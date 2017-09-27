Иммиграция, элитная недвижимость, бизнес за границей: О чем расскажут на международной выставке в Каннах

В чем преимущества бизнес- и инвестиционной эмиграции, почему иностранцы все чаще вкладывают деньги в элитную недвижимость и для чего необходим профессиональный финансовый консалтинг? Об этом рассказывает генеральный менеджер международной выставки CIELP Expo Ксения Корзун.

26-27 октября 2017 года в Каннах пройдет международная выставка по иммиграции, элитной недвижимости и частному финансовому консалтингу – Cannes International Emigration and Luxury Property Expo (CIELP Expo). В мероприятии будут участвовать ведущие иммиграционные компании, застройщики, консалтинговые и аудиторские фирмы из более чем 30 стран мира.

Генеральный менеджер мероприятия Ксения Корзун ответила порталу 420on.cz на вопросы о предстоящей выставке.

- Ксения, выставка посвящена бизнес- и инвестиционной эмиграции. Могли бы вы рассказать об этом более подробно?

- Бизнес и инвестиции – это механизм получения статуса ПМЖ/ВНЖ (постоянный/временный вид на жительство) или гражданства в выбранной вами стране. Бизнес-эмиграция подразумевает вложение активов в бизнес (открытие новой или покупка уже существующей компании), а инвестиционная эмиграция – это покупка недвижимости, государственных ценных бумаг.

В разных странах действуют свои программы, которые постоянно меняются. Суммы вложений по могут колебаться от 200 тыс. евро до 2 млн и более. Все зависит от страны, сроков получения статуса и прочих условий. Зачастую получить ПМЖ/ВНЖ/гражданство по таким программам намного проще, чем с помощью рабочей эмиграции либо через образовательные программы. Меньше требований к документам, более лояльные требования к знанию языка или даже их отсутствие, совсем другие сроки и прочее. Это идеальный вариант получения статуса резидента в другой стране для обеспеченных людей.



- Правда ли, что поток бизнес- и инвестиционных эмигрантов сейчас увеличивается? Из каких стран наблюдается самый высокий интерес к такой эмиграции?

- Люди, достигшие определенного уровня достатка и успеха в своей стране, пытаются перевести часть своего капитала в развитые страны (банки, недвижимость, бизнес) и, получив статус ВНЖ/ПМЖ или гражданина, иметь свободный доступ к ним в любой момент. В последние годы ввиду экономической и политической ситуации наблюдается повышение спроса на такую эмиграцию из стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан). Большой интерес к инвестиционным программам был и остается у граждан Китая, Индии и стран Ближнего Востока.

- Какие развитые страны больше всего интересуют иностранцев?

- Список самых желанных стран практически не меняется на протяжении десятилетий. Это США, Канада, Великобритания, Австралия, страны Евросоюза. То есть государства, которые имеют максимально высокий уровень безопасности и демократии, политической и экономической стабильности, лояльные к эмигрантам и т.д. Также сейчас на рынке активно продвигаются инвестиционные программы в таких странах, как Кипр, Мальта, страны Карибского бассейна, Португалия. Тут уже сам человек должен делать выбор по ряду его сугубо личных, субъективных причин. Поэтому важно хорошо изучить специфику не только самой иммиграционной программы, но и нюансы страны – законы, налоги и прочее.



- Чем иностранцам интересна тема элитной недвижимости?

- В первую очередь мы приглашаем застройщиков из тех стран, в которых предусмотрены иммиграционные программы через покупку недвижимости. А также из стран, которые популярны среди наших гостей для инвестиций в недвижимость, – в основном это курортная недвижимость. Ее можно использовать в личных целях или сдавать в аренду с целью получения дохода. Это престижная недвижимость премиум-класса и выше. Например, панорамные апартаменты от 200-300 тыс. евро, виллы или дома от 500 тыс. до нескольких миллионов евро.

В последнее время инвестирование в недвижимость стало популярным методом сохранения активов, потому как вкладывать ресурсы в ценные бумаги или чужой бизнес рискованно, когда ты не знаешь специфики страны и рынка ценных бумаг. Также после проблем с банками для многих это более надежный и комфортный путь сохранения своих активов, который не требует особых знаний. То есть это защищенные вложения, которые, естественно, наиболее интересны для инвесторов.

- Каким вопросам посвящена тема частного финансового консалтинга?

- Это весь спектр услуг по управлению финансами, активами, налогами и т.д. При покупке ценных бумаг, открытии бизнеса, приобретении недвижимости во всех развитых странах действуют жесткие правила декларирования источника доходов, уплаты налогов, правильного оформления финансовых бумаг. Без корректного пояснения источника доходов вам попросту могут не разрешить провести сделку и не открыть счет в банке. Неправильно указанные активы, средства и прочее могут впоследствии вызвать проблемы с эмиграционными процессами. Во избежание неприятных сюрпризов лучше обратиться за помощью к профессионалам. Поэтому актуальность услуги финансового консалтинга для потенциального инвестора или эмигранта более чем оправдана.



- Выставка Cannes International Emigration and Luxury Property Expo пройдет в Каннах 26-27 октября. Кому будет полезно посетить это мероприятие?

- Среди участников в этом году будет много компаний с мировым именем и филиалами по всему миру, поэтому я убеждена, что общение на выставке будет максимально полезно как для частных посетителей, так и для профессионалов отрасли. Выставка изначально рассчитана на форматы B2B и B2С.

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