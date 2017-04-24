Видео: Валерий Меладзе выступил с сольным концертом в Праге

Один из самых ярких артистов российской эстрады Валерий Меладзе выступил с большим сольным концертом в Конгресс-центре Праги. Перед концертом певец рассказал журналисту 420on.cz о своей любви к Праге, отношениями со зрителями и творческих планах. Мероприятие организовала компания Guarant International при информационной поддержке портала 420on.cz

Заслуженный артист России, член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, обладатель различных национальных премий, член жюри множества конкурсов молодых исполнителей, поп-певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения Валерий Меладзе наконец приехал с концертом в Прагу (фоторепортаж). У артиста сейчас проходит европейское турне.

- Валерий Шотаевич, мы рады приветствовать вас в Праге. Какие у вас впечатления от города?

- С Прагой я познакомился больше 20 лет назад, когда мы снимали клип «Ночь накануне Рождества». Клип получился совершенно необыкновенным. В Праге есть что-то мистическое, что-то сказочное и даже когда сейчас я сморю этот клип, мне кажется, что там происходит какое-то чудо. И я опять ощущаю мир и верю в чудеса, как в детстве. Безумно красивый город. Поэтому у меня, конечно, самые-самые лучшие воспоминания о Праге и большая любовь к этому городу.

- А как изменилась Праг с тех пор?

- Прага прекрасна тем, что на протяжении многих лет еще до моего рождения и, может быть, до рождения моих родителей и моих бабушек и дедушек здесь уже было так красиво, что и менять ничего и не нужно. Прага меняется, наверное, медленно, и это очень хорошо.

- Вы пробовали чешскую кухню? Пиво?

- По крайней мере две вещи в Чехии я обожаю, но не часто могу себе это позволить. Это пиво. И это шпикачки. Эти сосиски, или сардельки, (я не знаю как их можно назвать): они прекрасны. Может быть, это все совпадает, когда ты просто выходишь на свежий воздух, вокруг тебя красота, и ты подходишь к первому попавшемуся ларьку и покупаешь там себе шпикачку, а то и две – разных. И когда кушаешь, она такая горячая и сочная, то кажется, что вкуснее этого ничего и быть не может. На улице вообще все кажется очень вкусным. Пробовал я разные виды чешского пива. Вообще, пиво я пью три-четыре раза в год. Поэтому, конечно, когда я приезжаю в Чехию, то позволяю себе немножко его попробовать. Попробовать что-нибудь новое или выпить что-то традиционное.

- А как проводите здесь свое свободное время?

- Я очень люблю гулять. Я открываю для себя новые города, новые улицы. Вообще, Прага мне кажется безкрайним городом. Потому что сколько раз я гулял по нему, я никогда ни во что не упирался. Такое ощущение, что здесь я перехожу из одной улицы на другую и ни разу не натыкаюсь ни на какой тупик. И именно здесь я это заметил: куда бы я ни пошел, дорога не кончается: одна дорожка переходит в другую, потом в более широкую, потом в какой-то мост. Когда я гуляю, то открываю для себя новые улицы, какие-то здания красивые, – это необыкновенно приятное занятие. Я сегодня позволил себе прогуляться по Праге и получил большое удовольствие. Конечно, безумно красивый город.

- Знаете ли вы чешских певцов? Знакомы ли вы с чешской эстрадой?

- Ну, Карел Готт. Это певец, который был известен и в Чехии, и в Советском Союзе, и в Германии. Насколько я понимаю, это такой мэтр, настоящий мэтр. И, насколько я знаю, он до сих пор популярен и немало гастролирует.

- В Праге живет много поклонников вашего таланта, все ждут вашего концерта. А чего ожидаете вы от чешской публики?

- Конечно, хочется все плюсы причислить себе. Но наверное за 20 с лишним лет с момента, как мы сняли здесь клип «Ночь накануне Рождества», накопилось очень много хороших песен, которые написал мой брат – Константин Меладзе. Я ему безумно благодарен, мне очень с ним повезло. Практически все песни, которые он написал, становятся хитами.

Моя программа состоит из старых и новых хитов, почти все песни известные. Даже новые песни в течение полугода тоже становятся известными. И, наверное, в этом залог успеха. И залог того, что люди приходят на наши концерты.

