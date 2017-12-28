Финалист телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар: «Если верить в чудеса, они обязательно исполнятся»

Чешский певец Ладислав Бубнар без знания русского языка поехал в Россию поучаствовать в телешоу «Голос» и дошел до самого финала. В эксклюзивном интервью порталу 420on.cz он рассказал о своих впечатлениях от проекта.

- Ладислав, почему вы поехали участвовать в русском «Голосе»?

- В этом году я был крещен по православной вере. Мои крестные родители очень много помогают мне в творческом пути и росте. Конечно же, мне очень интересна страна, в которой они живут, русские традиции и музыка. Чтобы изнутри узнать жизнь русских людей и культуру, а заодно и попробовать свои вокальные силы, мы решили принять участие в «Голосе».

- Вы прошли в финал конкурса «Голос». Расскажите, что это для вас значит?

- Если честно, я не строил никаких планов и изначально не рассчитывал на победу в этом проекте. Попасть в финал «Голоса» – это уже огромная победа. Я хотел попробовать себя, потому что смотрел практически все сезоны «Голоса» и понимал, что в России очень сильные исполнители. Мне было просто интересно увидеть свой уровень.

То, что сейчас происходит, похоже на волшебный сон. Как я уже не раз говорил, если поставить перед собой цель и верить в чудеса, они обязательно исполнятся. Мое попадание в финал – это пример всем талантливым детям, у которых нет финансовых возможностей показать себя. Это пример для одаренных ребят из детских домов. Я уже был в Москве в детском доме и подружился с большим количеством детей, которые болеют за меня.

- Вам сложно петь на русском языке?

- С одной стороны, сложно, с другой – нет. Сложно, потому что это новый язык. Я, к сожалению, пока не владею им в совершенстве. Когда я приехал в Россию, то знал всего несколько слов: «здравствуйте», «до свидания», «как дела». Сейчас я уже свободно даю интервью на русском, по крайней мере, пытаюсь это делать.

Главное, что я всегда стараюсь петь от сердца, а когда поешь от сердца – неважно, на каком языке песня. Люди это чувствуют и понимают. Наверное, поэтому целых 75% зрителей отдали свои голоса за меня во время полуфинала. Это было очень приятно.

Комментарии наставников Леонид Агутин: «Подкупает доброта, которая неистребляема в нем. Ладислав действительно хорошо поет». Александр Градский: «У Ладислава получилось замечательно. Не знаю даже, это волшебство или нет. Но, такое спокойное введение в сказочную ситуацию и потом, конечно, верхняя нота. Фантастическое и чудесное исполнение». Дима Билан: «Я потрясен абсолютно Ладиславом, потому что это что-то невообразимое. Вы так владеете своим голосом, сделали столько новых интонаций и создали неповоторимую атмосферу, которой не впечатлиться было невозможно». «Ладислав, я давно вам говорю, что вы действительно исключительный музыкант. Вы просто поете каким-то божественым образом. Правда. И спасибо вам за это».

- Расскажите о своих впечатлениях во время прямого эфира? Что вы чувствуете, зная, что сейчас будете петь перед целой страной и не имеете права на ошибку?

- Прямой эфир – это очень ответственно и сложно. Ответственно, потому что действительно не имеешь права на ошибку. Ответственно, потому что Россия – это многомиллионная страна, и ты поешь для огромной аудитории. Самое главное в прямом эфире – пробить это стекло экрана и достучаться до каждого человека, который в это мгновение смотрит на тебя. Поэтому всегда есть страх, что ты что-нибудь сделаешь не так. Но, с другой стороны, я чувствую поддержку людей, которые пишут мне в социальных сетях, подбадривают меня, верят – это очень помогает. Такого впечатления, как от прямых эфиров, я еще ни разу не переживал в жизни и, скорее всего, вряд ли когда-нибудь еще переживу. Это волнение и драйв вперемешку с огромной дозой адреналина. И, конечно же, огромное наслаждение, что я могу петь для такого количества людей, могу передать свою любовь через музыку.

- Кто и что вас поддерживает во время проекта?

