Даниил Спиваковский о новом спектакле в Праге: «Зрители смогут и посмеяться, и подумать, и попереживать»

8-го марта 2018 года в Праге представят увлекательную лирическую комедию «Маленькая услуга от большого друга». Исполнитель главной роли, заслуженный артист России Даниил Спиваковский, рассказал порталу 420on.cz о своем актерском пути, сюжете спектакля и его ценности для зрителей.

Даниил Спиваковский – интеллигентный, многогранный, яркий актер. Он сыграл огромное количество харизматичных героев, среди которых были и диаметрально противоположные. В новой комедии «Маленькая услуга от большого друга», которую весной смогут увидеть жители Праги, Даниил перевоплощается в одинокого детектива с необычным именем Элинорро.

- Даниил, а вы помните, когда впервые встретились с театром? Как это было? Когда?

- Когда я учился в советской школе, в пионерское время, то посещал небезызвестный ТЮМ (Театр Юных Москвичей) при Центральном дворце пионеров, играл там и даже ездил на гастроли. То есть самые первые шаги я делал еще в школе. Но помню, что даже дома я ставил пластинку с какой-то сказкой, забирался на кровать, будто бы на сцену, и под запись что-то декламировал, жестикулировал. Правда, я был один, но представлял, что играю перед зрителями.

- Получается, вы уже с детства мечтали быть актером?

- Я не мечтал быть актером никогда и даже не собирался им быть. В общем-то поступил в театральный институт за компанию с приятелями, на тот момент я учился в другом вузе. Мои друзья штурмовали театральные вузы, я пошел с ними – и прошел.

- А когда вы окончательно поняли, что вы актер?

- Не могу сказать, когда это произошло. Могу сказать только то, что я благодарен моему учителю Андрею Александровичу Гончарову, которому в январе этого года исполнилось 100 лет (мы отмечали его юбилей). Это великий русский режиссер, педагог, мудрец, человек яркий, бескомпромиссный, прошедший войну. Все мои профессиональные победы – это, конечно же, его заслуга. Сейчас я учу своих студентов тому, чему он меня научил. Поэтому во всех интервью я вспоминаю Андрея Александровича. Это была судьбоносная встреча в моей жизни. Он мне многое дал не только в профессии, но и как личности.

- Скажите, как влияют роли на вашу жизнь и характер? Как вы входите в контакт с ролью?

- Никак не влияют. Роли не могут влиять на артиста, это артист должен влиять на роль, направлять роль и своего персонажа. Если это происходит наоборот, это непрофессионально. Актер должен вести роль, а не роль актера. Поэтому, соответственно, таков мой ответ. Что касается работы над ролью, то у меня есть определенные секреты, как и у каждого актера.

- Но вы их не будете раскрывать.

- Ну, это же секреты.



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- Тогда давайте поговорим о спектакле «Маленькая услуга от большого друга». Мы знаем, что в центре сюжета – ревнивый супруг, который нанимает детектива проследить за своей молодой женой. Расскажите о вашем герое.

- Я играю детектива, которого зовут Элинорро. Такое вот странное имя. В действительности, он выступает в роли психотерапевта, если хотите. Он становится человеком, который соединяет супругов, понимая, что их отношения наполнены любовью – просто они запутались. Это такая нравоучительная и узнаваемая история для многих людей и многих супружеских пар. А мой персонаж – одинокий человек, у которого никогда не было личной жизни. Он всегда занимался только другими людьми и тем самым принес себя в жертву.

- Какие чувства вызывает у него молодая девушка, за которой он должен следить?

- Конечно, она вызывает у него симпатию. Но сам по себе он человек одинокий: даже если ему эта девушка понравилась, то это не та традиционная влюбленность, о которой можно подумать. Скорее, он видит в ней светлого, оптимистичного человека, любящего жизнь. Он понимает, что она любит своего супруга, по-своему тоже хорошего человека, но в определенной степени подозрительного.

Проблема этого союза в том, что супруг пытается переделать молодую жену на свой лад, хочет привить ей свой вкус, любовь к той музыке и литературе, которая нравится ему. А мой персонаж как раз говорит: «А почему бы не обратить внимание на нее, не дать ей свободу?» Это такие вечные вопросы, о которых, по большому счету, каждая супружеская пара думает в период совместной жизни. Это очень интересная, глубокая пьеса. Она не лишена комедийности, яркости, но вместе с тем она довольна трогательная и исповедальная.

- А для кого, по вашему мнению, предназначен этот спектакль? Кому в первую очередь стоит его смотреть?

- Вы знаете, совершенно разного возраста люди приходят на этот спектакль, когда мы играем его в Москве или других городах страны. Приходит молодежь, которая, казалось бы, еще не обременена супружескими отношениями. Приходят люди среднего возраста, которые видят себя в наших героях. Многие даже приходят с детьми, я вам должен сказать. Конечно, это не детский спектакль, но, поверьте, он очень чистый, открытый! Зритель действительно сможет и посмеяться, и задуматься, и попереживать. Это замечательно, когда спектакль такой многогранный, это здорово.

- Как замечательно, что его смогут посмотреть и жители Праги. Кстати, вы когда-нибудь были в Праге?

- Неоднократно! Я был там много раз и даже снимался в трех картинах – в Праге и вообще в Чехии. Я считаю, что Прага – это один из самых красивых городов на земном шаре. Жду, когда мои дети (у Даниила Спиваковского трое детей – прим.ред.) подрастут и смогут оценить красоту города – тогда я их обязательно возьму с собой.

- А вы берете детей на гастроли?

- К сожалению, пока редко, они еще маленькие. Пока путешествия интересуют их исключительно в плане детских развлечений. Но, когда они станут постарше, я буду брать их на гастроли. А жену я беру часто – в том числе она и в Праге со мной была на съемках и гастролях. И будет в этой поездке тоже.

Беседовала Владислава Маршева

Спектакль «Маленькая услуга от большого друга» пройдет 8-го марта 2018 года в театре Hybernia. Билеты уже в продаже. Дополнительную информацию можно получить на сайте gastroli.cz.

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