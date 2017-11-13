Резидент STAND UP PRAGUE Алишер Нурахметов: «Мы делаем классную тусовку, а не просто вечер юмора»

В конце ноября в Праге пройдет жаркая вечеринка STAND UP PRAGUE II. Эксклюзивно для 420on.cz ведущий и резидент клуба Алишер Нурахметов рассказал о сюрпризах для зрителей, особенностях местного чувства юмора и разнице между чешской и русскоязычной публикой.

- Алишер, какой это по счету «Стендап» в Праге? Сколько вам исполнилось в этом году?

- Это будет наша 29-ая вечеринка! Даже не верится, что в этом году нам исполняется уже 4 года. Первый «Стендап» в Праге прошел в ноябре 2013 года.

- Вы довольны тем, как развивается проект? Чего удалось добиться по сравнению с первым шоу?

- Еще бы. За эти годы мы набрались опыта. Наши ребята участвовали в известных телепроектах: «Камеди баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ, «Рассмеши комика» на телеканале KVARTA, чешский «Comedy Club» на телеканале Prima Comedy. В прошлом году, кроме Праги, мы провели два шоу в Брно.

Интерес публики растет, на шоу приходит все больше людей. Есть постоянные зрители, которые ходят буквально на все шоу. Спасибо вам огромное! Мы все время придумываем новые фишки, чтобы зрителям было еще интереснее. Кроме стендап-монологов в конце шоу проводим импровизацию со зрителями, разыгрываем подарки от партнеров, иногда даже подготавливаем веселые музыкальные номера.

На наши открытые микрофоны постоянно приходят новые участники. Они впервые пробуют себя в этом жанре. Если получается удачно – мы приглашаем их выступать на наших вечеринках. Так что будем рады видеть новых юмористов в нашей команде. Приходите, не стесняйтесь.

- Почему на этот раз вы решили сменить площадку?

- За все время существования нашего клуба мы сменили 5 площадок, потому что каждый год желающих попасть на шоу становится все больше и больше. На последнюю вечеринку в клубе Phenomen (там, кстати, проходят «Стендапы» чешского проекта Na stojaka) билеты разошлись почти за неделю! А этот клуб рассчитан на 120 человек.

Поэтому в этот раз мы решили взять площадку еще больше: на 250 мест. Чем больше людей, тем круче атмосфера. Это клуб «Tresor» на Виноградской, недалеко от центра, раньше он назывался «Dance Union Club». Он идеально подходит под формат наших вечеринок.

Там уже проходили «Comedy Club Prague» и сольный стендап-концерт Славы Комиссаренко. Зал очень уютный, отличное освещение, звук, бар… В общем, есть все, что нужно для отдыха! Поэтому до лета мы планируем постоянно выступать здесь.

- Кто ваша постоянная аудитория?

- Много студентов, которые учатся в Праге не первый год и уже понимают местный юмор. Немало и тех, кто закончил университет, женился, работает, воспитывает детей. В основном это люди от 18 до 30 лет. Вообще мы не ограничиваемся возрастными рамками, приглашаем всех: уверены, что на каждый найдет, над чем посмеяться.

- А бывают такие неловкие ситуации, когда публика не понимает юмора?

- На открытых микрофонах – да. Бывают такие моменты, когда люди не смеются или когда несколько человек просто лопаются от смеха, а остальные сидят в недоумении. Но на основных шоу такое случается редко, потому что мы заранее проверяем материал на пробных вечеринках. Туда приходит немного людей, мы тестируем новые шутки и даем возможность выступить новичкам.

- А над чем люди смеются больше всего?

- Над местными актуальными шутками о нашей «цизинецкой» жизни в Чехии. Мы шутим о том, что видим, поэтому чаще говорим на эти темы. Но опять же, нас много, и проблемы у всех разные, поэтому в наших шутках каждый найдет что-то свое.

- Как вы считаете, отличается ли «Стендап» по телевизору и вживую?

