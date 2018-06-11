Наступает революция в искусстве: Марко Амбросеккья и Espansionismo, миллионы евро за произведение артиста

Сегодня в Праге мы наконец-то встречаемся с самим основателем Espansionismo (Экспансионизм) – МАРКО АМБРОСЕККЬЯ (Marco Ambrosecchia) – известным уже во многих странах благодаря необыкновенному международному успеху его последних выставок, прошедших с аншлагом по всему миру.

Официальный веб-сайт: www.espansionismo.com

МАРКО АМБРОСЕККЬЯ является художником, теоретиком и основателем Экспансионизма – революционного Движения, берущего начало в Манифесте Искусства – представленном в дипломной работе автора, получившей высшую оценку вместе с теорией Всего, разработанной также Марко Амбросеккья и составляющей теоретическую основу Манифеста Искусства Экспансионизма. Теория Экспансионизма, Манифест Искусства Экспансионизма и произведения, основанные на тезисах теории, уже историзированы на международном университетском уровне.

Выпускная университетская дипломная работа, получившая высшее академическое признание и максимальную оценку, принимает новую форму и обогащается дополнительными тезисами в книге, автором которой также является Марко Амбросеккья. Книга, озаглавленная Espansionismo, verso il Diffusionismo Cosmico e Pluridimensionale dell’Umanità attraverso l’Arte e la Rivelazione dello Sfavillante Istante nella Musica (Экспансионизм, на пути к Космическому и Многомерному Диффузионизму Человечества через Искусство и Откровение Сверкающего Мгновения в Музыке), была напечатана в Издательском доме Edizioni ESPANSIONISMO. Копия данной книги хранится в Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Национальная Центральная Библиотека г. Рима).

Исключительность Экспансионизма очевидна: в истории человечества ещё ни разу не случалось, чтобы один теоретик, разработавший теорию Всего, которая развивается в космогонию и в теорию познания, являлся также и автором художественного манифеста, построенного на той же теории, и, в конце концов, самим артистом, и чтобы эти три роли, в свою очередь, совпадали бы с основателем целого Движения, основанного на принципах той же философской системы.

- В настоящее время Вы являетесь самым желанным итальянским художником в мире. Каково это – быть абсолютной звездой международного современного искусства?

- Всё это является естественным следствием признанной объективной ценности моей находки, которая движет моим искусством.

- Цена ваших прекрасных творений достигает миллионов, вашими шедеврами уже хотят владеть ведущие представители и коллекционеры международного джет сета, от Нью-Йорка до Гонконга, включая Москву и Санкт-Петербург. Что Вы чувствуете, зная, что Ваше искусство выбирают самые влиятельные и богатые люди мира?

- Когда мы говорим об искусстве, играющем решающую роль в прогрессе цивилизации, а не просто о моде, то стоимость произведения прямо пропорциональна ценности находки. Цены на мои произведения постоянно растут, потому что их определяет значимость того, что я создал. Наиболее умные и образованные люди понимают, что невозможно приобрести бриллианты по цене простого камня.

- Ваше искусство превосходит всю нашу современность, давая возможность открывать неведомые горизонты и смотреть в будущее. В чём разница между Манифестом Искусства Экспансионизма и другими Манифестами прошлого?

- Если попросить ребёнка: “Нарисуй кита” или “Нарисуй яблоко”, а потом сказать: “Нарисуй это в движении” или “Нарисуй это так, словно они составлены из кубиков”, ребёнок сделает так, как его попросили. Именно так и действовали Манифесты искусства в прошлом. Если же вы скажете ребёнку: “Сотвори!”, ребёнок посмотрит на вас встревоженно и беспомощно вам ответит: “Как же я это сделаю?” – вот это и есть Манифест Искусства Экспансионизма, вот вам ответ. Это и есть Творчество! Таким образом, Искусство – это структурно-составной элемент сложного абсолютного механизма, это часть Всего, Искусство оживляет Всё и приводит его к цели.

- Как Экспансионизм вписывается в международную систему музеев?

- Экспансионизм – это не вишенка на торте. Это торт под вишенкой.

- Как Экспансионизм и жизнь связаны между собой?

- Теоретически обосновывая и доказывая посредством чрезвычайно сложных понятий способ движения Всего и положение Человека и Искусства в этом контексте, Экспансионизм – это Движение, которое ставит своей целью побудить Человечество познать всю нашу Вселенную, а также заглянуть за пределы нашего измерения, с помощью когнитивного и физического путешествия.