Потом, насколько я знаю, в Праге и в Чехии живут представители не только России, но и Украины и многих наших братских бывших республик. Я практически объездил весь бывший Советский Союз, жил и в Украине, и в Грузии, и в России – и много где был, поэтому я так надеюсь, что все меня считают своим. И мне это очень и очень приятно.

- Что ожидаете от сегодняшнего концерта? От пражской публики?

- Я думаю, что все будет очень душевно, очень по-своему. В последнее время я все меньше и меньше замечаю разницу между зрителями. Наверное, это благодаря тому, что я сам стал настраиваться правильно на зрителей. Раньше я придавал слишком много значения тому, в какой город я еду, какие же там будут зрители. Иногда выходил на сцену с какими-то непонятными ожиданиями, и все это сбивало меня самого.

А когда ты знаешь, что все люди, которые сидят в зале, – это твои близкие, то тогда перестаешь переживать и находишь общий язык практически во всех городах. Главное, чтобы люди расслабились и полностью погрузились в происходящее. Более того, я всегда очень стараюсь, чтобы зрители тоже почувствовали себя участниками всего происходящего: они не должны просто так сидеть и смотреть, что там что-то происходит. Мне очень нравится, когда зрители поют со мной, активно ведут себя в зале. Вроде бы получается. (Улыбается.)

- Мы видим вас в роли наставника новом сезоне шоу «Голос-Дети». Расскажите, в чем особенности работы с детьми?

- С детьми работать огромное удовольствие! Тем более что мне безумно повезло: дети попались мне в ходе слепых прослушиваний невероятно талантливые и очень послушные. Хотя иногда я включаю такого строгого наставника и даже не столько учу музыкальным приемам, сколько воспитываю. Девочкам я, конечно, практически не делаю замечаний, а мальчиков я всегда немножко воспитываю.

Ну, например, кто первый должен руку подать – старший должен. Дети не должны вести себя слишком фамильярно со взрослыми, все равно должно быть уважение. Я, конечно, был сорванцом, но вот этим вещам меня с раннего детства учили не только родители, но и их друзья. Я вырос в маленьком городе, там у нас даже на улице мог остановиться человек и сказать: «Ты кто? Ты почему себя так ведешь?» И я начинал вести себя поприличнее. Теперь я кого-то воспитываю.

- Поделитесь с нами вашими дальнейшими творческими планами?

- Планов у нас очень много. Текущие планы, конечно же, – выступления, концерты – их количество не становится меньше на протяжении 22 лет. Мы ездим, ездим, ездим – и совершенно не хочется сбавлять темпа. Ну и, конечно, сейчас «Голос-Дети». После этого концерта мои музыканты едут в Германию, а я в ночь лечу в Москву на запись прямого эфира детского «Голоса». И через неделю будет еще один прямой эфир. Прямые эфиры делают обычно тогда, когда зрители голосуют, – для того, чтобы все было честно. Это ужасно волнительно, эти прямые эфиры – никто не имеет права ошибиться, даже споткнуться на сцене или что-то еще – все должно идти абсолютно четко. Ну и волнительно потому, что я уже ничего не смогу сделать: за моих подопечных будут голосовать зрители, и я уже никак на это повлиять не смогу, как бы я там ни кричал и ни махал «Голосуйте за моих!»

- Что пожелаете пражской публике?

- От всей души хочу пожелать пражским зрителям, и не только пражским зрителям, а всем вообще (скажу откровенно, для меня не существует каких-то разделений по национальному признаку или месту жительства – я абсолютно уверен, что все нормальные люди хотят жить в мире, хотят быть уверенными в завтрашнем дне, хотят, чтобы дети были счастливы). Я хотел бы пожелать, обязательно, мира, здоровья всем и уверенности в хорошем и добром будущем. Ради такого можно прыгнуть выше собственной головы.

Всем молодым зрителям я хотел бы пожелать найти себя, это очень и очень важно в жизни. Если ты находишь любимое дело, то ты счастлив. Как сказал один гениальный человек: «Однажды я нашел свое любимое дело и с тех пор перестал ходить на работу». (Улыбается.) Потому что любимое дело не воспринимается как работа – и жизнь становится радостной. И, конечно же, от всей души желаю всем любви. Когда человек влюблен, то он замечает все прекрасное и красивое, что есть на Земле. Я сегодня заметил, как много деревьев расцвело, как много цветов разных распустилось, и это здорово. Замечайте красоту и будьте счастливы!

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