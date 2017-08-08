Пражский блогер: О путешествиях по всему миру с полуторагодовалой дочкой

Анастасия живет в Чехии уже 17 лет, из них 11 лет – в Праге. Полтора года назад она родила дочь Эмилию. И в свои 16 месяцев она совершила уже 22 перелета. О путешествиях с дочкой Настя рассказывает подписчикам в Instagram, а их, к слову, больше 9 тысяч.

- Настя, вы много путешествуете. Считали, в скольких странах вы уже были? Одна и вместе с дочкой?

- Да, считала. Одна я была в 40 странах. А с Эмилией у нас уже было 22 перелета, но стран пока что только 8.

- В ближайшее время куда-нибудь собираетесь?

- На днях мы летим в Санкт-Петербург, а в конце августа или в сентябре я хочу себе сделать подарок к 30-летию и полететь куда-нибудь далеко. Разумеется, вместе с Эмилией.

- Вообще сложно ли с детьми путешествовать? Многие считают, что лучше до рождения ребенка объездить полмира, чтобы потом спокойно заниматься семейными делами. У вас, как я понимаю, мнение на этот счет совершенно другое.

- Другими словами, многие считают, что после рождения ребенка жизнь закончилась и надо сидеть дома?! Наоборот! Для ребенка каждая страна – это что-то новое. Например, за месяц в Таиланде Эмилия выросла на 8 см, начала ползать и вставать на ножки, прорезались 4 зуба. Ребенок окреп и повзрослел. И главное – Эмилии это нравится, она обожает новые города, новых людей, любит купаться в море и встречать закаты.

- Но сложности ведь все равно возникают. В чем они заключаются?

- Конечно, бывает нелегко, с учетом того, что я в основном путешествую одна (спасибо мужу, что отпускает). Мне необходимо заранее продумать все детали: перелет, смена климата и часовых поясов, что одевать, чем кормить ребенка, какая «там» вода, есть ли магазины с детским питанием, аптечка на все случаи жизни (весит 1,5 кг), страховка и т.д. Что касается перелета, то самое сложное – это перелет с пересадкой и ночным рейсом. Честно, для меня это «ад»: ребенок спит, а я всю ночь не сплю.

Например, было сложно и страшно, когда у дочки в Черногории была температура 40, я ездила с ней сама по больницам. Или мы приехали в арендованный дом на Майорке, а нам сказали: извините, это ошибка, этот дом не ваш, вас обманули...И ты стоишь с ребенком и понимаешь, что вы на острове и вам попросту негде жить.

- А были, наоборот, какие-нибудь забавные и смешные истории в ваших путешествиях?

- Да, конечно. Одна из таких историй случилась с нами в Сан-Франциско. Мы с подругой арендовали машину без навигации и поехали по Калифорнии в Лос-Анджелес. Приезжаем в Голливуд, нашли нужный нам адрес (мы должны были жить у друзей родителей), заходим в дом, дверь нам открыла домработница, а хозяйка нам говорит: «А вы кто?» Я отвечаю: «Как кто? Мы приехали из Чехии и будем жить у вас. Вы что нас не ждете?». Она отвечает, что нас не знает. В итоге оказалось, что мы пытались заселиться в соседний дом. (Улыбается.)

Другой забавный случай произошел с нами на Шри-Ланке. Мы оказались в индусском ресторане в каком-то переулке, куда нога туриста, похоже, не ступала. На нас, двух белых девушек, смотрели, как на инопланетян, все с нами фотографировались и были очень благодарны, что мы не побрезгали там поесть. Цена обеда на двоих вышла около 50 CZK.

Еще, например, было такое: прошлой осенью, когда Эмилии было 7 месяцев, мы покорили с ней действующий вулкан Этну (а через месяц там произошло извержение вулкана и пострадали люди). Моя дочка стала первым грудничком, побывавшим на кратере вулкана Этна. Работники были в шоке, когда мы с подружкой впихивали две коляски в подъемник, и предупреждали, что на вершине не было таких маленьких детей. Даже в сентябре на высоте 2900 м очень холодно, примерно 8-10 градусов тепла, и сильный ветер, лавовый песок проникает везде: в нос, уши, глаза. Мы, конечно, погорячились, ветер сносил с ног, и к самому кратеру мы с детьми, естественно, не пошли.

С ребенком вообще каждый день забавный. (Улыбается.)

- Вы можете сказать, в какие страны или на какой отдых стоит ездить без детей, а на какой, наоборот, с ними?

- Из тех мест, где была я, я бы не полетела с ребенком в Рио: там очень страшно и опасно ходить. Не представляю себе подъем на Мачу-Пикчу с маленьким ребенком. А так, конечно, в опасные страны ЮАР или Африки я бы не рисковала, да меня туда и не тянет. С ребенком от 5 лет можно ездить, думаю, везде. Ведь уже нет необходимости так сильно думать о еде, и не нужно брать с собой коляску.

- А давно ли вы завели Instagram?

- Моему инстаграму ровно два года.





- Вы изначально планировали вести блог о путешествиях с ребенком?

- Решение приняла после поездки в Камбоджу. Изначально это был просто @travelblog, где я делилась своими впечатлениями и красивыми местами, а также рассказывала о жизни в Праге.

- А когда у вашего аккаунта появилась другая тематика?

- С появлением ребенка и нашим первым полетом в июле 2016 в Сочи. Когда Эмилии было 4 месяца, я переименовала аккаунт на @travelblog_withbaby

- У вас больше 9 тысяч подписчиков. Как они вас находят?

- Не знаю, как находят. (Улыбается.) Я пробовала «накрутить» в свое время, но смысла от этого нет, это мертвые души, они не прокомментируют, не поставят лайк и через неделю уйдут. И главное, из-за них реальные подписчики не видят публикации, а тем самым падает охват и вовлеченность аудитории.





- А что вы делаете для того, чтобы у вас прибавлялись подписчики?

- К каждому посту пишу разные хештеги и меняю их. Массфолловинг и масслайкинг. Участвую в гивах, сфс, взаимопиаре, рингвикторинах, делаю посты в пабликах, меняю геолокации. Стараюсь выкладывать хотя бы одно фото в день и делать так, чтобы сами фотографии были красивыми. Иногда обо мне пишут блогеры. Но я себя блогером не считаю: для меня эта страница что-то типа дневника или фотоальбома.

- А чем-то вам помогает количество подписчиков? Все мы знаем, что популярным людям в Instagram предназначено много бонусов.

- Пока я не популярная. (Улыбается.) 9000 – это капля в море, у моих друзей по 50к-100к – вот это настоящие блогеры, и они берут деньги за публикацию у себя на странице. Количество подписчиков, в любом случае, первое, что бросается в глаза рекламодателям.