Экспансионизм теоретизирует, как этого достичь, как добраться до единственного средства, способного гарантировать бессмертие, всемогущество и полнейшее познание: до биоэлектроники, одушевлённой посредством слияния крови и искусственности, намек на данное слияние присутствует также в логотипе Движения, мной разработанном; Экспансионизм, таким образом, целится объединить кровь и искусственность, не действовать вне тела, а структурировать тело путем искусственного внедрения, полученного в результате прогрессивных научных достижений, для того, чтобы в один прекрасный день, который мы приблизим, достичь погружения человеческого разума в абсолютную искусственность. Это и есть оружие против старения, болезней, тления и смерти.

- Как Вы планируете достичь цели загрузки человеческого разума в аппаратное обеспечение?

- Надо будет канализировать и катализировать специалистов в областях, в которых данная цель уже пускает корни. Экспансионизм рождается с вопросом, который я с давних пор задавал самому себе: “Возможно ли делать всё?”, и с ответом, который я себе дал: “Да, достаточно знать, как”.

- Что Вы ответите тому, кто считает Вас преемником Стива Джобса?

- Что можно и нужно выходить за рамки, приняв за отправную точку вершину достижений Стива Джобса, но с новым, бòльшим, окончательно открытым сознанием, будучи в этот раз в состоянии выйти за пределы различий между человеческим телом и тем, что им не является, с целью объединить всё то, что до сегодняшнего дня было разделено в сознании еще до конкретных действий.

Так как моим Творением, на самом деле, движет намерение конкретности и социальности, Экспансионизм, распространяя этот новый взгляд на жизнь и на Всё, подталкивает научные исследования к претворению в реальность того, что на данный момент представлено мной, как необходимая возможность для Человека; намерением Экспансионизма, таким образом, является также упорствовать и неуклонно следовать цели, которая в конечном итоге приведёт к желанному финишу, то есть к загрузке человеческого разума в аппаратное обеспечение.

Человек, который запустит биоэлектронику на горизонте слияния крови и искусственности, чтобы потом достичь биоэлектронного зажигания в полностью искусственном объекте, сможет путешествовать по Вселенной, потому что он будет бессмертным и неуязвимым, но также просто сможет оставаться внутри Вселенной, независимо от формы, которую она примет; он даже сможет путешествовать на многомерном уровне, выходя за пределы самой Вселенной, при этом оставаясь обитателем нашего реального измерения. Человек не станет роботом, он останется Человеком, освободившимся от всего, что легко стареет и повреждается.

Я утверждаю, что необходимо стремиться к тому, чтобы разум мог продолжать жить даже в случае распада измерения, в котором мы сейчас живём, чтобы Человечество смогло продолжать своё существование в любой форме, даже в той вероятной форме, которая будет способна принять любые физические измерения, даже если будет продолжать существовать и в нашем настоящем измерении. В общем, главный вопрос заключается в том, чтобы дать Человеку возможность существовать и действовать в многомерном пространстве, исключив возможность исчезновения не только целого Вида, но и каждой отдельной личности. Поэтому важно как можно быстрее обеспечить человеческому разуму возможность существования независимо от типа вселенной, в которой человеческий разум сегодня или завтра окажется, и даже если не будет существовать никакого измерения, в которое он смог бы внедриться.

Основа данного масштабного уже существующего проекта – это слияние культуры, технологии, истории, памяти и будущего.

- Каковы конкретные действия Экспансионизма?

- Экспансионизм – это также мозговой центр, который вытекает из необходимости реализации на практике всего теоретически написанного. Мой теоретический текст наделяет вышеупомянутый мозговой центр душой, этот центр накапливает в себе намерения, движущие такими реальностями, как Mars-One, SpaceX, Virgin Galactic и Blue Origin, то есть объектами, которые движутся в направлении к теоризированному мной видению, проявившему себя задолго до того, как эти реальности начали реализовывать те мероприятия, которые мы наблюдаем сегодня.

Таким образом, Экспансионизм выступает в роли указателя, способного дать имя новой эре и упаковать контейнер принципов и действий; на самом деле, такие реальности, как Mars-One, SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin являются первыми силами, которые конкретно и решающе участвуют в вовлечении всех людей (не только избранных, как действуют международные космические агентства), в запуск тела и разума за пределы нашей планеты. Всё это абсолютно согласуется с целью Экспансионизма, который, помимо всего прочего, предусматривает также космический и многомерный диффузионизм всего Человечества, и тоже намеревается действовать с этой целью.

