Маркетолог группы компаний Lekvi: «Современный маркетинг – как Дэвид Бекхэм»

Маркетинг сегодня это must have для каждой компании. А качественный и отвечающий современным трендам – тем более. О том, как идти в ногу со временем и не только приводить новых клиентов, а ещё и удерживать имеющихся, нам рассказала Екатерина Зверева, маркетолог группы компаний Lekvi.

Екатерина Зверева, маркетолог группы компаний Lekvi

- Екатерина, какие особенности у маркетинга в Чехии по сравнению с Россией?

- Давайте начнем с аудитории. Во-первых, в России – 140 миллионов человек. В Чехии потенциальных русскоязычных покупателей почти в 1 500 раз меньше – около 100 тысяч. Все компании на виду, они заметны. Репутация дорогого стоит и стоит дорого. Поэтому бизнесу важно сохранять свою репутацию на таком рынке. Особенность маркетинга здесь, в Чехии, именно в аудитории – она в разы меньше, и у маркетологов, по сути, ювелирная работа.

- Знаю, что группа компаний Lekvi сменила адрес. Почему переехали?

- Мы не совсем переехали: мы расширяемся. Клиентский центр у нас остался на прежнем месте (Pitterova 2855/13, Praha 3 - Žižkov). А так как компания сейчас переживает этап активного роста и команда в нашей группе стала на порядок больше, фронт-офис, бэк-офис и часть других отделов переехала в бизнес-центр Hloubětin, который находится по адресу Poděbradská 88/55, Praha 9 - Hloubětín. Теперь клиенты смогут выбрать, в какой из двух офисов приехать к нам на встречу или в гости.

- Изменилась ли в связи с ростом и расширением миссия у Lekvi Group?

- Вопрос отличный! В этом году Lekvi исполняется 10 лет. И мы хотим, чтобы в новое десятилетие группа компаний вошла с новой миссией, видением, стратегией, которая помогает адаптации наших соотечественников в Чехии. Lekvi занимается не только недвижимостью – есть несколько ключевых направлений. Все направления группы компаний работают для тех клиентов, которые хотят инвестировать в Чехию. Мы готовим для них почву, чтобы они, приехав в новую страну, чувствовали себя здесь комфортно. И знали, что у них всегда есть рядом мы – помощники во всех ситуациях: и выучить чешский, и купить квартиру, и вложить свои инвестиции, получая из этого максимальную доходность. Что очень важно: этой деятельностью мы хотим приносить пользу не только клиентам, но и стране, в которой живем сами – Чешской Республике, в частности, ее экономике.

- Какие ключевые события планируются в Lekvi Group в этом году?

- По случаю 10-летия компании мы планируем ряд мероприятий для широкой общественности. В одном из предыдущих интервью CEO группы компаний Фираз Муинов рассказывал о том, как в компании создается комфортное рабочее пространство. Также в планах компании расширяться и географически.

- Расскажи о своей работе для Lekvi.

- Мой отдел обеспечивает не только маркетинговые активности для отделов группы компаний Lekvi, но и поддерживает тех клиентов, которые у нас уже есть. Придерживаюсь мнения, что нужно сочетать различные маркетинговые инструменты: и социальные сети, и выстраивание крепких личных отношений с клиентами и СМИ, и контроль качества, и офлайн мероприятия, участвуя в которых можно увидеть портрет своих потенциальных клиентов, ответить себе на вопрос: кто они, те, кто нуждается в моих услугах?

- Что такое контроль качества? Звучит сурово.

- В компании мой отдел большое внимание уделяет тем инструментам, которые позволяют нам следить за качеством. Задачи маркетинга меняются, и современный тренд таков, что маркетинг уже не столько должен приводить новых клиентов, сколько удерживать имеющихся. Если приводить в пример спортивные аналогии, то современный маркетинг –это Бэкхэм, т.е. “полузащитник”, а не Роналду, т.е. “нападающий”. И у нас есть, что предложить клиенту – от организации приезда до широкого спектра инвестиций.

- Что ты пытаешься привнести своей работой?

- Мне очень нравится идея повышения “степени любезности”. Это, может, и звучит весело, но тебе же будет приятно, если в салоне красоты, куда ты позвонишь записаться на стрижку, тебе скажут и здравствуй, и пожалуйста, и спасибо? Или в кофейне: приятнее, если официант не прольет кофе на твой новый свитшот, а будет мил и приветлив. А здесь человек приходит делать большие покупки – квартиру купить, например. Мы работаем над тем, чтобы этот процесс проходил для наших клиентов результативнее и чтобы клиент чувствовал себя комфортно.