- Я чувствую поддержку всех телезрителей, которые голосуют за меня, пишут мне огромное количество писем, комментариев. Все это мне очень помогает. Мои крестные родители ни на минуту не оставляют меня без своей поддержки. Даже если они в этот момент не находятся рядом, это телефонные звонки, письма. Сейчас они приехали в Москву, чтобы поддержать меня в финале. Конечно же, меня поддерживает продюсерский центр Алекса Верника, который и придумал всю эту историю. Огромное спасибо самому Алексу, он все время находится рядом со мной, помогает мне морально и физически. Без него я бы точно не справился. Огромное всем спасибо!

- Расскажите, чему ценному учит вас Пелагея как наставница? Какие самые важные советы вы получили от нее? Чему научились? Вы рады, что работаете именно с ней?

- Я сознательно выбрал Пелагею, потому что одной из целей моего участия в проекте «Голос» было как можно глубже узнать русскую культуру и русскую песню. Эта музыка мне очень нравится: она близка к славянской песне, культуры очень похожи. Сама Пелагея, на мой взгляд, является лучшим мастером русской народной песни на российской эстраде. После ее занятий я вижу и чувствую, что манера моего пения изменилась, она стала более мягкой, душевной, сердечной. Огромное спасибо Пелагее, и конечно же, моим учителям, которые работают со мной на этом проекте. Это Светлана Геннадьевна Ханова, мама Пелагеи, и Нина Савицкая – мой педагог по вокалу, которая отдает мне всю свою душу и сердце.

- Какие в целом впечатления от проекта «Голос»? Какие ожидания?

- Если сказать кратко, то это волшебный сон, который сбывается. Ожидания и мечты маленького мальчика в преддверии Нового года. Когда часы бьют 12, верится, что за эти мгновения все изменится. Но сказка уходит, а проект продолжается – и я уже в финале. Я уверен, что это новый этап в моей творческой карьере и начало моего большого пути.

- Были ли у вас какие-либо трудности на проекте?

- Конечно, никакой проект не бывает без трудностей. Представьте, всего за два-три дня нужно выучить песню на незнакомом языке. К финалу нужно выучить пять песен. И все новые, все на чужом языке. Это, конечно, нелегкая задача.

Конкуренция, конечно же, это особый момент любого состязания. Слава Богу, что наша команда оказалась очень сплоченной. Мы все сдружились, помогали друг другу морально, поддерживали. Лишь в самом начале проекта были попытки психологического давления со стороны конкурентов. И не только на меня. Такая психологическая атака вывела из равновесия не одного артиста. Но я трезво оцениваю свои силы и ясно смотрю на вещи. И сейчас я пою в финале, потому что всего себя отдаю творчеству. Ведь здоровая конкуренция должна строиться не на попытках запугать соперника, а на честном соревновании.

- Какие ваши дальнейшие планы?

- Уже второго января в Санкт-Петербурге состоится премьера большого сказочного шоу Алексея Голубева «Дом с привидениями», где я играю одну из главных ролей – злого колдуна Ворона. «Дом с привидениями» – это фантастическая, сказочная история для детей. Я буду очень рад выйти на сцену в эти новогодние дни уже в качестве финалиста шоу «Голос» и подарить кусочек сказки российским детям.

Сейчас большую часть своего времени я буду проводить в России, мы готовим постановку-шоу, где я выступлю в новом для себя и зрителей амплуа. Это будет очень красивое, уникальное представление. Пока не буду открывать всех секретов. Скажу только, что премьеру этого шоу можно будет увидеть в Москве уже в начале марта 2018 года.

- Расскажите о вашем благотворительном концерте в Праге, который состоится 26 марта.

- Это будет большой благотворительный концерт в форуме Карлин, организованный совместно с фондом Вендулы Свободовой «Капля надежды». Там будет много приглашенных чешских звезд. Я наконец-то смогу встретиться со своими чешскими поклонниками и друзьями и поблагодарить их лично за поддержку, которую они оказали мне в проекте «Голос».

- Что бы вы хотели пожелать нашим читателям? Мы уверены, что пражские жители следят за вашими успехами и переживают вместе с вами!

- Самое главное, что я хотел бы сказать в конце нашего интервью, – если верить в чудеса, они обязательно исполнятся. Чудеса живут рядом с нами. Но на чудо надейся, а сам не плошай. Я желаю всем в новом году трудоспособности, настойчивости, потому что ни одно чудо без труда не получится. Крепкого вам здоровья, счастья, любви, и пусть все ваши мечты обязательно исполнятся. С любовью, ваш Ладислав Бубнар.

Беседовала Ольга Бузанова.