- И при чём здесь Искусство?

- Всё это и есть Искусство, никогда не рожденное прежде Искусство! Как в мире искусства такие персонажи, как Маринетти, Бретон и немногие другие, объединяли художников, которые творили произведения искусства в своих Движениях, созданных упомянутыми артистами, так и я объединяю в Экспансионизме реальности, прежде мной упомянутые; но, в отличие от Маринетти, Бретона и других, я определяю такие реальности, как Mars-One, SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin, как Леонардо Да Винчи нашей эпохи; поэтому я считаю эти реальности истинными артистами нашего времени, действующими в соответствии с теоретическими принципами, лежащими в основе Экспансионизма.

Экспансионизм, значит, является словом, которое определяет эру и дарит ей имя, выставляет себя активной канализационной и катализационной силой с абсолютной многопрофильной проекцией, обращённой ко всем тем реальностям, которые на мировом уровне действуют в любой области, имеющей самое непосредственное отношение и связь необходимости к мной теоризированному взгляду; поэтому я теоретизирую смысл существования всех этих реальностей и представляю их соответствующие взгляды и действия в том мозговом центре, которым и является Экспансионизм.

- Вы уже встречались с основателями Mars-One, SpaceX, Virgin Galactic и Blue Origin? Если ещё нет, что бы Вам хотелось им сказать?

- Я собираюсь встретиться с ними, и на основе мной уже изложенного теоретического союза между Экспансионизмом и соответствующими реальностями, о которых я излагал, я бы хотел предложить им возможность перенести созданное мною Искусство на внешнюю поверхность выбранных ими космических кораблей для проектов, которые они создадут.

- Вы, однако же, изначально перестроили Искусство в теоретических, и впоследствии, в практических предположениях. Расскажите нам об этом.

- Я говорю о зарождении никогда не рожденного прежде Искусства, считая его сознательным и совершенным актом, и теоретизируя его позицию, я определяю ему место на абсолютно космогоническом и транскосмогоническом горизонте, как на уровне логики, так и на физическом уровне.

Отсутствие сознания и совершенности, в случае предшествующего Экспансионизму искусства, определило прогресс через мною теоретизированный механизм, но подобный механизм не мог действовать с той же скоростью, которая сейчас гарантирована творческим актом, базирующимся на сознании и совершенстве, вытекающими из применения моей формулы, представленной в Манифесте Искусства Экспансионизма; теоретизированный механизм, в общей совокупности, благодаря подобному Манифесту, сейчас может функционировать с максимально возможной скоростью, потому что сейчас существует знание о том, как он работает, и что ему нужно для того, чтобы он функционировал идеально.

Манифест Искусства Экспансионизма дает возможность всем творцам в сфере Искусства действовать на самом высоком уровне, всегда учитывая врождённые дары каждого, согласно теоретизированным мной категориям; кто применяет этот Манифест, создаёт никогда не рожденное прежде Искусство, иначе говоря, то Искусство, которое рождается только с абсолютным сознанием того, как оно должно быть создано, чтобы оно было безупречным. До данного Манифеста творческая способность основывалась только на врождённых дарах конкретной творческой личности, и исходом создания могло стать или не стать Искусство, с последующим замедлением механизма, который лежит в основе Всего, из чего Все состоит; применяя Манифест Искусства Экспансионизма, с другой стороны, каждый создатель, принадлежащий к определенной теоретизированной категории, может создавать осознанно и, следовательно, обязательно сотворит мною теоретизированное Искусство, хотя и учитывая врожденные качества, типичные для категории принадлежности каждого создателя. Поэтому я первым представил в письменном виде формулу создания Искусства, даря её Человечеству и каждому биологическому Высшему Интеллекту или Высшему Интеллекту любой другой логическо-матеральной природы, присутствующему в нашей Вселенной или в других измерениях.

Манифест Искусства Экспансионизма является единственным рецептом создания Искусства. Это вовсе не значит, что никогда не было создано ничего прекрасного, используя формы, цвета, ноты, образы и алфавиты; но я теоретизирую, что Искусство – это что-то совсем другое, это незаменимая составляющая в механизме Всего, а следовательно, также и в космическом и многомерном диффузионизме Человечества; по этой причине Экспансионизм рождает единственный в своем роде вид действия даже за пределами современной эпохи; и единственно полезный для Всего, чтобы познать самого себя. Потому что Всё может познать само себя также и через Человека, который в разработанной мной теории считается одним из разных измерений, хотя Всё, как это ни парадоксально, уже познало само себя в Начале.

