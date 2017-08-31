Пражский дизайнер Анна Кутузова: О том, что такое дизайн-проект

В 21 веке дизайн касается буквально всех сфер жизни человека: от визиток и одежды до квартиры и сада на даче. Журналист портала 420on пообщался с пражским дизайнером на тему того, что такое дизайн-проект квартиры, каковы его стадии и кому он нужен.

Анна Кутузова, дизайнер:

«Я из Санкт-Петербурга, мне 22 года, училась в Санкт-Петербургском Государственном Университете Технологии и дизайна на факультете пространственной среды (2011-2015), далее проходила программу обмена Erasmus в Финляндии в Университете KYAMK по специальности Design & Media города Коувола. Сейчас поступила в магистратуру на программу Architecture and urbanism в ARCHIP в Праге, живу в Чехии уже год. Дизайном занимаюсь с 2014, сначала работала в двух компаниях в Санкт-Петербурге около года, но потом, пришла к выводу, что нужно развивать свое дело. Так как переехала в Прагу, решила развивать его уже тут: так и появилась идея создания своей студии KAA | Architects».

kutuzovaann@gmail.com | +420 774 551 707

- Анна, вы занимаетесь дизайном интерьеров, у вас профильное образование и уже десятки осуществленных проектов. Как бы вы объяснили людям, далеким от темы дизайна: что такое дизайн-проект и для чего он нужен? И кому он нужен?

- Дизайн-проект – это не красивое изображение интерьера, а полный пакет документов и чертежей для полного его осуществления, который можно передавать строителям. Скажем так, мозаика, которая собирается в единую картинку, где важна каждая маленькая деталь.

Как по мне, он нужен всем, кто обустраивает или даже только покупает свое жилье, офис или, например, ресторан. Не всегда самостоятельно можно грамотно организовать пространство. Ваш дом – это организм, который будет работать на вас и создавать вам ощущение комфорта. Для этого есть профессионалы в этой области, которые на основе ваших вкусовых предпочтений и других особенностей и пожеланий создадут конечный результат.

Дизайн-проект позволяет точно понять и увидеть, как будет выглядеть проектируемое помещение. Увидеть его стилистическую направленность, цветовую гамму, освещение, функциональную организацию пространства. К тому же под авторским надзором дизайнера вероятность совпадения желаемого и действительного многократно возрастает.





- Я понимаю, что это обширное понятие и включает в себя ряд моментов. Что именно в себя включает дизайн-проект?

- Если говорить о полном дизайн-проекте, то он включает в себя все, от А до Я. Обычно дизайн-проект состоит из чертежной документации, 3D-визуализации помещений, ведомостей, спецификаций и в лучшем случае авторского надзора.

Чертежная документация – это в первую очередь обмерочный чертеж, который является отправной точкой. После проведения замеров создаются остальные планы для реализации проекта. Пакет этих чертежей может быть разный, в зависимости от задач проекта.

3D визуализация – это фотореалистичное изображение помещений и зданий, их интерьеров и экстерьеров. После утверждения интерьеров можно подходить к подбору мебели. Обычно это самый долгий, но и увлекательный процесс. Дизайнер подбирает для интерьера материалы, оборудование и мебель. Иногда дизайнер и клиент могут ездить вместе подбирать все. Клиент может не знать, куда надо идти и где что покупать, а обязанность хорошего дизайнера – быть «в курсе событий» и знать модные тенденции в интерьере и мебели, знать, где и что купить. Это экономит вам время и деньги.

Авторский надзор – это полностью контролируемый дизайнером процесс проведения ремонтных работ. Дизайнер контролирует стройку, постоянно контактирует и консультирует прораба, а также следит за дисциплиной выполнения работ.



- Можно ли воплотить дизайнерский проект в жизнь от «а» до «я», учесть все его моменты? Или же чаще при его реализации происходят изменения? Если так, то по каким причинам они происходят?



- Можно, но, так как проект – это воплощение творчества, иногда происходят некоторые изменения. И как дизайнеру, так и заказчику хочется что-то добавить или что-то убрать. Как раз для этого и существуют определенные стадии в дизайн-проекте, которые согласовываются, и, пока не будет достигнуто обоюдное соглашение, на следующий этап переходить не стоит.





- Меняется ли понятие «дизайн-проект» со временем? Добавляются ли в него какие-то новые этапы?



- Само понятие «дизайн-проект» не меняется, разве что имеет разную направленность. А по поводу этапов, то каждый дизайнер работает в определенной для него последовательности и удобными для него способами. Именно поэтому, обращаясь в дизайн-студию, вам могут предложить совершенно разные пути развития, но, как правило, основные моменты работы не отличаются.



- Как долго может готовиться дизайн-проект? Что для него требуется?



- Оптимальный срок выполнения – 45 дней. Однако все зависит от цели и поставленной задачи. Иногда требуется полный пакет чертежей, а иногда только визуализация. Конечно, от этого и зависят все сроки. Минимальный срок – это 2 недели с минимумом целей.



- Возможно, что есть разновидности дизайн-проектов. Какие?

- У каждой дизайн студии они отличаются, но в основном делят на 3-4 типа. Для меня, например, комфортно разделять на 4 варианта: практичный, который включает себя минимум чертежей, но максимум информации; стандартный, оптимальный и продвинутый, который включает в себя все. Но если нужно, можно подстроиться и сделать что-то индивидуальное. Не всем подходит одно и то же.



- Сколько по времени может занимать разработка дизайн-проекта?



- От двух недель до двух месяцев. Но, все очень индивидуально и зависит от ваших целей.



- Что нужно сделать дизайнеру для того, чтобы клиент его понял?



- Наверное, понять клиента. У меня не было с этим сложностей, все мы люди, каждому нравятся разные направленности в дизайне, мебели, да и вообще, в жизни, а понять нам друг друга помогает язык и умение слушать и слышать. Здесь главное – это разговор. Чем больше ты общаешься, тем больше понимаешь человека.



- Дизайн – это ведь не только выбор покрытий, чертежи и планировка комнат. Это еще и тонкая психологическая работа (цвет, свет, зональность). Расскажите от себя, как вы понимаете дизайн.



- Для меня дизайн – это то, что отображает нас. Невозможно жить и существовать в месте, которое тебя не отображает как личность. Твой дом – это твое пространство, оно есть ты.







Совет от дизайнера тем, кому потенциально нужен дизайн-проект.

Советую не заниматься самодеятельностью, и как только затеяли стройку или покупку квартиры – сразу обращаться к специалистам в этой сфере. Иногда даже лучше обратиться к дизайнеру при покупке квартиры, он поможет вам выбрать вариант уже зная, что вы хотите. Это может помочь избежать лишних затрат на перепланировку. Однако здесь тоже нужно быть внимательным и выбрать архитектора-дизайнера в своем, так сказать, вкусе, с которым вы будете смотреть в одном направлении.