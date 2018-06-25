Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой

Алёна Кирницкая привезла в Чехию экологические чаи высшего качества. Она сотрудничает с лучшими ресторанами Чехии и Словакии, а теперь ведет и розничные продажи. Алёна рассказала нам об особенностях бизнеса в Чехии, чайной культуре и трендах.

- Алена, как давно вы живете и ведете бизнес в Чехии?

- В Чехии живу уже 10 лет, а бизнесом занимаюсь с 2010 года. В 2013 году я выбрала новую сферу – элитные экологические чаи.

- Расскажите, почему мы решили работать в Чехии именно с чаем?

- С самого первого дня в Чехии стало понятно, что чай не является частью местной культуры. Всегда грустно было заказывать чай в ресторане, потому что рассчитывать на что-то лучше чайного пакетика не приходилось. На полках магазинов россыпного чая тоже было не сыскать. В специализированных чайных лавках чай продавали химически ароматизированный и часто просто старый чай. Представляете, как это было печально?

Поэтому, когда однажды я побывала на чайных рынках Китая, увидела искусство чайной церемонии и попробовала аукционные чайные лоты – это стало моим вдохновением. Возникла идея организовать прямые поставки свежайшего качественного чая в Чехию, которая потом развилась в оптовую торговлю с лучшими ресторанами и отелями в Чехии и Словакии.

- А что насчет розничных продаж? Можно ли заказать ваши чаи частным клиентам?

- Сейчас мы запускаем розничные продажи, поскольку нам часто звонят клиенты, которые пробовали наш чай в каком-то заведении и хотят его приобрести домой. Было бы неправильно им отказать. Сейчас чай можно заказать на нашем сайте whitepeony.eu или купить в лавках наших партнеров в Праге: Au Gourmand ( Palladium, Dlouha), Винные магазины Chez Greg (Arbesovo Namesti, Ripska, Puskonovo namesti), ресторан New Village в Пругоницах. Наше портфолио включает в себя 26 сортов чая, привезенного из чайных плантаций по всему миру. Чаи действительно свежие и вкусные.





- Были ли какие-то сложности при открытии бизнеса в Чехии: от идеи до ее реализации? Обращались ли вы за помощью к каким-либо компаниям?

- Сложностей с открытием бизнеса в Чехии нет. Тем более, законодательство с каждым годом упрощает и удешевляет эту процедуру. К услугам специализированных компаний я тоже не прибегала, поскольку владею чешским и понимаю законодательство страны. Эти услуги, скорее, необходимы новоприбывшим.

- Как бы вы в целом охарактеризовали культуру чаепития в Чехии?

- Тренд в чайной культуре Европы и Чехии в частности сейчас движется в направлении чаев чистых, экологических. Если раньше весь экспорт чая из Азии велся по схеме купить дешевое чайной сырье и залить его ароматизаторами, то сейчас потребитель хочет пить настоящий чай. Его главной характеристикой становится свежесть и качество.

Тренд велнес и органики напрямую влияет и на то, что люди пьют. В Чехии становится все больше людей, которые хотят покупать только здоровые продукты. И мы рады предложить им действительно чистый продукт.

- Как убедиться в том, что ваши чаи действительно экологически чистые?

- У нас есть сертификаты, подтверждающие отсутствие пестицидов в чае. Мы лично знаем всех наших поставщиков в Азии, контролируем все этапы производства.

Мы проделали огромную работу, чтобы найти надлежащих фермеров, поскольку 95 процентов азиатского чайного рынка нацелены на интенсивное производство, и чаи обильно поливаются различной химией.





- А что насчет конкуренции? Она высокая в вашей сфере?

- Мы в компании считаем, что конкурентов у нас нет. Уровень продукта, который мы предлагаем в сфере HoReCa в Чехии намного выше остальных игроков рынка.

- Что бы вы посоветовали иностранцам, которые тоже хотят вести бизнес в Чехии? Может быть, вам знакомы какие-то распространенные ошибки наших соотечественников?

- Самая распространенная ошибка, которую допускают наши соотечественники в бизнесе в Чехии, – это ориентация исключительно на клиентов из стран СНГ. Еще мне кажется, что не все считают деньги, заранее. Чехия – медленный рынок. Быстро заработать тут не получится. Ригидность и консервативность населения усложняют этот момент. Но зато экономика и рынки в Чехии стабильно растут. Это хороший знак для людей, которые не спешат и рассчитывают вложиться в стабильность.

- Какие у вас планы по развитию бизнеса?

- Планов всегда много. Главная задача сейчас – усиление нашего бренда. Мы вложили много усилий в то, чтобы менеджеры и владельцы заведений Чехии, наконец, перестали заваривать людям пыль дорог в пакетиках. (Улыбается.) Сейчас нам важно, чтобы и люди в своих домах заботились о себе и здоровье и пили качественный, вкусный чай.