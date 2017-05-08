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Василий Лановой: «Я познакомился с Прагой вновь, но уже на другом уровне»

Василий Лановой: «Я познакомился с Прагой вновь, но уже на другом уровне»

Vladislava M 494 0
14 апреля 2017 года в Российском центре науки и культуры в Праге прошел творческий вечер народного артиста России Василия Ланового. В преддверии праздников 8-9 мая актер рассказал 420on.cz, чего он ждет от пражской публики, почему поддерживает акцию «Бессмертный полк» и кем хотел стать в молодости.
Василий Лановой: «Я познакомился с Прагой вновь, но уже на другом уровне»

Высокий, статный – в нем сразу чувствуется та мужественность, которая ассоциируется с силой, защитой и благородством. Все роли,  которые Лановой сыграл в кино, запоминаются навсегда. Это Артур Грей из фильма «Алые паруса», Алексей Вронский из «Анны Карениной», Иван Варрава из «Офицеров», Павка Корчагин из «Как закалялась сталь», Анатоль Курагин в картине «Война и мир» и многие другие колоритные герои.  Сейчас Василий Семенович занимает место сопредседателя в организации акции «Бессмертный полк». 

- Василий Семенович, это ваш первый визит в Прагу?

- Нет-нет. Во-первых, два года назад я приезжал сюда также по приглашению Россотрудничества. Мы проводили здесь, в русском центре, мою творческую встречу. Это было замечательно и интересно. Я познакомился вновь с Прагой, но уже немного на другом уровне. Раньше мы с театром Вахтангова ездили в Прагу почаще, но это были Винограды, оперный театр, центр. А теперь – тут, в этом удивительном районе.

Сегодня будет выступление. И главная тема – это Бессмертный полк. В России сейчас это движение невероятно разрослось. И не только в России. Уже и в Австралии русичи несут портреты дедов своих и прадедов, уже и  в Америке, в Лондоне, в Париже, в других крупных городах. И это замечательное движение,  которое посвящено памяти того великого поколения, которое спасло Россию, отстояло от фашизма, и это дорогого стоит. И мне говорили, что здесь также намечаются такие движения, это очень приятно.

- В рамках творческого вечера вы будете читать стихи или петь?

-Да, буду читать Пушкина, Маяковского, военные стихи. Спою песни военные. Только танцевать не умею, а остальное все могу. (Смеется.)

 

 

- Вы пробовали чешскую кухню, она вам нравится?

- Ну а как же, я все время только на чешской кухне, когда сюда приезжаю. Вот сейчас, после обеда у посла. Замечательная чешская кухня.

- Какое ваше любимое занятие?

- Я актер, и это мое любимое занятие, понимаете. Но сейчас я уже, наверное, с возрастом, преподаю. Я профессор в Щукинском институте, преподаю молодежи, актерам, воспитываю чтецов, потому что сам люблю читать и много читаю концертов. Теперь я еще являюсь сопредседателем акции «Бессмертный полк». Нас всего трое таких. Я представляю Москву и очень рад этому. Это великое дело, вот это самое главное.

- Получается, что вы воплотили мечту многих людей – когда работа – это еще и любимое дело?

 - В общем, да. Это случается.

 

 

- Если бы вы не стали актером, которым являетесь на сегодняшний день, то кем бы вам хотелось бы быть?

- Мне трудно сказать, я после седьмого класса подал документы на летчика. Военные приходили к нам в школу, и я записался, хотел в летчики. В то время я еще занимался в самодеятельности, во Дворце Культуры в Москве, и мой первый учитель по театру, Сергей Львович Штейн, поехал в училище к полковнику и сказал: «Не надо, неизвестно, какой из него летчик выйдет, а актер приличный может быть, зарежьте его». И меня «зарезали». Вот такой номер был. Сергея Львовича всегда вспоминаю с благодарностью, потому что хотелось быть летчиком. Потом я в МГУ поступил на журналистику, но тоже не тот огород. А огород главный мой – театр и кино.

- Что вы ждете от чешской публики?

- Я знаю чешскую публику хорошо, мы много сюда ездили с театром. Сегодня я буду один рассказывать о театре, но я знаю, что всегда все проходит замечательно. Меня приходит  слушать публика, которая знает русский язык, потому что по-чешски я только танцевать могу, больше ничего.

- Какое ваше главное желание и что бы вы пожелали нашим читателям?

- Я хочу, чтобы кинематограф в мире сегодня был таким, каким он был в лучшие годы. Времена политических событий, дрязг, скандалов сказываются на культуре. Доброжелательность, которую несет культура, независимо от нации, должна быть главной для интеллигентного человека. Желаю всего наилучшего!

Мероприятие подготовлено и проведено представительством Россотрудничества в Чехии.

 

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