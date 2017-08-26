Наталья Касаткина: «Лучшее, что придумало человечество – это классический балет»

Наталья Касаткина – руководитель государственного академического Театра Классического Балета, который на протяжении долгих лет она возглавляла вместе со своим супругом, выдающимся хореографом Владимиром Василёвым. 23 августа 2017 года он ушел из жизни в возрасте 86 лет. Одна из лучших совместных постановок театра – «Ромео и Джульетта» – будет показана в Праге 11 октября.

Фото: lenta.ru

- Наталия Дмитриевна, давайте сперва поговорим о вашем хореографическом спектакле, который смогут увидеть жители Праги и Чехии 11 октября: «Ромео и Джульетта». Чего ожидать зрителям? Кому стоит пойти на спектакль?

- Музыка балета Прокофьева – одна из самых великих партитур, которые только знает история музыки. Так что зрителям прежде всего следует ожидать потрясения от музыки, столь же гениальной, как и ее первоисточник – трагедия Шекспира. Авторская партитура великого Прокофьева для нашей версии знаменитого балета была восстановлена выдающимся дирижером Геннадием Рождественским. И в постановке мы хотели максимально приблизиться к шекспировскому первоисточнику, воплощенному в великой музыке. Это сюжет и музыка на все времена. Понятные всем без исключения – даже тем, кто придет на балет впервые в своей жизни. Поэтому пойти стоит всем. Ведь пьеса Шекспира очень современна. Все ее персонажи достойны любви. Но торжество вражды над любовью приводит к трагедии. Современным людям есть над чем задуматься.

- Я нашла упоминание в интернете, что постановку «Ромео и Джульетта» вы сделали еще в 1984 году, или это произошло раньше?

- Значительно раньше – в Новосибирске, в 1971 году. И это был грандиозный успех. Из других городов люди просто поездами приезжали на этот спектакль.

Фото: http://publications-theatre.ru

- Сколько раз (если это поддается подсчетам) зрители имели возможность попасть именно на этот хореографический спектакль?

- Подсчету никакому не поддается, потому что спектакль шел в Новосибирске, потом с 1981 года в нашем театре, показывался многократно на гастролях во множестве стран…

- Вносили ли изменения в балет «Ромео и Джульетты» за эти годы?

- Изменений ни в сценарии, ни в хореографии не было. Были изменения в оформлении – ведь изначально спектакль был поставлен для огромной сцены Новосибирского театра оперы и балета, а это самая большая сцена в нашей стране. Поэтому сейчас по сравнению с тем вариантом, где над сценой висело около двух тонн, все более компактно, но не менее образно и, на мой взгляд, замечательно передает атмосферу эпохи.

А каждое поколение танцовщиков, конечно, вносит свое понимание, свое отношение, свои индивидуальности. Я помню, какими красками заиграл спектакль, когда в него вошла великая Екатерина Максимова, звезда Большого театра, которая несколько лет танцевала в нашем балете и ездила с нами на многие гастроли. Спектакль примечателен еще и тем, что в нем важны все партии без исключения: не только главных персонажей, но и таких, как Тибальд, Меркуцио, синьор Капулетти, синьора Капулетти, Кормилица, служанка Нелли, отец Лоренцо… Так что у зрителей будет возможность увидеть сразу целую плеяду наших ведущих солистов, большинство из которых – совсем молодые, но уже очень яркие и интересные.

- Как вы сами оцениваете эту постановку? Считаете ли ее одной из лучших ваших работ?

- Да, считаю. Из всего, что мы с Владимиром Василёвым поставили, бесспорно, выделяются три спектакля: «Весна священная» Игоря Стравинского, «Сотворение мира» Андрея Петрова и «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Кстати, так не только я думаю – так говорят и специалисты, теоретики и историки балета, критики.

- А расскажите, над чем вы сейчас работаете? Каковы ваши творческие планы?

- Сейчас идет работа над двумя постановками. Балет «Щелкунчик и Принцесса Пирлипат» имеет в своей основе ту же сказку Гофмана, что и великий балет Чайковского. Только это предыстория сюжета, который разыгрывается в знаменитом балете: рассказывается, откуда, собственно, взялся Щелкунчик, и так далее, не буду раскрывать всех секретов. А музыку написал выдающийся композитор Эдуард Артемьев, с использованием тем Чайковского, причем, не только из балета, но и из других произведений.

То есть, здесь и авторская транскрипция классической музыки, и собственная музыка Артемьева. Очень и очень интересно. А второй спектакль – это будет реставрация знаменитого балетного шедевра, балета «Корсар» на музыку Адана, историческая реконструкция гениальной хореографии великого Мариуса Петипа, 200 лет со дня рождения которого исполняется в следующем году.

Фото: elle.ru

- Вы руководители известного театра классического балета. Скажите в чем разница балета ХХ века и ХХI? И чем отличаются зрители разных времен?

- В ХХ веке произошел грандиозный прорыв в искусстве хореографии, причем произошел не единожды. В начале века дягилевские сезоны показали принципиально иной подход к балету во всех аспектах. Затем в 30-е годы эпоха так называемого драмбалета очень много дала нашему искусству, и особенно это ощутилось не только в России, но и в Англии.

Наконец, в 60-е годы началось время симфобалета, связанное в нашей стране прежде всего с именем Юрия Григоровича. В ХХI веке мы пока видим, на мой взгляд, только повторы достигнутого в веке двадцатом. А зритель, думаю, не изменился. Хочет видеть прекрасный танец, наполненный смыслом. Просто современный зритель намного больше информирован, благодаря техническим достижениям: в любое время может увидеть на мониторе своего компьютера самое лучшее, что только было и есть в мировом балете. Но все равно приходит в театр, чтобы ощутить вот это сиюминутное рождение живого танца…

- Что бы вы хотели изменить в системе преподавания русской школы балета? Или с чем вы не согласны?

- Считаю, принципиально ничего менять не надо. Но что хотелось бы пожелать – чтобы молодые артисты лучше изучали старинную хореографию, чувствовали ее подлинный стиль. И, конечно, наряду с этим хорошо бы знали и неоклассику.

- Какими вы видите современного профессионального танцовщика или танцовщицу?

- Профессиональными и талантливыми. Талант, как говорится, дается Богом. Вот такого божественного проявления я всегда и ожидаю от артиста. Знаете, для меня высший комплимент, который я могу сделать балерине или танцовщику, это не определить их место в иерархии, не сказать кому-то, что вот ты – первый! Или второй… А сказать одно слово – ЕДИНСТВЕННЫЙ… Это самое высокое звание, если артист – единственный, неповторимый, ни на кого не похожий и ни с кем не сравнимый… вот таких единственных я и хочу видеть. Ведь лучшее, что придумало человечество – это классический балет…

Купить билет на спектакль «Ромео и Джульетта» вы можете здесь или в офисе нашей редакции по адресу Václavské náměstí 813/57, Praha 1, а также заказать по телефону +420 212 247 420