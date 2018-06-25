Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 16 °C
Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой

Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой

Vladislava M 936 0
Алёна Кирницкая привезла в Чехию экологические чаи высшего качества. Она сотрудничает с лучшими ресторанами Чехии и Словакии, а теперь ведет и розничные продажи. Алёна рассказала нам об особенностях бизнеса в Чехии, чайной культуре и трендах.
Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой

- Алена, как давно вы живете и ведете бизнес в Чехии?

- В Чехии живу уже 10 лет, а бизнесом занимаюсь с 2010 года. В 2013 году я выбрала новую сферу – элитные экологические чаи.

- Расскажите, почему мы решили работать в Чехии именно с чаем?

- С самого первого дня в Чехии стало понятно, что чай не является частью местной культуры. Всегда грустно было заказывать чай в ресторане, потому что рассчитывать на что-то лучше чайного пакетика не приходилось. На полках магазинов россыпного чая тоже было не сыскать. В специализированных чайных лавках чай продавали химически ароматизированный и часто просто старый чай. Представляете, как это было печально?

Поэтому, когда однажды я побывала на чайных рынках Китая, увидела искусство чайной церемонии и попробовала аукционные чайные лоты – это стало моим вдохновением. Возникла идея организовать прямые поставки свежайшего качественного чая в Чехию, которая потом развилась в оптовую торговлю с лучшими ресторанами и отелями в Чехии и Словакии.

- А что насчет розничных продаж? Можно ли заказать ваши чаи частным клиентам?

- Сейчас мы запускаем розничные продажи, поскольку нам часто звонят клиенты, которые пробовали наш чай в каком-то заведении и хотят его приобрести домой. Было бы неправильно им отказать. Сейчас чай можно заказать на нашем сайте whitepeony.eu или купить в лавках наших партнеров в Праге: Au Gourmand ( Palladium, Dlouha), Винные магазины Chez Greg (Arbesovo Namesti, Ripska, Puskonovo namesti), ресторан New Village в Пругоницах. Наше портфолио включает в себя 26 сортов чая, привезенного из чайных плантаций по всему миру. Чаи действительно свежие и вкусные.


 

- Были ли какие-то сложности при открытии бизнеса в Чехии: от идеи до ее реализации? Обращались ли вы за помощью к каким-либо компаниям?

- Сложностей с открытием бизнеса в Чехии нет. Тем более, законодательство с каждым годом упрощает и удешевляет эту процедуру. К услугам специализированных компаний я тоже не прибегала, поскольку владею чешским и понимаю законодательство страны. Эти услуги, скорее, необходимы новоприбывшим.

- Как бы вы в целом охарактеризовали культуру чаепития в Чехии?

- Тренд в чайной культуре Европы и Чехии в частности сейчас движется в направлении чаев чистых, экологических. Если раньше весь экспорт чая из Азии велся по схеме купить дешевое чайной сырье и залить его ароматизаторами, то сейчас потребитель хочет пить настоящий чай.  Его главной характеристикой становится свежесть и качество.

Тренд велнес и органики напрямую влияет и на то, что люди пьют. В Чехии становится все больше людей, которые хотят покупать только здоровые продукты. И мы рады предложить  им действительно чистый продукт.

- Как убедиться в том, что ваши чаи действительно экологически чистые?

- У нас есть сертификаты, подтверждающие отсутствие пестицидов в чае. Мы лично знаем всех наших поставщиков в Азии, контролируем все этапы производства.

Мы проделали огромную работу, чтобы найти надлежащих фермеров, поскольку 95 процентов азиатского чайного рынка нацелены на интенсивное производство, и чаи обильно поливаются различной химией.


 

- А что насчет конкуренции? Она высокая в вашей сфере?

- Мы в компании считаем, что конкурентов у нас нет. Уровень продукта, который мы предлагаем в сфере HoReCa в Чехии намного выше остальных игроков рынка.

- Что бы вы посоветовали иностранцам, которые тоже хотят вести бизнес в Чехии? Может быть, вам знакомы какие-то распространенные ошибки наших соотечественников?

- Самая распространенная ошибка, которую допускают наши соотечественники в бизнесе в Чехии, – это ориентация исключительно на клиентов из стран СНГ. Еще мне кажется, что не все считают деньги, заранее. Чехия – медленный рынок. Быстро заработать тут не получится. Ригидность и консервативность населения усложняют этот момент. Но зато экономика и рынки в Чехии стабильно растут. Это хороший знак для людей, которые не спешат и рассчитывают вложиться в стабильность.

- Какие у вас планы по развитию бизнеса?

- Планов всегда много. Главная задача сейчас – усиление нашего бренда. Мы вложили много усилий в то, чтобы менеджеры и владельцы заведений Чехии, наконец, перестали заваривать людям пыль дорог в пакетиках. (Улыбается.) Сейчас нам важно, чтобы и люди в своих домах заботились о себе и здоровье и пили качественный, вкусный чай.

 

Рассказать всем:
Темы
интервью бизнес работа работа в Праге иммиграция
Читайте
по теме 
«Вокруг света на «Жигули»: Чехи-авантюристы рассказали о своих приключениях
30.03.2018 15:21 Путешествия
«Вокруг света на «Жигули»: Чехи-авантюристы рассказали о своих приключениях
1816 0
Насилие: Куда женщинам в Чехии обратиться за помощью
09.02.2018 13:33 Интервью
Насилие: Куда женщинам в Чехии обратиться за помощью
2506 0
Даниил Спиваковский о новом спектакле в Праге: «Зрители смогут и посмеяться, и подумать, и попереживать»
15.01.2018 10:45 Интервью
Даниил Спиваковский о новом спектакле в Праге: «Зрители смогут и посмеяться, и подумать, и попереживать»
2232 0
Разрушить стену непонимания: Интервью с послом Азербайджана в Чехии
24.11.2017 08:14 Интервью
Разрушить стену непонимания: Интервью с послом Азербайджана в Чехии
2048 0
Последние новости:
25
июня
В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом
25.06.2018 16:07 Общество
В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом
728 0
Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу
25.06.2018 13:21 Экономика
Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу
761 0
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
25.06.2018 12:41 Общество
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
787 0
Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги
25.06.2018 07:17 Общество
Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги
619 0
22
июня
Качество воды в Чехии резко упало
22.06.2018 15:11 Общество
Качество воды в Чехии резко упало
2345 0
В Праге откроется Галерея украинского искусства
22.06.2018 13:09 Культура
В Праге откроется Галерея украинского искусства
992 0
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
22.06.2018 06:32 Политика
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
2467 0
В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности
22.06.2018 06:18 Общество
В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности
1561 0
21
июня
Жителей Чехии спасли от ядовитого китайского чая
21.06.2018 08:25 Общество
Жителей Чехии спасли от ядовитого китайского чая
1932 0
Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках
21.06.2018 08:10 Общество
Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках
3367 0


Мобильная версия