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Видео: Дельфин впервые выступил в Праге

Видео: Дельфин впервые выступил в Праге

Maria Rogatneva 85 0
Впервые в Праге прошел концерт одного из самых неординарных представителей российской музыкальной сцены – Дельфина. Как сказал сам артист, ему здесь было уютно. А поклонники его творчества насладились двухчасовой концертной программой, состоящей из хитов и новых песен.
Видео: Дельфин впервые выступил в Праге

Российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) оказал огромное влияние на молодежь 90-х. Описать стиль его музыки одним словом невозможно, это смесь альтернативного рока, альтернативного рэпа, трип-хопа, инди-рока, шугейзинга и, конечно, электронной музыки. Столь самобытное сочетание музыкальных стилей дополняют глубокие авторские тексты Дельфина.

 

Фото: Тимур Сулейманов

 

- Андрей, не так давно вы выпустили свой поэтический сборник. Как пришла мысль изложить свои тексты не только на музыку, но и на бумагу?

- Да, некоторое время назад мы напечатали сборник стихотворений, но это не было сделано специально. Просто накопился какой-то определенный материал тех текстов, которые никогда и нигде не были использованы: плюс те, которые использовались в каких-то проектах. Мы собрали все в одну книжку, где они очень хорошо друг друга дополняют. Но не думаю, что это получит продолжение. Возможно, в будущем, когда накопится какой-то материал, и он будет достоин того, чтобы быть напечатанным, мы это сделаем. Но сейчас в планах такого нет.

- А что есть в планах?

- Наступит лето, и у нас появится чуть-чуть больше свободного времени. Мы хотим посвятить его работе над новой пластинкой. У нас есть кое-какие идеи, кое-какие направления, куда бы мы хотели обратить свое внимание, но все покажут музыкальные эксперименты и то, какой отклик они найдут как и у меня, так и людей, с которыми я работаю.

 

Фото: Тимур Сулейманов

 

Его музыкальный путь начался с «Мальчишника», затем были проекты «Дубровый Гаалъ» и «Мишины дельфины». Сольную карьеру Дельфин начал в 1997 году. И выпустил 11 официальных и 8 неофициальных альбомов.

 

Фото: Тимур Сулейманов

 

- Какую концертную программу вы подготовили для Праги?

- В основном, это треки с последней пластинки «Она» и много разных песен из предыдущих альбомов.

- На вашем концерте в Праге (фоторепортаж) собралась разная публика: и современная молодежь, и молодежь 90-х. Вы сами видите отличия в публике, как она меняется?

- Очень приятно, что те люди, которым было интересно то, что я делал в самом начале, остались с нами, следят за тем, что мы делаем, и растут вместе с нами. Мы очень сильно меняемся, и наша музыка сильно отличается от того, что было раньше. Это говорит о том, что наши слушатели тоже растут вместе с нами, и это очень приятно.

 

 

 

Поэтическая и сольная музыкальная деятельность – это не все, чем занимается Дельфин. Он снялся в трех кинолентах и записал десяток треков с другими исполнителями. У артиста множество наград и премий и огромное количество поклонников по всему миру, в том числе и в Праге.

 

Фото: Тимур Сулейманов

 

- Андрей, я знаю, что вы уже бывали в Праге. Какие у вас впечатления от города?

- Наверное, самое правильное слово будет – уютные впечатления. Очень спокойно и уютно я себя здесь чувствую.

- Пробовали ли чешскую кухню?

- Как ни странно, мы попробовали индийскую кухню. Потому что рядом с нашей гостиницей был индийский ресторан. И это первое, что нам попалось под руку. На этом наши гастрономические изыскания закончились. Пиво я не пью, поэтому об этом можно спросить моих друзей, которые приехали вместе со мной и активно на него налегают.

- Как проведете свое свободное время в Праге?

- Каких-то особых планов нет. Но я знаю, что на время после концерта запланирован некий сюрприз с посещением какого-то интересного места. Я так понимаю, что это одна из достопримечательностей Праги. Хочу быть приятно удивленным.

- Пожелайте что-то нашим читателям.

- Всего хорошего! (Улыбается.)

Фото: Тимур Сулейманов

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Темы
музыка Прага Чехия Альтернативная музыка
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