Дельфин о предстоящем концерте в Праге: «Уверен, что мы друг другу понравимся»

- В настоящий момент мы ведем переговоры с представителями в Германии о проведении концертов в этой стране. Скорее всего, что осенью нас ждет небольшой немецкий тур.

- В вашем евротуре только Прага и Лондон. Чем обусловлен выбор именно этих городов? Почему не выступаете в Германии, там ведь много ваших поклонников?

- Я бывал в Праге лет 20 назад. Надеюсь, с этого времени там очень многое изменилось, и я буду приятно удивлен, посетив этот волшебный город снова. А выступать буду в Праге первый раз.

- Андрей, вы собираетесь выступить в Праге. Это ваш первый концерт в Чехии ? Бывали ли в Праге?

- Какие у вас ожидания от предстоящего выступления?

- Уверен, что мы друг другу понравимся.

- Какую вы подготовили программу для пражской публики?

- В программу вошло много треков с пластинки «ОНА», а также треки с самых разных альбомов, как и очень давних, так и относительно современных.

- Описать одним словом стиль музыки, которую вы создаете, просто невозможно. Как вы сами для себя понимаете это направление? И чем вам близки данные стили?

- Любой музыкальный стиль нужен для того, чтобы иметь возможность максимально точно выразиться в данный момент времени. Если ты хочешь, чтобы твоя музыка звучала сегодня именно так, то пусть она так и звучит. Беря за основу ту музыку, которая тебе нравится, и дополняя ее своими собственными музыкальными желаниями, ты можешь сделать нечто уникальное. А как это будет называться, пусть решают другие.

- Отдельного внимания заслуживает ваша поэзия, тексты, которые разносятся на цитаты. Что вас вдохновляет? Что помогает творить? Как вы пишете?

- Вдохновление можно черпать из любых жизненных ситуаций, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Бывает, что даже из случайно подслушанных разговоров. Нужно только быть внимательным.

- А как выбираете названия для своих альбомов?

- Название приходит всегда само, но это не значит, что я о нем не думаю. Точное, окончательное и убедительное для меня решение всегда приходит за день, а иногда за несколько часов до того, когда пластинка должна быть напечатанной.

- Визуальное оформление и видеосопровождение ваших выступлений также уникальны. Кто вам в этом помогает? Вы лично принимаете участие в этом?

- В разные периоды мы работаем с разными людьми. Это может быть как личное сотрудничество с отдельным понравившимся нам художником или визуальным артистом-мультипликатором, так и с отдельной студией, где принимает участие много творческих людей. На данный момент визуальными сопровождениями на наших концертах занимается женевский художник Франсуа Ле Бо (Francois Le Beau), основа его творчества заключается в геометрических фигурах и искажениях.

- Поделитесь с нами вашими дальнейшими творческими планами. Как вы хотите звучать в будущем?

- Закончится весна и наступит лето. У нас будет много времени для студийных экспериментов. Надеюсь, что к осени мы нащупаем что-то новое.