую культуру в целом. Мы были самые первые, кто начал гастролировать в Чехию после революции. И был случай, когда ко мне после спектакля подошел чех и сказал: «Мы вам прощаем танки!».

А 13 лет назад я получил Чешскую национальную премию им. Радека за спектакль «Собачье сердце» и стал первым и единственным иностранным режиссером, удостоившимся такого звания. Также в Чехии я открыл для себя МакДонаха, в итоге поставив все его 8 пьес. Я считаю, что наша любовь к России подтверждается теми спектаклями, которые мы здесь, в Чехии, играем. Были даже гастроли, когда мы привозили 8 разных спектаклей, выступали на разных площадках Праги. Я не знаю ни одного театра в мире, который смог бы привезти одновременно такое количество постановок. Нас здесь всегда ждут, и нам это очень приятно.

Фото: http://teatr-umosta.ru/

- Раньше вы ставили спектакли в Чехии и преподавали здесь, а сейчас только гастроли?

- В Чехии я поставил 15 спектаклей. Когда я работал здесь, то меня ставили в тройку лучших режиссеров Чехии и называли «русским магом чешской сцены». Однако последние 10 лет я, в основном, работаю в России: ставлю спектакли, преподаю. Но о Чехии никогда не забываю: ежегодно привозим сюда наши лучшие постановки в рамках традиционного европейского турне. В планах на будущее – еще поработать здесь.

- Кто такой режиссер в вашем понимании?

- Режиссер руководит процессом. У режиссера мощный авторитет, диктатура. Все зависит от него. Я не позволяю актерам идти слишком далеко, всегда нужно помнить, что это театр. Актеры постоянно притягиваются к нам сами: часто приезжают из других городов, и часто это непрофессионалы. Они отсеиваются уже в самой работе. Изначально я не могу сказать, подходят они нам или нет. Главное, чтобы актер мог впитывать и излучать энергию и, разумеется, вписаться в ансамбль и открыть свою душу, потому что театр – это команда, это семья.

Фото: http://teatr-umosta.ru/

- Театр «У Моста» считается мистическим. Почему?

- Все, что ни происходит с театром «У Моста», – это мистические вещи. Например, за месяц до первого фестиваля МакДонаха (а мы их провели уже два) я поехал в Ирландию. И совершенно случайным образом, проходя мимо одного паба, встретил самого Мартина МакДонаха. Я представился ему, и оказалось, что он уже слышал и обо мне и спектаклях, которые я поставил по его пьесам. Эта встреча – это же случай на миллион, ведь сам МакДонах живет в Лондоне и снимает фильмы в Голливуде. И такие вещи случаются постоянно в нашем театре. Например, я родился в 1961 году, когда был учрежден Международный день театра. Ну, мистика же.

Еще был случай: мы играли в Праге, я вышел на сцену объявить спектакль «Красавица из Линэна» (М. МакДонах). Когда мы его играем, то всегда идет дождь. В тот момент я сказал: «Дождь!», и как только я произнес эти слова, то начался ливень и стал заливать весь зал. Зрители подумали, что это такой эффект, но это просто кто-то забыл закрыть вентиляционные люки. Весь спектакль я стоял по колено в воде, все было мокрым, но публике понравилось настолько, что сцену в финале завалили цветами.

На «Мастере и Маргарите» всегда происходит что-то мистическое, я уже даже не удивляюсь. Мы боремся всегда с темными силами, они точно есть, я то знаю. Но светлые силы, то есть мы, всегда побеждаем, что бы ни было. И в этом противостоянии я вижу успех наших спектаклей.

Фото: http://teatr-umosta.ru/

- Вы чувствуете связь со зрителем? Как вы понимаете, что он хочет сейчас? Каким образом вы делаете свои спектакли актуальными?

- Мы на каждом спектакле выстраиваем мост между сценой и зрителем, т.е. с залом всегда есть энергетическая связь. Я вот страшно не люблю современную драматургию, чернуху так называемую, когда после спектакля выходишь, и возникает такая депрессия, такое мерзкое ощущение. Все наши спектакли – они позитивные, всегда вызывают катарсис. Ведь в первую очередь, зритель хочет счастья. И после наших спектаклей зритель наполняется светом, светлой энергией, и можно часто наблюдать «светлые» слезы. В нашем же театре каждый спектакль ведет к свету. После спектакля у зрителя возникает радость, даже после трагического. Такое вот чудо театра.

- А вам удается зарабатывать любимым делом?

- У нас все стабильно. Мы идем вперед и вверх благодаря нашим друзьям и почитателям нашего творчества. Никакие кризисы театр «У Моста» не трогают, потому что мы играем для зрителей, для людей. Мы ставим только классику в лучших традициях. Почему у нас полные залы? Потому что театр «У Моста» - это настоящий русский театр. Театр души. Мы играем и на тысячные залы с постоянными аншлагами. Это еще происходит из-за того, что мы никогда не нарушали свое слово и нашим зрителям всегда преподносим лучшие примеры величайшего классического искусства.

Благодаря такому подходу к театру, который мы проповедуем, мы хорошо и живем, и вот уже на протяжении нескольких лет зарабатываем только на наших спектаклях 1 000 000 евро в год. У нас самые дорогие билеты в России, не считая Москвы. Билет в первых рядах стоит 50 евро. Я не хвастаюсь, я хочу сказать, что театр «У Моста» всегда отстаивал русское психологическое искусство, которое мы дарим зрителю в любом городе мира. И везде этого ждут. В России, конечно, в первую очередь.

фото: 420on.cz

- Но ведь в Чехии на спектакли вход был свободный?

- Зарабатывая столько, мы можем себе позволить потратить 1 000 000 рублей и приехать в нашу любимую Прагу с подарками. После Праги мы отправимся в Берлин и Братиславу. Естественно, мы не получим никакой прибыли от этих гастролей. И нам этого не надо, поскольку это великое счастье – выступать здесь, в Европе, и встречать наших друзей.

- Как вам чешская публика? Что можете сказать о том, как здесь проходят ваши спектакли?

- Европейская публика, конечно, отличается от российской. В Праге зритель очень театральный, внимательный; это зритель, который тоскует по русскому настоящему театру. За полгода до наших гастролей нам писали из Европы и просили попасть на спектакль. Поэтому огромное удовольствие играть именно в Праге. Здесь нам очень легко.