- Скажи пару слов об истории компании.

- Компания была основана в 2007 году. Это много и долго, учитывая то, что потенциальных покупателей, как вы помните, многократно меньше. Как мы знаем, успешный бизнес начинается с решения проблемы потребителя. Проблемой потребителя на момент основания компании было решение визового вопроса. Потом естественным образом произошло расширение на другие сегменты. Сейчас Lekvi – уже не одна компания, а группа компаний, которая предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, инвестиций, ипотечного кредитования, а также бухгалтерской поддержки и налогового сервиса.

- Где ты училась и где работала раньше?

- Я окончила Российский государственный социальный университет по специальности “Реклама, маркетинг, связи с общественностью”. В Москве мне довелось работать как в международных коммуникационных агентствах, так и в государственном секторе. Коммуникационное агентство – хорошая школа, там ты работаешь с утра до позднего вечера. В государственном секторе ситуация более расслабленная. В Lekvi я работаю, что называется, “на стороне заказчика”, но так как компания развивается, ощущение, что работаю в коммуникационном агентстве – работы много.

- Какие маркетинговые инструменты ты не стала бы использовать?

- Маркетинг, реклама и связи с общественностью – это вообще такая сфера, где нельзя работать, если ты не разделяешь целей компании, не понимаешь, какую задачу решает продукт, личность, организация. Поэтому для меня наиболее важным фактором при принятии решения о работе в этой сфере является фактор – что несет в себе компания. Я говорю сейчас о миссии, послании, целях. В Lekvi Group мы занимаемся хорошим и полезным делом – помогаем иностранцам интегрироваться в чешскую среду, найти здесь свой второй дом. И уже этим приносим пользу стране, в которой живем.

- Что больше всего “зажигает” тебя в твоей работе сейчас?

- Маркетинг – невероятная вещь. Маркетинг – это суть функционирования компаний, так как именно он обеспечивает связь компании и потребителя, помогает увидеть потребности клиента так четко, словно мы с ним знакомы лично. Скажу еще и вот какую вещь: а что зажигало тех, кто работал в Apple с самого начала? Личность Стива Джобса, его энергия, его желание сделать мир лучше, решить проблему людей, добиться лучшего качества продукта. Конечно же, еще в компании молодой и амбициозный коллектив. Все хотят достигать целей, развивать и развиваться.

- Расскажи о своем обычном дне маркетолога.

- Расскажу тебе о моем любимом дне недели – вторнике. По вторникам у меня проходит совещание с CEO группы компаний Фиразом Муиновым. Во время подготовки к этим совещаниям я пересматриваю все, что было сделано моим отделом за прошедшую неделю, и смотрю, какие задачи ожидают нас на текущей неделе. При этом вся наша маркетинговая деятельность должна логично сочетаться с нашими целями на месяц, на год и с нашим маркетинговым бюджетом. Каждое наше действие должно быть обосновано. Да, это сложно, но это и называется “управление процессами”. Так что, если кто-то хочет позвать меня на "деловой кофе", лучше сделать это не во вторник (улыбается). В другие дни недели очень много оперативной работы – например, мониторинг местного рынка.

- Какие качества нужны для работы в маркетинге, связях с общественностью?

- Какие качества? Есть такое мнение, что хороший специалист по связям с общественностью – это интроверт, который научился быть экстравертом. Разумеется, опыт работы в профессии. Желание развивать и улучшать среду вокруг себя. И в идеале иметь российское образование. Приведу недавний пример. Вместе с HR-директором Владимиром Резниченко искали коллегу в мой отдел – и поняли, что в Праге чертовски (улыбается) трудно найти специалиста, который будет отвечать потребностям компании на этом этапе развития и нашим пожеланиям к профессиональным компетенциям. Поэтому, если вдруг такой человек прочитает это интервью и напишет нам – буду очень рада. Можете писать нам в сообщения на корпоративную страничку Lekvi в Facebook.

- МаркЕтинг или мАркетинг?

- В моем московском университете у меня была крутая преподавательница по предмету “Основы рекламы”. Она однажды сказала: “Профессионалы говорят только маркетинг, с ударением на первый слог”. С тех пор я стараюсь этому правилу следовать (улыбается).