Искусство, как оно определено Экспансионизмом, является своего рода механизмом-организмом, который служит для роста интеллекта Человека, который расширяет таким образом свою способность познавать и свою эффективность познания; и именно это приводит к возникновению такого Человека, в котором биоэлектроника будет жить в слиянии крови и искусственности и будет стремиться к преодолению вышеуказанного слияния и к погружению самой себя, биоэлектроники, в самую абсолютную искусственность.

Произведение Искусства – это как своего рода результат путешествия, которое совершается тем, кто создает Искусство; в Искусство закладываются также и детали того путешествия; но Произведение Искусства – это также транссубстанциация Законов в само себя и транссубстанциация Эпохального Интеллектуального Потенциала в само себя; кто творит Искусство, может совершить это путешествие как внутри нашего измерения – Вселенной, так и за его пределами, в многомерном прыжке, кроме того, как в нашем времени, определяемом как эпоха, так и в других временах. Произведение Искусства построено таким образом, чтобы им полностью услаждались без необходимости находиться в каком-либо контексте, в котором нужно заключить само Произведение, чтобы оно приобрело смысл, чтобы сделать его разумным, то есть понятным, полностью и мгновенно. Произведение, поэтому, является потенциально понятным любому Высшему Интеллекту, имеющему теоретизированные характеристики, независимо от контекста цивилизации, в котором этому Интеллекту приходится жить. В Манифесте Искусства Экспансионизма разрабатывается та рабочая формула, которая гарантирует, чтобы всё это происходило именно применяя данную формулу, используя данную формулу.

С Экспансионизмом рождается абсолютное осознание и совершество творческого акта.

Я теоретизирую, что Экспансионизм приводит к рождению Искусства, но в то же самое время я утверждаю, что cуществуют категории, погруженные в тот механизм, который я определяю в своей теории, подразумевая, в данном случае, что этот способ функционирования Всего существовал всегда как необходимая возможность, и, таким образом, что всегда существовало также и Искусство. Это может показаться противоречивым, но это не так. Я намерен уточнить сейчас данный вопрос: мною теоретизированные категории индивидуумов могли творить такое Искусство, которое мной задумано. Но они творили не применяя, сознательно или несознательно, секретного рецепта, которым является Манифест Искусства Экспансионизма. Они творили, но таким образом, даже не подозревали, в какой огромный и полный механизм проникали творя искусство; из-за этого совокупность теоретизированных мною событий чрезвычайно замедлилась; метод, который необходимо было применять, оставался неизвестным; именно я теоретизировал его, чтобы он неоднократно применялся в своем абсолютном совершенстве.

- А великие артисты прошлого могут быть внесены вами в это видение?

- Конечно, я говорю о Творении, погружая мою мысль в любую эпоху, не исключая никого. Если, Караваджо, например, слегка прикасается к Искусству в одном из своих произведений, даже если только в одном и только прикасаясь к Искусству, он всё же прикасается к нему, потому что он может принадлежать к одной из теоретизированных мною категорий, но он об этом не знает; то есть он создаёт своё произведение, не зная рецепта, со всеми вытекающими последствиями, которые это незнание за собой влечет; на самом деле, если бы он открыл то же, что я теоретизировал, это вызвало бы такой подъем прогресса Человечества, который бы отправил Человека, например, на другую планету спустя всего несколько десятилетий после того открытия.

Подобный пример должен быть ясно связан с уровнем прогресса, достигнутого в то время; его не следует принимать за абсолютную истину. Это и есть неоспоримое доказательство того, что секретнейший рецепт не был открыт прежде. Я открыл этот рецепт; и так, применяя его, зародилось и сможет зарождаться никогда не рожденное прежде Искусство, то есть впервые в истории Человечества можно будет создавать Искусство с ясным осознанием того, что создается, потому что Искусство сможет зарождаться от точного замысла его выполнения, от осознания того, что делается и от полученных последствий, от знания применяемого метода для его исполнения. Никогда прежде не было такой возможности, вот почему я и определяю это как никогда не рожденное прежде Искусство. Даже если кто-то случайно прикоснулся к Искусству в прошлом, в настоящем или будущем, это Искусство всё равно является несовершенным и лишённым всех теоретизированных мною элементов, затем внесённых как ингредиенты рецепта, который я определил Манифестом Искусства Экспансионизма. Значит тот кто-то возможно и зародил прогресс, но прогресс хромающий, медленный, случайный. Вот почему Искусство, на самом деле, как идеальное событие мною теоретизированное, способное вызвать бурное ускорение механизма, в котором оно является ключевым элементом, никогда прежде не существовало.»

