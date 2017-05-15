Группа «Пикник»: «В отличие от всех остальных городов, в Праге мы даже рады своему выходному дню»

Группа «Пикник» дала свой первый концерт в Праге, который прошел в клубе Futurum. В этом году коллективу исполнилось 35 лет. В честь юбилея музыканты организовали не только всероссийский, но и европейский тур. Перед выступлением солист и гитарист Эдмунд Шклярский с бас-гитаристом и бэк-вокалистом Маратом Корчемным ответили на вопросы журналистов.

- Мы рады приветствовать вас в Праге. Поздравляем вас с юбилеем группы – 35-летием. Знаем, что именно это и является поводом для концерта здесь, в Праге. Уверены, что вы подготовили особенную программу для этого юбилейного тура. Расскажите об этом подробнее.

Эдмунд: Программа будет неожиданная, потому что у нас будет волшебник, и он будет показывать всякие волшебства.

Марат: Программа немножко особенная, конечно, мы не можем привезти в Прагу наш волшебный грузовик с 10 тоннами оборудования. Поэтому программа будет адаптирована для выбранной площадки. Будет сыграна похожая по песням программа, как мы играли в Петербурге и в Москве, – «Фантасмагория». По музыке будет все похоже, только чуточку быстрее. Мы сыграем все, что вы любите.

- Чего вы ожидаете от сегодняшнего концерта и пражской публики?

Эдмунд: Всего хорошего.

Марат: Я обозвал этот тур «Гермайский». Первые два концерта прошли на высоком градусе. И Франкфурт, и Мюнхен встретили нас прекрасно. И пели, и танцевали в такт. Все было четко.

- У вас плотный график, как вы справляетесь с таким ритмом жизни?

Эдмунд: Мы как раз физически не можем, когда есть хоть один свободный день. Хорошо, что в Праге есть, что посмотреть, поэтому здесь мы выходному рады. А когда в обычном туре есть свободный день – это для нас самое большое наказание. Все должно быть заполнено.

Марат: Мы как японцы, мы заряжены на результат и на работу. Мы без работы сразу скисаем.

- А какие у вас впечатления от самой Праги?

Эдмунд: Мы здесь не в первый раз.

Марат: Безусловно, город прекрасный. Но, единственное, мы постоянно попадаем в какую-то плохую погоду. Мы ожидали увидеть цветущие сакуры, тепло и солнце. Этого не хватает. А так, город красивый, старый фонд очень хорошо сохранился. Приятно смотреть. Много жизни вокруг.

- Как у вас появляются идеи для ваших необычных шоу?

Эдмунд: Идеи… Ну, вот к слову, мы сегодня посетили музей, посмотрели Муху, Дали и Уорхола. И от этого тоже родятся идеи.

Марат: Мы в последнее время сталкиваемся только с одной проблемой: идей много, но мы не успеваем все воплотить из-за каких-то технических моментов. Мы бы и здесь в Праге показали какие-то идеи, но не все помещается в багаж.

- А кто вам придумывает костюмы?

Эдмунд: Костюмы, как ни странно, одна из самых сложных задач. Первые наши костюмы появились еще на заре нашей музыкальной группы. И потом мы от них что-то отрывали, что нам не нравилось.

Марат: И так появились рваные джинсы, кстати. Они вошли после этого в моду (смеется).

- А как вы сами вошли в «моду»?

Эдмунд: Нам вообще непонятно, как распространилась наша популярность. Из уст в уста, видимо, передавали.

Марат: Я попозже вошел в состав «Пикника», а раньше был тоже слушателем. И я как раз первый раз в 83 году услышал «Пикник» от товарища: он мне, играя на гитаре, напел песню «Золушка». И я подумал: «Нифига себе!» Я считаю, что нормальная музыка должна так пробиваться: кто-то напел – и зацепило.

Фото: nashe.eu

- У вашей музыки нестандартный стиль: это рок с использованием симфонических, клавишных и экзотических инструментов. Как так получилось? Кто из группы стоит у истоков трансформирования рока? Возможно, кто-то из вас коллекционирует эти необычные инструменты?

