Видео: Валерий Меладзе выступил с сольным концертом в Праге

Заслуженный артист России, член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, обладатель различных национальных премий, член жюри множества конкурсов молодых исполнителей, поп-певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения Валерий Меладзе наконец приехал с концертом в Прагу (фоторепортаж). У артиста сейчас проходит европейское турне.
- Валерий Шотаевич, мы рады приветствовать вас в Праге. Какие у вас впечатления от города?
- С Прагой я познакомился больше 20 лет назад, когда мы снимали клип «Ночь накануне Рождества». Клип получился совершенно необыкновенным. В Праге есть что-то мистическое, что-то сказочное и даже когда сейчас я сморю этот клип, мне кажется, что там происходит какое-то чудо. И я опять ощущаю мир и верю в чудеса, как в детстве. Безумно красивый город. Поэтому у меня, конечно, самые-самые лучшие воспоминания о Праге и большая любовь к этому городу.
- А как изменилась Праг с тех пор?
- Прага прекрасна тем, что на протяжении многих лет еще до моего рождения и, может быть, до рождения моих родителей и моих бабушек и дедушек здесь уже было так красиво, что и менять ничего и не нужно. Прага меняется, наверное, медленно, и это очень хорошо.
- Вы пробовали чешскую кухню? Пиво?
- По крайней мере две вещи в Чехии я обожаю, но не часто могу себе это позволить. Это пиво. И это шпикачки. Эти сосиски, или сардельки, (я не знаю как их можно назвать): они прекрасны. Может быть, это все совпадает, когда ты просто выходишь на свежий воздух, вокруг тебя красота, и ты подходишь к первому попавшемуся ларьку и покупаешь там себе шпикачку, а то и две – разных. И когда кушаешь, она такая горячая и сочная, то кажется, что вкуснее этого ничего и быть не может. На улице вообще все кажется очень вкусным. Пробовал я разные виды чешского пива. Вообще, пиво я пью три-четыре раза в год. Поэтому, конечно, когда я приезжаю в Чехию, то позволяю себе немножко его попробовать. Попробовать что-нибудь новое или выпить что-то традиционное.
- А как проводите здесь свое свободное время?
- Я очень люблю гулять. Я открываю для себя новые города, новые улицы. Вообще, Прага мне кажется безкрайним городом. Потому что сколько раз я гулял по нему, я никогда ни во что не упирался. Такое ощущение, что здесь я перехожу из одной улицы на другую и ни разу не натыкаюсь ни на какой тупик. И именно здесь я это заметил: куда бы я ни пошел, дорога не кончается: одна дорожка переходит в другую, потом в более широкую, потом в какой-то мост. Когда я гуляю, то открываю для себя новые улицы, какие-то здания красивые, – это необыкновенно приятное занятие. Я сегодня позволил себе прогуляться по Праге и получил большое удовольствие. Конечно, безумно красивый город.
- Знаете ли вы чешских певцов? Знакомы ли вы с чешской эстрадой?
- Ну, Карел Готт. Это певец, который был известен и в Чехии, и в Советском Союзе, и в Германии. Насколько я понимаю, это такой мэтр, настоящий мэтр. И, насколько я знаю, он до сих пор популярен и немало гастролирует.
- В Праге живет много поклонников вашего таланта, все ждут вашего концерта. А чего ожидаете вы от чешской публики?
- Конечно, хочется все плюсы причислить себе. Но наверное за 20 с лишним лет с момента, как мы сняли здесь клип «Ночь накануне Рождества», накопилось очень много хороших песен, которые написал мой брат – Константин Меладзе. Я ему безумно благодарен, мне очень с ним повезло. Практически все песни, которые он написал, становятся хитами.
Моя программа состоит из старых и новых хитов, почти все песни известные. Даже новые песни в течение полугода тоже становятся известными. И, наверное, в этом залог успеха. И залог того, что люди приходят на наши концерты.
Потом, насколько я знаю, в Праге и в Чехии живут представители не только России, но и Украины и многих наших братских бывших республик. Я практически объездил весь бывший Советский Союз, жил и в Украине, и в Грузии, и в России – и много где был, поэтому я так надеюсь, что все меня считают своим. И мне это очень и очень приятно.
