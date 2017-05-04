Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»

Бухгалтер с большим опытом работы и образованием магистра в Чехии, а также руководитель аутсорсинговой компании Lekvi Accounting Мадина Нурматова рассказала 420on.cz, во сколько обходится бухгалтер в Чехии (в штате и на аутсорсе), как выбрать хорошего бухгалтера и чего стоит опасаться.

Мы постоянно мониторим социальные сети, чтобы найти что-нибудь интересное. Недавно мы обнаружили Facebook-страничку Мадины Нурматовой, руководителя компании Lekvi Accounting и решили с ней связаться онлайн. Для этого интервью мы пообщались с Мадиной в новом формате – через Facebook.

- Бухгалтер и сама бухгалтерия – насколько это важно? И всем ли требуется?

- Я считаю, что бухгалтерия нужна и важна абсолютно для всех. С бухгалтерией в повседневной жизни мы сталкиваемся постоянно, хотя сами можем этого и не замечать. Баланс можно составить абсолютно для всего, будь то фирма или обычный человек. Представьте ситуацию: у вас есть дом за 5 миллионов, машина за 500 тысяч, на вашем банковском счету лежит 500 тысяч, сумма ваших активов – 6 миллионов. Рассмотрим ваши пассивы, которые отражают источники финансирования: дом в ипотеке, по которой нужно выплатить 4 миллиона, машина в кредите, остаток по которому 400 тысяч, еще 100 тысяч вы должны другу. Общая сумма ваших займов и кредитов равна 4,5 миллиона. Всем известно золотое правило бухгалтерии, когда активы должны равняться пассивам. Поскольку ваши активы составляют 6 миллионов, а сумма займов и кредитов 4,5, то разница 1,5 миллиона – это ваш собственный капитал. Не так уж и сложно, правда? Составить собственный баланс может каждый, советую попробовать.

Поэтому на вопрос «Всем ли требуется бухгалтерия?» мой ответ: «Однозначно, всем!» Бухгалтерские навыки помогают лучше понимать, соответствуют ли наши желания нашим возможностям.

А если говорить об обязательстве вести бухгалтерский учет, то §1 абзац 2-й Закона о бухгалтерии Чешской Республики приводит список субъектов, которые обязаны вести бухгалтерский учет. Первыми в списке указаны юридические лица с юридическим адресом в ЧР, далее – иностранные компании, которые ведут свою деятельность на территории ЧР. В этом же списке присутствуют государственные структуры, инвестиционные фонды, частные предприниматели с оборотом более 25 миллионов крон.

- Предположим, я – владелец компании, нанимаю бухгалтера – штатного сотрудника. Какова моя затратная часть?

- Средний оклад бухгалтера в Праге составляет 27 тысяч крон, также необходимо учитывать социальные отчисления 25% и медицинскую страховку 9%, итого ежемесячная нагрузка работодателя составит 36 тысяч крон. Также не стоит забывать об отпускных или больничном, об обслуживании и покупке специальной офисной техники, программного обеспечения, канцелярских товаров. Дело затратное. Конечно, иметь собственного бухгалтера нужно, когда фирма большая, когда в фирме большой документооборот и в компании работает минимум 5 человек. Например, такая фирма, как Lekvi, уже не обойдется без штатного бухгалтера – и даже не одного. Но каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

- Предположим, я – владелец компании, нанимаю бухгалтера на удаленной основе (аутсорсинг). Какова моя затратная часть?

- Бывает, что перед тем как принять решение, клиент начинает сравнивать стоимость услуг консалтинговой компании с фактическим окладом главного бухгалтера за один месяц. При этом многие считают, что бухгалтерский аутсорсинг должен быть намного дешевле, хотя это не всегда так. На стоимость аутсорсинга влияет объем выполняемых работ, включение услуги по налаживанию отношений с налоговыми службами, подбор и обучение персонала, управление группой, работающей по клиентской фирме.

Все эти задачи автоматически возлагаются на поставщика услуг. Бухгалтерский аутсорсинг – трудозатратная услуга. Ее качество напрямую зависит от уровня профессионализма специалистов. Стоимость услуг бухгалтерского аутсорсинга также напрямую зависит от уровня дисциплины заказчика. Стоит отметить, что ни один бухгалтер не назовет точную цену своих услуг, пока не оценит объем работы.

