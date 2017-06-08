Виктор Лехман, владелец LEKVI GROUP: «Мы выбираем долгую игру»

Группе компаний LEKVI в этом месяце исполняется 10 лет. Фирме, созданной молодым парнем в 19 лет, удалось вырасти из студенческого стартапа в группу компаний, которая в 2016 году продала недвижимости на сумму в 1 млрд крон. Мы пообщались с владельцем и основателем LEKVI GROUP – Виктором Лехманом.

В 2017 году LEKVI GROUP продолжает свою деятельность уже не только как агентство недвижимости, но также предоставляет комплексные услуги иностранцам, которые хотят инвестировать в Чехию.

Виктор Лехман – владелец и основатель LEKVI Group

- Виктор, вопрос не новый, но расскажите, как вам, молодому человеку, удалось открыть свой бизнес в чужой стране?

- На самом деле, это самый популярный вопрос, который мне задают: «Что должно было произойти для того, чтобы я открыл LEKVI?». Нехватка денег. Просто не было другого выхода. Нужны были деньги, я нашел потребности: миграционные консультации, визовая поддержка. И я понял, что это может принести деньги. Я нашел способ, как сделать это лучше, чем другие, и на этом заработать. Вот так это получилось. Поначалу я искал: «там» хотел поработать, «там» хотел, но все это было не мое. Я нашел свою нишу, свободную, я ее занял, и вот 10 лет мы есть, мы существуем, растем и развиваемся. А все потому, что тогда я просто решил попробовать.

- Какой был бюджет, стартовый капитал на открытие бизнеса?

- Его в принципе не было. Наш первый офис был на И.П. Павлова: два стола, два стула, принтер – и все. Бюджет был 20 тысяч крон. Тогда я еще совершенно не знал, чем будет LEKVI в будущем заниматься. То есть, мы открылись, начали заниматься документами, и потом уже постепенно начали рисовать какие-то планы.

На рекламу, хоть я в нее и верю, денег у нас не было. Мы создали партнерскую программу с одной из местных русскоязычных газет: каждый вечер я забирал из редакции по 150 свежих экземпляров издания, к каждому прикреплял степлером нашу листовку и ехал к 5 утра в полицию для мигрантов. Каждый, кто там был, получал в руки нашу рекламу вместе со свежим номером газеты. Так я делал полгода. Спал я тогда по 4 часа максимум.

Это был дикий темп, сильный стресс. Первый год я работал по 20 часов в день. Да, я зарабатывал, хорошо зарабатывал, но не успевал тратить эти деньги. Не получал от них удовольствия, ведь это ресурс, который необходимо правильно и грамотно направлять. И тогда я пришел к выводу, что пора нанимать сотрудников. Я набрал штат, но испугавшись, что они меня «кинут», через неделю всех уволил. Но тут я попадаю в аварию, у меня перелом голеностопа.

С гипсом мне нужно было проходить полгода, а у меня клиенты, работа, неотложные дела. И вот тогда пришлось брать помощников, нанимать сотрудников, просто не было выхода. Кто-то из них действительно стал копировать LEKVI, а кто-то остался, и причем со мной эти люди до сих пор.

Хочу сказать, что работа в команде – это самое сложное. Когда ты работаешь на себя, то отвечаешь только за себя, но в этом пути нет развития. И чем раньше человек расширит свою команду, тем легче этот этап пройдет. Один раз предадут, другой, а на третий ты уже будешь закаленный, готовый к любым, даже самым «крутым» поворотам на пути к успеху, ты уже везде будешь «закладывать» риск.

- Как правило, в истории компаний есть некий момент, который играет большую роль. Что было тем поворотным моментом, который помог LEKVI вырасти из стартапа в крупную, заметную компанию?

- В 2009 году изменился закон о пребывании иностранцев в Чехии, и наш бизнес, который до этого замечательно работал, перестал приносить прибыль. Стал убыточным. Все начали сокращать расходы, начали увольнять сотрудников, мы же сделали совсем по-другому: мы привлекли финансовые ресурсы, начали нанимать новых сотрудников и искать новые точки роста.

Пробовали заниматься и образованием, и недвижимостью, ходили к девелоперам и говорили: «Мы LEKVI! Мы очень серьезная компания, дайте нам продавать ваши объекты!». Они нам говорили: «Мы вас не знаем, уходите!». Мы пробовали, обошли с десяток девелоперов, и никто из них не хотел платить нам деньги за нашу работу.

