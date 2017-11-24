Разрушить стену непонимания: Интервью с послом Азербайджана в Чехии

Посол Азербайджана Фарид Шафиев о недемократичном отношении демократических СМИ, чешской журналистике и армянском лобби.

В начале сентября расследование консорциума европейских газет под названием «Азербайджанский ландромат» наделало много шума. В нем, на основе данных датского банка, утверждалось, что Баку через подставные структуры переправило в Европу порядка 2,5 млн долларов. Часть денег, согласно расследованию, была использована на покупку недвижимости для членов правящей элиты, часть шла на вознаграждение проазербайджанских европейских политиков.



В Чехию по этим каналам пришло порядка 130 млн крон. Официальный Баку категорически отвергает все обвинения и жалуется, что никто из журналистов не интересуется его обьяснениями. Чтобы исправить ситуацию, портал 420on.cz поговорил непосредственно с послом Азербайджана в Чехии Фаридом Шафиевым.​

- Господин посол, как вы считаете, почему возникла вся эта шумиха и в целом негатив вокруг представителей вашей страны и их деятельности за рубежом?

- Мы все знаем, что в Чехии только что прошли выборы, были достаточно напряженные дебаты, и в этом водовороте Азербайджан оказался в некоторой степени разменной монетой или даже невольным орудием для дискредитации определенных политиков. Было несколько материалов, которые касались нашей страны. В одной из статей говорилось о так называемом «ландромате», однако, каких-либо данных, подтверждающих подлинность этой информации, лично у меня нет. И, как оказалось, у растиражировавших всю эту историю мировых СМИ, - тоже. В их распоряжении только предположения на основании расследования, относящегося к периоду 2012-2014 года, которые были преподнесены как факты. На это я могу ответить – никакими нелегальными делами в Чехии мы не занимаемся. Кто хочет – пусть проверяет. Мы действуем строго в рамках конвенции о дипломатических отношениях.

Некоторые журналисты, писавшие на эту тему (так, у нас все же появился шанс побеседовать с репортером из Mlada Fronta), в принципе слабо представляют, из чего состоит дипломатическая работа. Есть депутаты, которые составляют группу дружбы с нашей страной, они активно участвуют в развитии двусторонних отношений между ЧР и Азербайджаном. Мы с ними активно сотрудничаем. И такие группы дружбы, конечно же, существуют и с другими странами.

В статье говорилось о том, что какие-то деньги были переведены из Лондона в Чехию. И при этом представитель Transparency International заявил, что у них нет доказательств, что это как-то связано с чешскими политиками. Откровенно скажу, я уже в апреле этого года знал, что против некоторых чешских политиков, в том числе против спикера парламента, будет организована черная пиар-кампания.



- То есть речь идет исключительно о внутриполитической борьбе в Чехии и какие-то внешние силы в этом не замешаны? Расследование затронуло всю Европу…

- Конкретизирую, и я бы хотел, чтобы вы меня процитировали правильно: здесь есть рука армянского лобби. Хотя кто-то из читателей, наверное, скажет: «Ну вот, Азербайджан опять пытается найти козла отпущения». И опять армяне. Но, на самом деле, я говорил об этом самому спикеру парламента и некоторым депутатам: у меня есть точные сведения на этот счет, - был сброс информации. Более того, есть факт: журналист, который позвонил спикеру Яну Гамачеку, начал спрашивать про отношение к Азербайджану, а потом вдруг неожиданно спросил про Турцию. В данном случае она ни в какой связи с «ландроматом» не упоминалась.



И вообще непонятно, как появилась в этом контексте. И когда Гамачек уточнил – причем тут Турция, то журналист быстро ретировался и снял вопрос. Вывод: ясно, откуда сведения. Страна, которая считает своими врагами Турцию и Азербайджан, - Армения. Поэтому у меня есть уверенность, что часть материалов была скинута армянским лобби, и в том числе, чтобы дискредитировать чешских политиков, которые участвуют в группе дружбы с Азербайджаном. Я об этом открыто заявляю. На интервью я спросил репортера Mlada Fronta, есть ли какие-то конкретные доказательства реальности схемы ландромата у его издания. Но их не оказалось, поэтому в статьях был сделан своеобразный «дисклеймер» о неподтвержденности сведений. В результате Mlada Fronta принесла извинения за недостоверную информацию.

- После официального обращения посольства и вашей последующей встречи с репортером, материал был откорректирован? Хотя бы в онлайн версии? Наша редакция, сделав фактчекинг, материал вообще сняла.

- Статья не была удалена, но в ближайшее время мы ждем выхода моей статьи с соответствующими комментариями (статья опубликована 01.11.17). А еще одну публикацию, абсолютно клеветническую, об азербайджанских бизнесменах, обещали откорректировать и, надеемся, принесут официальные извинения. Если этого сделано не будет, упоминаемые в ней граждане Азербайджана готовы подать в суд и доказать лживость обвинений. Но пока мы ждем шагов со стороны издания. Конечно, печально, что тема связей с иностранным государством используется для внутриполитической борьбы, однако, похожая ситуация складывается и в Северной Америке, и в Европе.



- Однако это не первые нападки на Азербайджан со стороны европейских СМИ. С чем связано такое предвзятое отношение? Пока угадываются знакомые тезисы о диктаторском режиме и исламе.

- Конечно, справедливо отметить, что выходило немало интересных статей об экономике Азербайджана, о двухсторонних связях, о перспективах туризма – мы сейчас активно развиваем этот сектор. Но с точки зрения политики – вы правы.