Например, владелец компании, которая является плательщиком НДС, с 0-2 сотрудниками и оборотом от 1 до 3 миллионов крон в год, может рассчитывать на стоимость порядка 2700 крон/месяц. Для компании с 2-5 сотрудниками и оборотом до 5 миллионов крон в год, ежемесячный тариф составит около 4600 крон. Для компании побольше, с 6-10 сотрудниками и оборотом 12 млн., цена может быть 6500 крон/мес.

Такой тариф включает в себя ежемесячное обслуживание заработных плат, кадровый учет, обязательную отчетность в социально-медицинский фонд, прохождение проверок, внутреннюю административную часть, закрытие НДС и годовой отчет. В эту стоимость мы вкладываем еще и бухгалтерский консалтинг: то есть, бездумно принять документы – это не про нас.

- Чего стоит опасаться при выборе бухгалтера?

- Я считаю, что с любым поставщиком услуг, особенно с бухгалтером, нужно знакомиться лично. Недостаточно общения по e-mail или телефону. Искать бухгалтера нужно по рекомендациям. Опасайтесь бухгалтеров, которые предлагают Вам свои услуги слишком дешево. В 100% случаев – это утопия. Квалифицированный труд не может быть дешевым. В бухгалтерии всегда действует правило: скупой платит дважды.

Бухгалтер также определенно должен быть приятен владельцу компании. Ведь работать с неприятными людьми – неприятно. В силу своей профессии многие бухгалтеры (я бы сказала, практически все) – люди нервные. Но, тем не менее, профессионализм должен оставаться, а желание клиента для бухгалтера должно быть ведущим огоньком. Но только в случае, если желания клиента не противоречат законодательству.

При выборе бухгалтера всегда знакомьтесь с ним лично, проситесь на консультацию, а лучше – сходите на чашечку кофе. И не бойтесь задавать каверзных вопросов, предварительно собрав краткую информацию о законодательстве ЧР. Проверьте бухгалтера хотя бы на знание основ. Руководствуйтесь также личной симпатией. У меня, к примеру, есть клиенты, с которыми я регулярно встречаюсь, мы обсуждаем и рабочие вопросы, и просто болтаем о жизни. У нас складываются более близкие, приятельские отношения. И такое сотрудничество в итоге длится годами.

- Почему выгоднее, чтобы бухгалтерию вела сторонняя организация?

- Сторонняя организация объединяет специалистов различных направлений, которые вместе образуют сообщество профессионалов. Аутсорсинговая компания заинтересована в безукоризненном ведении бухгалтерских дел, предоставлении отчетности; качество работы определяет репутацию фирмы-аутсорсера. Кроме того, при заключении договора на ведение бухучета аутсорсинговая компания берет на себя ответственность в плане налоговых расчетов и сборов, гарантирует правильность и точность бухгалтерской отчетности. Аутсорсинговая компания всегда следит за новинками и изменениями в законодательстве и сама занимается повышением квалификации своих специалистов. Владелец компании никогда не сможет заменить такую команду одним или даже двумя штатными бухгалтерами. А придя в стороннюю организацию, он не только получит комплекс услуг, но и сэкономит – ведь тариф будет меньше, чем средняя заработная плата штатного бухгалтера.

- Лучше обращаться в бухгалтерскую компанию или к частному бухгалтеру?

- Определенно, в компанию! В компанию, где есть руководитель и несколько специалистов, у которой есть офис и четкий график работы. Про частного бухгалтера выражусь пословицей: «Один в поле не воин». Он будет загружен, где-то не успеет изучить изменения в законодательстве и наделает ошибок, потом махнет на это рукой: потому что нет того, кто бы его проверил. А самое страшное – если он пропадет. Где вы его потом искать будете? Как заберете документы? Мне уже доводилось решать проблемы многих клиентов, чьи бухгалтеры исчезли. Это всегда больно.

- А что касается лично вас – каков ваш опыт работы в данной сфере и в данной компании?

- В данной сфере я с тех самых пор, как пошла учиться в университет, а это был 2006 год. Я училась в Высшей пражской школе экономики на факультете «Финансы и бухгалтерский учет», стала магистром по специальностям «Налоги и налоговая политика ЧР» и «Коммерческое право». Во время студенчества у меня всегда была работа. На освоение других профессий никогда время не тратила. Папа всегда советовал мне не искать работу не по профессии, и следовать своему выбору. И я послушала его, поэтому даже мои студенческие подработки всегда имели бухгалтерский характер.