И вот мы ехали с очередных безуспешных переговоров с Фиразом Муиновым мимо Central Park Praha. Я вам первым из СМИ об этом, кстати, рассказываю. Итак, мы просто проезжали мимо, и я предложил Фиразу зайти испытать судьбу. И мы зашли. И в этот день у них поменялась команда. Поменялось все. У Central Park была потребность, чтобы мы продавали их недвижимость, у нас была потребность – продавать. Мы, конечно, завысили тогда свою планку, но, тем не менее, мы договорились.

И мы уцепились за это, в результате Central Park Praha – это наша гордость. В этом проекте мы продали 90% от всех квартир (всего в комплексе 547 квартир). Мы это сделали. Никто другой этого не сделал, это сделали мы! Это сразу же распахнуло двери к множеству банков, к серьезным девелоперам. Стало проще. И к тому же мы заработали наш первый капитал, который дал нам шанс развиваться дальше.

Какая мораль здесь? Ошибки всегда будут, ошибки помогают развиваться, главное – не бояться и делать. Вот если бы мы тогда не завернули в Central Park, развитие компании пошло бы по-другому. Но мы не поленились, мы после десятков отказов все равно шли и пробовали. И я хочу сказать всем – главное пробовать, пробовать, пробовать, и когда-нибудь все обязательно получится.

- Для кого предназначены услуги, которые предоставляют компании группы LEKVI?

- Наши основные направления – все, что связано с недвижимостью (продажа, управление, аренда, ипотечное кредитование), бухгалтерские услуги, визовая поддержка. Это основные направления LEKVI на сегодня. Сейчас мы еще начинаем заниматься инвестициями в стартапы.

Кто наша целевая аудитория? Наша целевая аудитория – это иностранцы, которые хотят инвестировать в Чехии, в Европе, и мы предоставляем им весь спектр услуг. В основном это русскоязычные иностранцы, но мы пробуем работать еще и с китайцами. С русскоязычными у нас очень хорошо получается работать: мы любим их, они любят нас.

- Как бизнес изменил вас и ваше отношение к решению проблем?

- У меня есть маленький ребенок: ему 1 год и 8 месяцев, и вот недавно наша мама уезжала в командировку на три дня и очень переживала, что я не справлюсь. Я говорю: «У меня уже первому моему ребенку – LEKVI – 10 лет! Не переживай! Спокойно езжай, все будет хорошо!». Кстати, я вам сейчас сам задам вопрос – трое участвуют в переносе пианино на 5-ый этаж, двое несут, а третий идет рядом и контролирует. Кто больше рискует, если пианино упадет?

- Тот, кто несет ответственность, разумеется.

- Вот так же и я. Я «пианино» не несу, но ответственность несу. После этих 10 лет несения ответственности – когда компания развивается, когда допускается огромное количество ошибок, происходят неудачи – это невероятно закаляет. Поэтому мое мнение сейчас такое – нерешаемых проблем нет!

- Вы родились 19 октября 1987 года: этот день в США известен как «Черный понедельник», когда индекс Доу-Джонса упал на рекордную отметку, самую низкую за всю историю – 22,6%. Вы как-то связываете свою бизнес-деятельность с этой датой? Она что-то для вас значит?

- Свою бизнес-деятельность с этой датой я не связываю, но, возможно, из-за нее я так хорошо чувствую финансы. Это моя сильная сторона – я чувствую деньги. Возможно, это как-то взаимосвязано. Посмотрим... Вообще, я верю в глобальную энергию.

- Вы общаетесь с самыми разными людьми. Что вы поняли о принципах коммуникации между людьми?

- Я пытался раньше казаться лучше, чем я есть, что-то придумывал. А сейчас я понимаю, что нужно быть самим собой. Это проще всего. Не надо никого обманывать, вводить в заблуждение, нужно быть тем, кто ты есть. Нужно только стремиться быть лучше. Быть, а не казаться! Не нужно приукрашивать, не нужно прибедняться. На первоначальных этапах этой искренности, возможно, найдутся какие-то минусы, но в долгосрочной перспективе все это вырастет только в плюсы.