Эдмунд: Наши инструменты, если говорить о необычных, – они все доморощенные. То есть мы сами их придумываем, делаем, адаптируем. Это не старинные инструменты. Старинные хорошо иметь дома, необязательно на них играть. Кстати, сегодня были в одном пражском заведении, и там при входе стоял какой-то старинный инструмент. Хотя заведение совершенно немузыкальное. И знаете, как-то сразу располагает это к себе, хотя, может, там и жулики в этом ресторане сидят, кто знает. Но владельцы заведения правильно сделали, что «настроили» гостей на верный лад. Поэтому старинный музыкальный инструмент лучше иметь дома. К тому же у нас иногда на гастролях пропадают инструменты. В прошлом туре в Барнауле потерялись.

Марат: Я бы даже сказал – свистнули. Новоегипетский-то инструмент. Вообще, мне дико странно, почему группы не используют свои инструменты. Это ведь и бросается в глаза и запоминается. Яркие инструменты они ведь сразу въедаются в память. Я искренне удивляюсь – почему не все? Вот, допустим у Пола Маккартни скрипка – без нее и представить его сложно. Пол Стэнли из группы KISS раскрашивает сейчас свою гитару в флаг страны, в которой выступает. Я, кстати, первые свои деньги, 5 рублей, заработал, продав пластинку KISS (смеется).

- А какой из вот таких доморощенных инструментов вы привезли в Прагу?

Эдмунд: Это гитара, которая не будет звучать, но будет светиться.

Марат: Это гитара специально для танцев. Как молодой человек с девушкой танцует, а у нас вот – с гитарой.

- Поделитесь с нами вашими дальнейшими планами?

Марат: Сейчас заканчивается тур. У нас впереди Камчатка, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток – наш любимый город, где мы грохнем жирную точку.

Эдмунд: Мы гастролируем больше по России, а вот такие выступления за рубежом я воспринимаю как «музыкальный туризм».

Марат: У нас были концерты и в Штатах, и в Европе, и в Израиле. Вся проблема в том, что при работе за границей у нас выходит очень усеченная история. И нам это менее интересно. Например, на один из концертов нас пригласили без ходулиста. Мы ему оплатили билет за собственные средства, так как это как кусок от сердца оторвать.

Эдмунд: К тому же в Лос-Анджелесе организатор концерта скрылся с деньгами (смеется). Это такая ностальгическая нотка во всех заграничных гастролях.

Марат: Такой вот привет из 90-х. Мы сталкиваемся с дауншифтингом неким. Мы не так известны за пределами России и стран СНГ, чтобы серьезные компании занимались организацией наших концертов. Нам же комфортнее просто ездить в путешествия, не совмещая это с выступлениями. Но, тем не менее, мы получаем кайф и удовольствие от концертов, и хотелось бы, чтобы это было всегда.

- А вот касательно творчества. Сейчас группе 35 лет. Что будет через 5, 10, 15 лет? Как вы думаете?

Эдмунд: Ну, это зависит от «других» сил, не от нас. Это долголетие. Закона бессмертия мы тоже не знаем.

Марат: В ближайших планах у нас следующий тур, следующий альбом, следующая постановка. Займемся мы этим летом – после этого тура.

Эдмунд: Лето у нас как раз посвящено думам о новой программе. Мы предполагаем, что он выйдет к сентябрю – октябрю.

- Вашу музыку слушают все: от млада до велика. Как вам удается заинтересовать всех?

Марат: Да и еще, знаете, молодежь – она чувствует. Чувствует. Я вот когда был маленький, то все было, в принципе, острее.

Эдмунд: Мы не стараемся говорить совсем актуальным языком, языком «плаката». Все очень быстро меняется. Не должно быть все привязано к текущему времени. Ведь время проходит, оно становится неинтересным, порой даже противным. И продукция, ориентированная именно на то или иное время, теряется и забывается с течением «нового» времени. Мы же себя немного сдерживаем и, возможно, иносказательно как-то рассказываем. Но мне кажется, что это может быть понято и через тысячи лет. Как китайская философия, которая может быть близка и сейчас.

Фоторепортаж с концерта группы «Пикник» в Праге