- Что ожидаете от сегодняшнего концерта? От пражской публики?
- Я думаю, что все будет очень душевно, очень по-своему. В последнее время я все меньше и меньше замечаю разницу между зрителями. Наверное, это благодаря тому, что я сам стал настраиваться правильно на зрителей. Раньше я придавал слишком много значения тому, в какой город я еду, какие же там будут зрители. Иногда выходил на сцену с какими-то непонятными ожиданиями, и все это сбивало меня самого.
А когда ты знаешь, что все люди, которые сидят в зале, – это твои близкие, то тогда перестаешь переживать и находишь общий язык практически во всех городах. Главное, чтобы люди расслабились и полностью погрузились в происходящее. Более того, я всегда очень стараюсь, чтобы зрители тоже почувствовали себя участниками всего происходящего: они не должны просто так сидеть и смотреть, что там что-то происходит. Мне очень нравится, когда зрители поют со мной, активно ведут себя в зале. Вроде бы получается. (Улыбается.)
- Мы видим вас в роли наставника новом сезоне шоу «Голос-Дети». Расскажите, в чем особенности работы с детьми?
- С детьми работать огромное удовольствие! Тем более что мне безумно повезло: дети попались мне в ходе слепых прослушиваний невероятно талантливые и очень послушные. Хотя иногда я включаю такого строгого наставника и даже не столько учу музыкальным приемам, сколько воспитываю. Девочкам я, конечно, практически не делаю замечаний, а мальчиков я всегда немножко воспитываю.
Ну, например, кто первый должен руку подать – старший должен. Дети не должны вести себя слишком фамильярно со взрослыми, все равно должно быть уважение. Я, конечно, был сорванцом, но вот этим вещам меня с раннего детства учили не только родители, но и их друзья. Я вырос в маленьком городе, там у нас даже на улице мог остановиться человек и сказать: «Ты кто? Ты почему себя так ведешь?» И я начинал вести себя поприличнее. Теперь я кого-то воспитываю.
- Поделитесь с нами вашими дальнейшими творческими планами?
- Планов у нас очень много. Текущие планы, конечно же, – выступления, концерты – их количество не становится меньше на протяжении 22 лет. Мы ездим, ездим, ездим – и совершенно не хочется сбавлять темпа. Ну и, конечно, сейчас «Голос-Дети». После этого концерта мои музыканты едут в Германию, а я в ночь лечу в Москву на запись прямого эфира детского «Голоса». И через неделю будет еще один прямой эфир. Прямые эфиры делают обычно тогда, когда зрители голосуют, – для того, чтобы все было честно. Это ужасно волнительно, эти прямые эфиры – никто не имеет права ошибиться, даже споткнуться на сцене или что-то еще – все должно идти абсолютно четко. Ну и волнительно потому, что я уже ничего не смогу сделать: за моих подопечных будут голосовать зрители, и я уже никак на это повлиять не смогу, как бы я там ни кричал и ни махал «Голосуйте за моих!»
- Что пожелаете пражской публике?
- От всей души хочу пожелать пражским зрителям, и не только пражским зрителям, а всем вообще (скажу откровенно, для меня не существует каких-то разделений по национальному признаку или месту жительства – я абсолютно уверен, что все нормальные люди хотят жить в мире, хотят быть уверенными в завтрашнем дне, хотят, чтобы дети были счастливы). Я хотел бы пожелать, обязательно, мира, здоровья всем и уверенности в хорошем и добром будущем. Ради такого можно прыгнуть выше собственной головы.
Всем молодым зрителям я хотел бы пожелать найти себя, это очень и очень важно в жизни. Если ты находишь любимое дело, то ты счастлив. Как сказал один гениальный человек: «Однажды я нашел свое любимое дело и с тех пор перестал ходить на работу». (Улыбается.) Потому что любимое дело не воспринимается как работа – и жизнь становится радостной. И, конечно же, от всей души желаю всем любви. Когда человек влюблен, то он замечает все прекрасное и красивое, что есть на Земле. Я сегодня заметил, как много деревьев расцвело, как много цветов разных распустилось, и это здорово. Замечайте красоту и будьте счастливы!
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