- Вы говорите о прошлом, как будто бы это время не прошло по отношению к настоящему, и о будущем, как будто бы оно не последует за настоящим…

- Да, Всё заключено в мгновении.

- Это довольно сложно…

- Приведём пример: Ирина готовит торт; она не знает точный рецепт этого торта, однако, иногда, по чистой случайности, её торт получается вкусным, хотя и не превосходным; Ирина узнаёт рецепт торта; она готовит торт; с того момента каждый раз её торт получается безупречным, вкуснейшим; значит, до этого торт никогда не получался превосходным, и, на самом деле, Ирина ведь никогда прежде не готовила именно этот торт, у нее не получалось создать непрерывное удовольствие от вкуса торта и, следовательно, ощутить радость, до того момента, когда она открыла для себя рецепт.

Вот почему я теоретизирую рождение никогда не рожденного прежде Искусства посредством Экспансионизма.

- Во всём этом есть место для музыки?

- Я считаю, что Музыка способна заставить всплыть на поверхность перед нашими глазами Начало всего; Начало, которое никогда не будет превзойдёно, которое живет в Мгновении Логико-Материальной Вневременности, будучи это же самое Мгновение бесконечным. В Музыке, исполняя её или слушая её, представим перед нами что-то вроде волшебной игрушки, которая живёт перед нашими глазами и показывает нам, как работает реальность; данная игрушка – сцепление, которое приводит в движение Вселенную, каждое измерение, Всё. Это сцепление и есть Всё, значит это не только его внутреннее, но и его внешнее: в этом одном элементе, то есть в этом самом сцеплении, взаимно имплицируются психика (внутреннее) и тело (внешнее) Всего, Вселенной, каждого измерения; психика и тело взаимно охватывают друг друга.

- Согласно Вашей теории между музыкой и искусством, таким, как живопись, скульптура, архитектура и всеми другими направлениями, кажется существуют различия…

- Да, отвечая кратко и ограничивая то, что прежде было сказано о Начале, я отвечаю, что только Музыка презентифицирует Начало.

- К кому Вы обращаетесь со своей мыслью?

- Экспансионизм обращается также и к другим Высшим Интеллектам, существующим в нашей Вселенной и в других многомерных реальностях; он подталкивает Экспансионизм Человечества, но он обращается ко Всему и действует таким образом, чтобы данное подталкивание достигло, через Человечество, каждого биологического Высшего Интеллекта и каждого Высшего Интеллекта любой другой логическо-материальной природы.

- Экспансионизм является всем этим?

- Экспансионизм ставит своей целью накрыть волной никогда не рожденного прежде Искусства каждый континент, приглашая лучшие умы, а также самые известные и превосходные реальности всех областей (от сферы государственных учреждений до мира искусства, моды, кинематографа, развлечений, телевидения, музыки, науки, исследований в любом секторе) присоединиться к нам в пересечении предела невозможного, и как можно быстрее сделать Экспансионизм актуальным.

- Вы запустили Движение Экспансионизма в Манхэттене, почему Вы выбрали Нью-Йорк, а не Италию?

- Не существует местных ответов на глобальные вызовы, да они и не нужны; Нью-Йорк является бьющимся сердцем мира; и на глобальный вызов отвечают глобальным ответом; поэтому Экспансионизм должен быть глобальным ответом на глобальный вызов, то есть он должен поставить себя как огненный союз, направленный к самому пылкому и счастливому индивидуализму: именно Человек находится в центре арены судьбы, а всё Человечество – на трибунах; пусть же Экспансионизм делает Человека чемпионом, прославленным толпами того Человечества, которое обхватывает его, подстрекая и поддерживая его победу, как триумф всех надо всем.

- Почему вы выбрали название из итальянского языка для созданного вами Движения, учитывая международную проекцию Экспансионизма?

- Италия – родина Возрождения, а также родина всех самых великих артистов, написавших самые важные страницы в роскошной книге человеческой культуры. И, собственно, чтобы увековечить факт итальянского происхождения всего созданного, я выбрал слово из итальянского языка для официального мирового логотипа Движения.