Как и в любой другой стране, в нашей тоже существуют проблемы, в том числе в области прав человека, коррупции и так далее. Мы это не отрицаем, мы работаем над этим. Но почему-то никто об успехах не говорит…

Сложно это объяснить, и нельзя все сводить только к уже упомянутому «лобби». Вероятно, роль играет именно изначально предвзятое отношение. Наш прогресс и развитие экономики, собственная позиция по многим вопросам внешней политики, независимость от международных блоков и объединений, мы не входим ни в какие «провосточные» или «прозападные» течения, - все это усложняет наше положение. Некоторые силы хотят, чтобы мы примыкали к каким-то «лагерям». Но для нас важны конструктивные отношения со всеми нашими соседями. Свидетельство тому – недавний запуск важного железнодорожного пути, который должен соединить Китай с Европой, он был создан усилиями трех стран: Грузии, Турции и Азербайджана. Мы активно работаем еще над одним железнодорожным проектом между Россией и Ираном.

Что касается впечатления, которое мы производим. Отвечу как историк. Западный мир традиционно воспринимает исламские государства через призму колониализма, захвата и вместе с тем нецивилизованности. В исторической науке это явление получило термин «ориентализм». Это идет еще со времен противостояния Османской империи и Европы. Но те, кто серьезно изучает регион, знают, что Азербайджан – светское государство, долгие века у нас мирно сосуществуют многие религии. И евреи, и христиане, и мусульмане. А все законодательство построено на европейских принципах.



- Что посольство делает для исправления ситуации с общественным мнением?

- Некоторое время мы сотрудничали с пиар-агентствами, и это нормальная практика, но нас почему-то начали обвинять в «икорной дипломатии». Хотя мы делали то же, что и другие страны для развития туризма, привлечения инвестиций, налаживания двусторонних связей. Работали по журналистским материалам с различными изданиями, и надеемся продолжить начатое. Сейчас увеличивается поток путешественников в нашу страну – и мы стараемся рассказывать о культуре, истории, религии, архитектурных и природных красотах азербайджанской земли. У нас очень вкусная национальная кухня, которую любят на территории бывшего СССР, но, к сожалению, практически не знают в Чехии. Для Европы мы новая страна, и нам нужно дальше развивать свой «бренд». Конечно, такая работа требует времени, сил и, не будем скрывать, финансов.

Мы регулярно рассылаем по изданиям пресс-релизы, но после этого с нами никто не связывается. Предполагаю, что их даже никто не читает в силу сложившегося стереотипа. Журналисты привыкли пользоваться вторичной информацией от информагентств, а не обращаться напрямую. Наверное, это легче и быстрее, но от этого страдает качество. Стараемся распространять информацию через социальные сети.



- Вы думаете, что дело в непрофессиональном подходе отдельных изданий и журналистов?

- До прибытия в Чехию я работал в посольстве в Канаде. Там, независимо от того, какой материал вышел в прессе по теме Азербайджана, у нас была возможность на демократическом основании опубликовать ответ. И мы знали, что он увидит свет. В Чехии ситуация другая. Подобные наши попытки оказались безрезультатными, и нам было сказано практически напрямую – или находите контакт с конкретными журналистами-редакторами, или просто берите рекламные площади. Вот такой подход.

Конечно, как я и говорил, есть силы, которые намеренно накаляют ситуацию. Я хочу назвать имя депутата – Яромира Штетины, достаточно влиятельного в определенных кругах, который якобы занимался правозащитной деятельностью, делился информацией с определенного рода организациями типа Člověk v tísni, которые хотят подорвать территориальную целостность Азербайджана. Никаких других целей по отношению к нашей стране у них нет.

Мы знаем, сколько во имя «идеи демократии» было разрушено государств, и людям после этого не стало жить легче, там хаос. Конечно, это ни в коей мере не оправдывает проблем свергнутых правительств, но что получилось в итоге?

Мы стараемся привлечь внимание к нашему государство не только как к перспективному экономическому региону, но и через совместные выставки, сотрудничество между университетами, содействуя развитию бизнес-связей. В Чехии учатся студенты из Азербайджана.



- Как раз хотелось затронуть тему диаспоры. Насколько она многочисленна в Чехии? Азербайджан экономически стабилен, оттока рабочей силы из страны нет – ни «рабочих рук» , ни «мозгов». Студенты, отучившись, возвращаются на Родину.

- У нас здесь диаспора небольшая, особенно если сравнивать с другими странами. По статистике в Чехии около 700 наших граждан, из них примерно 200 студентов. Но тем не менее в июне усилиями диаспоры была открыта Чешско-Азербайджанская коммерческая палата, которая также планирует активно проводить мероприятия и развивать деятельность. Вообще, на следующий год планы большие – будет столетие учреждения Азербайджанской Демократической Республики, фактически, празднование независимости страны.

Да, большой миграции из страны нет. Но мы все-таки смотрим на эти процессы как на общую тенденцию глобализации, когда люди привыкают работать в других странах, жить и путешествовать свободно. Границы открыты, возможностей много. Например, в Азербайджане тоже работает немало чешских специалистов.



- Работа посла подразумевает то, что вы представляете лицо государства. А как у частного лица, какие впечатления о Чехии? Позволяете себе в свободное время пиво с кнедликами?

- Все-таки и в кухне я патриот – с азербайджанскими блюдами ничто не сравнится. А вот чешское пиво мне нравится! Страна очень красивая, столько памятников ЮНЕСКО. Когда есть время, стараюсь знакомиться с маленькими городами, историческими и архитектурными сокровищами чешской земли, ее природой.

Беседовала Эмма Ливенцова