- Говорят, что бизнес-партнеров нужно выбирать едва ли не тщательнее, чем жену. Как вы поняли, что работать в партнерстве нужно именно с этими людьми, с которыми вы ведете бизнес?

- Я считаю, что люди объединяются благодаря совместным принципам, когда они разделяют одни и те же интересы. Я разделяю принципы созидания, а не разрушения. И вокруг меня именно такие люди. В моей команде много тех, кто прошел почти от начала весь путь развития LEKVI. Только стоит отметить, что работа и дружба – это вещи опасные. У нас получается держать баланс. Бизнес – это всегда выбор стратегии: можно сыграть в короткую «нечестную» игру и заработать денег, но эти деньги не будут приносить удовольствия, а можно играть в долгую игру, это сложнее, но куда лучше. Мы выбираем долгую игру.

- Первоочередную роль для вас играют личные качества или знания сотрудника, которого вы нанимаете?

- Личные качества у человека могут быть супер, но базы – ноль. Ну вот он хороший человек, но это же не профессия. А может быть наоборот: он профессионал, а как человек подлый. Я считаю, что должна быть комбинация и личных качеств, и знаний.

- Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть на работу в LEKVI?

- Человек должен быть неленивым, должен быть «голодным» (в плане желания работать) и иметь базу знаний. Если хочет работать, добиваться целей и реализовывать себя – он вырастет. И мы в этом ему поможем. Я лично вот очень голодный, я хочу работать еще и еще. Два года назад, например, я думал, что уже через пару лет работать не буду. Сейчас я понимаю обратное: я буду работать, потому что мир очень интересный, все очень быстро меняется и те изменения в мире, которые сейчас происходят, дают колоссальные возможности для развития.

- А вы лично принимаете решение: будет человек у вас работать или нет?

-Нет, нет. Фираз Муинов принимает подобные решения. Он как раз с начала лета стал капитаном нашей компании, он ведет наше судно к новым целям. А я остаюсь в роли акционера. К слову, в Фиразе я ни на миг не сомневался, и как только он стал готов повести нашу компанию, я передал ему бразды правления. К этому могу добавить следующее: если человек читает это интервью и хочет проявить себя, у него есть база, есть знание чешского и английского и он «голодный» – милости просим.

- Слышали о планах LEKVI расширяться географически. Куда, в каком направлении?

- Мы думали, прощупывали рынки Венгрии, Австрии. Будем расширяться, но решение, в какую сторону будем расширяться, будет принято в начале следующего года. Сейчас я еще в Англию поеду на месяц, учиться. Посмотрим.

- А куда поедете учиться?

- В London School of Economics. Буду повышать квалификацию. То, что упало 19 октября 1987 года, и еду изучать, кстати. (Улыбается.) Я создал LEKVI, я ее передал, и теперь мне нужно выходить на новый уровень. Поэтому я вкладываю средства и время в свое саморазвитие, обучение. Ведь для того, чтобы выйти на новый уровень, нужно и самому быть на уровне. Я так это вижу. Развиваться нужно всегда.

- Вы переехали в новый офис на Глоубетине. Будете наращивать количество сотрудников?

- Мы будем расширять количество бизнесов, соответственно, как же без команды работать?! Поэтому мы будем не увеличивать количество сотрудников, мы будем формировать команду.

- По традиции, мы спросим вас, как будет развиваться рынок недвижимости в Чехии в 2018 году?

- Я думаю, что все будет хорошо. Все будет оптимистично, так как чешская экономика достаточно сильная, потенциал роста у нее есть, развивается промышленность, хай-тек технологии развиваются. Зарплаты растут, цены на недвижимость тоже, а процентные ставки по кредитованию остаются на низком уровне, и я не думаю, что кто-то примет решение о повышении этих ставок. Поэтому в 2018 году будет все хорошо.

- Какие планы у LEKVI на новый период?

- Если мы сравним развитие компании с постройкой здания, то на данный момент мы научились хорошо строить и заложили прочный фундамент, а теперь начинаем возводить небоскреб. Проектная документация готова, фундамент есть, теперь только вверх, к новым высотам. Мы научились и знаем, как это сделать, просто надо это сделать. Надо построить наш небоскреб, добиться новых высот. У нас в приоритете качественное развитие и качественный сервис.