- «Стендап», как и пьесы в театре, нужно смотреть вживую. Это совершенно другая энергетика. Ты лучше чувствуешь каждую шутку и понимаешь каждого комика. Телевизор многое съедает. Это как смотреть футбольный матч: согласитесь, что на стадионе совершенно другая атмосфера. Аналогично и со стендапом. Тем более, это интересная тусовка для всех русскоговорящих в Праге. Многим зрителям нравится просто пообщаться, с кем-то познакомиться на вечеринке, выпить, покурить кальян. Не нужно рассматривать это только как вечер юмора. Мы делаем классную и веселую тусовку. Поэтому именно с нас лучше начать выходные.

- Хэдлайнером шоу будет известный комик Андрей Шарапов. Это значит, что билеты будут дороже?

- Мы давно думали о том, чтобы приглашать опытных стендап-комиков как хэдлайнеров шоу. Для нас это обмен опытом, для зрителей – хороший подарок. Хотя наши расходы с приглашением гостя увеличились, цены на билеты почти не изменились! Так что спешите, мест с каждым днем остается все меньше.

Для тех, кто не знает, расскажу немного об Андрее. Это необычный и талантливый стендап-комик из Санкт-Петербурга, финалист проектов «Камеди баттл» и «Открытый микрофон». Он выступает сольно и работает автором на телеканале ТНТ. В Прагу он приедет с новым материалом, и мы все с нетерпением ждем его выступления. Советую посмотреть пару роликов с ним на ютубе: уверен, что вас заинтересует. Конечно, и наши постоянные резиденты тоже подготовили много всего интересного.

- Чего еще ждать от новой программы, заинтригуете нас?

- Будет много новых, но проверенных шуток. Вместе со зрителями мы сыграем в юмористическую импровизацию: каждый сможет прочувствовать тот момент, когда рождается юмор.

Вы увидите двух новых участников, которые круто выступили на наших проверочных вечеринках, и чешского стендапера (он будет шутить на русском языке). Еще мы приготовили новый музыкальный сюрприз (кто постоянно ходит, знает, что это). Будет больше людей, больше подарков от партнеров. В общем, приходите и все увидите.

- Как вы считаете, чувство юмора врожденное или его можно развивать?

- Я думаю, что чувство юмора врожденное и есть у каждого. Уровень, конечно, у всех разный. А так я просто не знаю ни одного человека, который бы ни разу удачно не пошутил. Все мы шутим и любим сами посмеяться.

- Как вы считаете, у чехов и русскоязычных зрителей чувство юмора отличается? Кого проще рассмешить?

- В принципе, мы с Тиграном выступаем на чешском с теми же шутками, что и на русском шоу. Понятия добра и зла у всех одинаковы. Проблемы на работе, политика, отношения и т.д. Но, конечно, есть некоторые темы, которые будут непонятны.

Чехи еще не настолько перенасытились юмором, как русскоговорящий зритель. Потому что у них нет такого обилия юмористических проектов и шоу. На наших же телеканалах каждую неделю новое шоу. Наш зритель более избалован в юморе, чем чехи. Поэтому их легче чем то удивить.Но я благодарен нашему зрителю, что он не дает расслабляться и постоянно мотивирует выдумывать что-то необычное.

- Меняется ли чувство юмора у русскоязычных людей, которые долгое время живут в Чехии?

- Сложно сказать. Мы живем вместе с ними одними и теми же проблемами. Конечно, мы уже редко шутим над тем, что мы тут первый год, не знаем чешского и т.п. Мы ведь с каждым годом меняемся, а параллельно с этим меняются шутки и зритель. Поэтому у нас с каждым разом все больше и больше постоянных зрителей.

- Что планируете делать дальше? Кого приглашать?

- Планируем дальше развивать наш клуб и расширять аудиторию. Наша мечта – провести большой стендап-концерт в театральном зале, где будет минимум 1000 человек. Насчет хэдлайнеров пока не знаем, но в любом случае будем приглашать интересных комиков.

Посмотреть схему зала и почитать афишу вечеринки «Про вшэхни цизинце» можно здесь.

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