- Что вы скажете об обучении в Чехии: сложно ли здесь выучиться на бухгалтера?

- В Чехии можно получить блестящее образование. Я думаю, что учиться всегда сложно, и не важно, какой именно профессии. Но все меняется, когда есть желание. При его наличии любое обучение в радость. Если нет желания постоянно учиться и совершенствовать свои знания, то не стоит связывать себя с бухгалтерской или налоговой профессией.

- Сколько в Чехии составляет срок подготовки квалифицированного специалиста (учеба в университете, переквалификация)? И что в обучение входит?

- В университете учатся 3 года на бакалавра и 2 года на магистра. Интенсивный курс переквалификации длится 2 месяца. Также надо знать язык, уметь грамотно говорить и писать не только по-русски, но и по-чешски. По крайней мере, это мои требования. Однако я убеждена, что главной составляющей нашей профессии является самообучение. Человека могут учить лучшие учителя, но если он сам не захочет, ничего не выйдет. Бухгалтер – это профессия для тех, кому нравится учиться.

- Какие услуги оказывает ваша компания?

- Мы предоставляем услуги бухгалтерского учета, различного рода консалтинг, услуги налогового характера, кадровый учет. А вообще нас можно назвать универсальными солдатами, умеем очень многое. Мы думаем о своих клиентах комплексно и в своей работе смотрим на них со всех сторон. Не видеть дальше своего носа – это точно не про нас. Мы совершенствуемся и повышаем качество наших услуг. К слову, в мае 2018 года вступит в силу постановление Европейского союза об охране личных данных. Согласно данному постановлению, каждому лицу, которое взаимодействует с личными данными физических лиц, придется придерживаться очень строгих правил. Больше всего это затронет бухгалтеров, работающих с начислением заработных плат, где количество личных данных просто зашкаливает. Мы уже работаем над внутренней методикой и программным обеспечением.

- Чем чешская бухгалтерия отличается от российской? От бухгалтерии европейских стран?

- Принципы учета в целом одинаковы. Дебет и в Африке должен быть равен кредиту. Отличия, конечно, всегда будут встречаться в налоговом законодательстве, в планах счетов, способах амортизации, и так далее. Но принцип двоичной записи действует везде, его никто не отменял.

- Расскажите об изменениях в бухгалтерских стандартах Чехии за последнее время. Вызвало ли затруднение составление отчетности в соответствии с требованиями новых стандартов?

- Чаще всего в ЧР меняется налоговое законодательство. С 1993 по 2016 год в налоговый кодекс было внесено 148 поправок. 1 апреля парламент одобрил очередную поправку. Закон о бухгалтерии «поправляют» не так часто, целый ряд изменений вступил в силу от 1.1.2016. Предприятия теперь делятся на 4 категории: микро, малые, средние и крупные предприятия. Критерии, по которым определяется категория предприятия, – это сумма активов, оборот и количество работников. После десяти лет заново вернули упрощенную бухгалтерию для некоторых субъектов. Лично мне больше всего по душе то, что микро- и малые предприятия, если не подлежат обязательному аудиту, больше не обязаны публиковать свой отчет о прибыли и убытках в Торговом суде. Многие владельцы таких компаний будут рады скрыть эту информацию от конкурентов.

- Расскажите об истории Lekvi Accounting.

- Я начала работать в компании Lekvi в 2012 году штатным бухгалтером. Уже тогда фирма была достаточно крупной, и требовался отдельный сотрудник на постоянной основе. Вначале я была уверена, что надолго тут не задержусь и уйду работать в большую корпорацию. Посылала резюме, проходила собеседования и получала предложения. Но вскоре осознала, насколько мне тут комфортно. Начальство тоже было довольно моей работой, и в 2015 году наш шеф Виктор Лехман предложил мне заняться развитием направления бухгалтерского аутсорсинга. Так родился Lekvi Accounting. Мы молоды, но у нас богатый опыт и высокий уровень сознательности и ответственности, большие амбиции и огромное желание двигаться дальше и помогать людям. В нашем арсенале уже порядка 150 постоянно обслуживаемых довольных клиентов и еще много сезонников. И их число постоянно растет.

Сайт компании: lekviaccounting.cz

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